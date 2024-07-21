سامسونج تُطلق نشيد "Galaxy" الجديد "Open Always Wins" بالتعاون مع فرقة "TXT" الكوريّة

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن طرح أغنية منفردة جديدة بعنوان "Open Always Wins" بالتعاون مع الفرقة الكورية الشهيرة "TOMORROW X TOGETHER (TXT)" التي تضمّ النجوم البارزين SOOBIN وYEONJUN وBEOMGYU وTAEHYUN وhueningkai. وتجسّد الأغنية، وهي النشيد الرسمي للعلامة التجارية Galaxy، والتي تم كشف النقاب عنها للمرة الأولى خلال فعالية "Galaxy Unpacked" الأخيرة، القيم الأساسية لعلامة Galaxy ، التي تشجّع التفكير المنفتح والسعي المستمر نحو تحقيق الأهداف.

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وتعد الأغنية الجديدة من نوع الروك البديل، وتتميز بإيقاع حيوي يتم عزفه على الجيتار. وقد شارك أعضاء الفرقة SOOBIN وYEONJUN وTAEHYUN وHUENINGKAI في كتابة كلمات الأغنية والتي تعكس مشاعرهم الشخصية وتجربتهم في تبني نهج الانفتاح.



وقال جيمي بارك، نائب الرئيس ورئيس مجموعة التسويق التجريبي في وحدة أعمال Mobile eXperience لدى سامسونج للإلكترونيات: "نحن فخورون بالتعاون مع سفراء Galaxy، فرقة "TOMORROW X TOGETHER" البارزة، لإنشاء أغنية تجسد بعمق وصدق روح الانفتاح التي نؤمن بها. نأمل أن تُلهم هذه الأغنية المستمعين لاعتناق ثقافة الانفتاح في حياتهم الخاصة، والاستمتاع بالتجارب الفريدة التي تجلبها هذه الفلسفة."



وتم إطلاق فيديو موسيقي ملهم للأغنية، يجسّد روح الانفتاح والتحدي بشكل بارز. وجمع الفيديو لقطات لأعضاء فرقة "TOMORROW X TOGETHER" وهم يتهيؤون للأداء، وتضمن مشاهد احتفالية لرياضيي فريق Samsung Galaxy وهم يُظهرون إصرارهم وتميّزهم في مختلف الرياضات.



وسيتم إطلاق الأغنية الجديدة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت كوريا الجنوبية اليوم عبر عدد من أبرز المنصات الموسيقية، بما في ذلك "YouTube Music" و"Spotify" و"Melon" و"Genie" و"Bugs" و"Flo" و"Vibe". كما سيكون الفيديو الموسيقي المصاحب متاحاً للمشاهدة على قناة سامسونج الرسمية على "YouTube".



وبالتزامن مع إصدار الفيديو الموسيقي، يبدأ تحدي الرقص "Open Always Wins" أيضاً، وذلك لتشجيع المشجعين في جميع أنحاء العالم على إظهار دعمهم وتشجيعهم للرياضيين المفضلين لديهم.



وقال أعضاء فرقة "TOMORROW X TOGETHER": "نحن فخورون بشراكتنا مع سامسونج في هذا المشروع الهادف. لقد وظفنا في أغنيتنا رسالة تشجيعية صادقة تحث المستمعين على مواجهة التحديات بشجاعة دون الاستسلام للهزيمة، ونؤمن بأن الأبطال الحقيقيين هم أولئك الذين يتصدون للصعوبات ويتغلبون عليها بإصرار وعزيمة."

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