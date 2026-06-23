سامسونج تطلق ميزة Spidey Tracker بالتزامن مع اقتراب عرض فيلم Spider-Man: Brand New Day من إنتاج سوني بيكتشرز

الوكيل الإخباري- تتيح الميزة المدعومة بأجهزة Samsung Galaxy رصد تحركات البطل الخارق سبايدرمان ضمن فعاليات شيقة تقام طيلة فصل الصيف

اضافة اعلان



-يشهد الفيلم المرتقب ظهوراً مميزاً لسلسلة Samsung Galaxy Z القابلة للطي وساعة Galaxy Watch، ويُعرض حصرياً في دور السينما يوم 31 تموز



أعلنت شركة سامسونج عن إطلاق ميزة Spidey Tracker اعتباراً من يوم غد، وهي تجربة تفاعلية مدعومة بأجهزة Samsung Galaxy، تتيح لعشاق البطل الخارق سبايدرمان الدخول إلى عالم الفيلم المرتقب Spider-Man: Brand New Day, وتستند التجربة الجديدة إلى الأداة التي طوّرتها في الفيلم شخصية نيد ليدز، التي يجسدها الممثل جايكوب باتالون، وذلك لتعقّب تحركات سبايدرمان، حيث جرى تحويلها إلى موقع إلكتروني مخصص يتيح للجمهور التفاعل معها واستكشافها بأنفسهم.



تهدف ميزة Spidey Tracker إلى توفير تجربة مميزة تتجاوز حدود شاشات السينما، وتربط بين الأجواء الشيقة لفيلم Spider-Man: Brand New Day وسلسلة من الأنشطة المفعمة بالحيوية على أرض الواقع، تتضمن مقابلات وإطلالات لطاقم التمثيل، وفعاليات مباشرة، وإطلاق محتوى حصري، وألعاب المفاجآت والعناصر المخفية، إلى جانب بلاغات المعجبين عن رصد سبايدرمان. ويمكن للجمهور الانضمام إلى هذه الحملة التفاعلية، ومتابعة تحركات سبايدرمان، والتفاعل مع القصة الشيقة لحظةً بلحظة، وذلك من خلال الانضمام إلى تجربة مجتمعية مشتركة عبر الموقع الإلكتروني SpideyTracker.com، وحساب الحملة على منصة إكس @SpideyTracker.

وتتوفر ميزة Spidey Tracker في 35 دولة حول العالم.



ميزة Spidey Tracker المدعومة بأجهزة Samsung Galaxy كما تظهر في فيلم Spider-Man: Brand New Day المرتقب.



تقنيات Galaxy في قلب الحدث

يسلّط الفيلم الضوء على الخصائص العملية وسهولة حمل جهاز Galaxy Z Flip أثناء استخدامه من قِبل سبايدرمان، كما يستعرض مزايا تعدد المهام في الجهاز وفي ساعة Galaxy Watch أثناء محاولات نيد ليدز تعقّب مكان سبايدرمان.



انطلاقاً من حقيقة أن أقرب العلاقات يمكن أن تتطور وتتبدل وفقاً للظروف، تسلط سامسونج الضوء على دور ابتكاراتها التقنية في مساعدة الناس على البقاء على اتصال وثيق مع الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لهم، كما تحتفي بالتواصل الإنساني والتعبير عن الذات من خلال الجمع بين فلسفة سامسونج والشخصيات الملهمة والقصص الشهيرة، التي تجعل سبايدرمان أحد أكثر الأبطال شهرةً ورمزيةً في العالم.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي لإدارة الشراكات العالمية في سوني بيكتشرز العالمية، جيفري جودسيك: "لطالما ركزت شخصية سبايدرمان كبطل خارق على مدى ارتباطه بمجتمعه. وقد ساعدَنا التعاون مع سامسونج في تجسيد ذلك على الشاشة وخارجها، من خلال دمج التقنيات التي يستخدمها الأبطال يومياً في عالم سبايدرمان، مع تقديم طرق مبتكرة وممتعة تتيح للمعجبين التفاعل من خلال ميزة Spidey Tracker".



تستمر فعاليات التجربة طوال الصيف عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع، حيث سيتمكن الجمهور من رصد تحركات سبايدرمان على خريطة Spidey Tracker، وفي الفعاليات والأماكن المختلفة، وفي مقاطع فيديو لمشاهير صناع المحتوى، وحتى في متاجر Samsung Experience.



لمعرفة المزيد حول أحدث ابتكارات جلاكسي التي تبقيكم على اتصال بأبطالكم المفضلين، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني Samsung.com.