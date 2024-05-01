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الأربعاء، 01-05-2024 04:07 م

"سامسونج" تطلق هاتفها Galaxy S24 Ultra بمواصفات خيالية ومزايا رائعة

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الوكيل الاخباري - عندما نتحدث عن الهواتف المتطورة والتقنيات العالية والفريدة من نوعها أول ما يخطر على البال هواتف عملاق التكنولوجيا شركة سامسونج الكورية، والتي لا تتوانى دوما عن طرح الإصدارات الجديدة من هواتفها التي توفر تجربة مميزة لمستخدميها.

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وكانت أعلنت شركة سامسونج مؤخرا عن هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بنسخته الجديدة، الذي جاء بمزيد من الابتكار والتطوير ويتمتع بمواصفات خيالية.
وبحكم عملي في مجال الصحافة والإعلام الرقمي فإن الجهاز يوفر تجربة رائعة للتصوير وتوثيق الأحداث من خلال نظام رباعي الكاميرات في الخلف، وبكاميرا رئيسية تصل إلى 200 ميجابيكسل، مما يسمح بتصوير صور فائقة الدقة والوضوح. كما تتميز الكاميرا بتقنيات التصوير المتقدمة مثل التكبير البصري والتثبيت البصري للصورة.


ومع تجربتي الشخصية لهاتف Samsung Galaxy S24 Ultra فإنه يأتي بتصميم أكثر أناقة ورقة، حيث تم تقليل سماكة الجهاز وزيادة نسبة الشاشة إلى الهيكل، بالإضافة إلى إطار معدني قوي يجمع بين الأناقة والمتانة، مع زجاج Corning® Gorilla® Armorالذي يوفر حماية فائقة ضد الصدمات والخدوش.


كما أثبتت التجربة العملية لهاتف Samsung Galaxy S24 Ultra فإنه يحتوي على معالج Snapdragon 8 Gen 3، حسب السوق، مما يوفر أداءً سريعًا وفعالًا لتشغيل التطبيقات الثقيلة مثل برامج التصوير وتعديل الصور والفيديو بالإضافة إلى تجربة فريدة أثناء أوقات الفراغ للألعاب ذات الجرافيكس العالي.


وتعتبر شاشة Samsung Galaxy S24 Ultra من أبرز مميزاته، حيث تأتي بتقنية  Dynamic AMOLED 2X  بحجم 6.8 بوصة، ودقة QHD+، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز. توفر هذه المواصفات تجربة مشاهدة سلسة وواضحة مع ألوان غنية وتباين مذهل.


ولأن العمل في مجال الإعلام قد يستغرق وقتا طويلا في تغطية الأحداث ومختلف الفعاليات فإن هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra  يتمتع ببطارية كبيرة السعة تدعم الشحن السريع والشحن اللاسلكي، مما يضمن عمر بطارية طويل واستخدامًا مستمرًا لفترات طويلة دون الحاجة للقلق بشأن الشحن المتكرر.
Galaxy SmartTag


مع تقدم التكنولوجيا، أصبح من السهل علينا متابعة وتحديد مواقع الأشياء الثمينة بسرعة وسهولة. في هذا السياق، تُقدم شركة Samsung الحلا الأمثل مع منتجها الجديدGalaxy SmartTag2  فما هو هذا المنتج بالضبط، وما الذي يجعله مميزًا؟ دعونا نستكشف ذلك بالتفصيل.


ويأتي Galaxy SmartTag2 بتصميم أنيق ومتين يجمع بين الأناقة والوظائف العملية. بأبعاد صغيرة تجعله سهل الحمل والاستخدام، يمكن ربطه بمفاتيحك، حقيبتك، أو حتى مع وثائقك الشخصية للمساعدة في تحديد موقعها بسرعة.


وباستخدام تقنية Bluetooth LE (Low Energy)، يمكن للمستخدمين تتبع موقع الأشياء بدقة عالية دون استنزاف كبير للبطارية. كما يوفر Galaxy SmartTag2 ميزة التحكم في الصوت مع مساعد Samsung الشهير، Bixby، مما يسهل عملية البحث عن الأشياء المفقودة باستخدام الأوامر الصوتية.


كما يتوافق Galaxy SmartTag2 مع مجموعة واسعة من أجهزة Samsung وأجهزة Android الأخرى، مما يجعله خيارًا مثاليًا لمستخدمي الهواتف الذكية بمختلف العلامات التجارية. كما يمكن استخدامه مع تطبيق SmartThings الخاص بشركة Samsung لتسهيل عملية الإعداد والتحكم.


بدورها تولي شركة سامسونج أهمية كبيرة لحماية خصوصية المستخدمين، ولذلك يتم تضمين ميزات الأمان مثل تشفير البيانات لضمان سلامة المعلومات الشخصية والمواقع المحددة.


باختصار، يعد Galaxy SmartTag2 خيارًا ممتازًا لأولئك الذين يبحثون عن حلاً فعالًا وأنيقًا لتتبع الأشياء الثمينة. بفضل تصميمه المتين، ودقته في التتبع، وميزات الأمان المتقدمة، يمكن الاعتماد عليه في حالات فقدان الأشياء الشخصية بكل سهولة وثقة.

 

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