سامسونج تطلق سلسلة Galaxy S23 عالمياً

الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم أن هواتفها الذكية Galaxy S23 الرائدة في الصناعة ستكون متوفرة على مستوى العالم، حيث تأتي هذه الخطوة بعد المستويات الرائعة التي سجلتها نتائج الطلبات المسبقة.



وحققت الطلبات المسبقة لسلسلة Galaxy S22 للعام الماضي نجاحاً هائلاً، حيث تجاوزت الأرقام ضعف مستويات سلسلة Galaxy S21 خلال الأسبوع الأول.

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وفي هذا العام، كانت نتائج الطلب المسبق أعلى مما حققته سلسلة Galaxy S22، بعد أن اختار 60% من المستهلكين هاتف Galaxy S23 Ultra.



وبدءاً من تاريخ 24 من شهر شباط 2023، ستوفر سامسونج أجهزة Galaxy S23 Ultra و Galaxy S23+ و Galaxy S23 على نطاق واسع، وذلك من خلال شركات الاتصالات وتجار التجزئة وعلى الموقع الإلكتروني samsung.com.

وستطرح الأجهزة بأربعة ألوان غير لامعة مستوحاة من الطبيعة، بما في ذلك اللون الكريمي، واللافندر، والأخضر، فضلاً عن فانتوم الأسود.



وسيكون بإمكان الزبائن إجراء طلباتهم المسبقة لهاتف Galaxy S23 عبر الرابط https://www.samsung.com/levant/smartphones/galaxy-s23/buy/ ،

فيما يمكنهم الطلب المسبق لهاتف Galaxy S23 عبر الرابط:

https://www.samsung.com/levant_ar/smartphones/galaxy-s23-ultra/buy/ . أما بالنسبة للراغبين بطلب هاتف Galaxy S23+ بشكل مسبق، فيمكنهم القيام بذلك عبر الرابط: Galaxy S23 بادربالطلب المسبق لهاتف GalaxyS23, S23+ الجديد | الأسعار والعروض | سامسونج المشرق العربي | سامسونج المشرق العربي (samsung.com).



وقال الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة في سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "يعكس الزخم الكبير الذي نشهده مدى إقبال العملاء على المنتجات التي ترتقي بحياتهم، وتمنحهم الحرية للتعبير عن أنفسهم بشكل إبداعي.

إن أرقام الطلب المسبق لهذا العام تجسّد ثقة عملائنا القوية بعلامتنا التجارية، كما تظهر مستوى التزامنا بالابتكار والاستدامة، وتقدير المستهلكين لهذا التوجه".



وتشتمل سلسلة Galaxy S23 على هاتف Galaxy S23 Ultra المعزز بمجس (200MP Adaptive Pixel) الجديد بدقة 200 ميجابكسل، وقلم S Pen الاستثنائي، إضافة إلى هاتفي Galaxy S23+ و Galaxy S23.

وبالتالي، تمثل هذه السلسلة حقبة جديدة من تجربة الهاتف المتميزة المطلقة من سامسونج.

وتتميز أيضاً بالاعتماد على كاميرات فريدة تمنح المستخدمين مزيداً من الحرية لاستكشاف إبداعاتهم، وتنفيذ أسرع رسومات للجوال في العالم.

ويعزى الفضل في ذلك إلى اعتمادها على منصة Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile من جالكسي.

يضاف إلى ذلك التصميم المذهل الذي يعزز التزامات الاستدامة للشركة، إلى جانب المزيد من المكونات المصنوعة باستخدام المواد المعاد تدويرها أكثر من أي هاتف ذكي آخر من أجهزة جالكسي.



إن إطلاق سلسلة Samsung Galaxy S23 يفتح المجال أيضاً أمام المستوى التالي من خصائص الأمان لأجهزة الهاتف، باستخدام الحل Message Guard من سامسونج. وتوفر هذه الأداة القوية الحماية الاستباقية من الهجمات الخارجية التي لا تتطلب أي نقرة. ويعد هذا نوعاً جديداً من الهجمات الإلكترونية، حيث يمكن أن يؤدي مجرد تلقي صورة إلى تعريض الجهاز للخطر، حتى بدون تفاعل المستخدم مع الملف المستلم. وتعمل الأداة ذاتها كطريق للحَجْر الافتراضي، لأنها تقوم بـ "حبس" الصور الضارة، مع ضمان تلقي الصور الآمنة. ويمكن اكتشاف المزيد حول هذه الأداة من خلال الرابط: www.samsungmobilepress.com/feature-stories/samsung-message-guard-protects-you-from-new-and-invisible-threats



وتطلق سامسونج أيضاً حملة متميزة ثلاثية الأبعاد للاحتفال بإطلاق سلسلة Galaxy S23، وسيتم من خلالها تسليط الضوء على تصميم سلسلة Galaxy S23 المستوحى من الكوكب مع استخدام صور مذهلة.

وبعد إطلاقها الأولي في سول، ستدشّن في مدن عالمية أخرى حول العالم خلال الأسابيع المقبلة.



للمزيد من المعلومات حول سلسلة Galaxy S23، يرجى زيارة:

www.samsungmobilepress.com أو

news.samsung.com/mena أو

www.samsung.com/global/galaxy.



