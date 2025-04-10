سامسونج تطلق ‘Bespoke AI Jet Ultra’ أقوى مكنسة لاسلكية في العالم

02:56 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/726936 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن الإطلاق العالمي للمكنسة اللاسلكية ‘BESPOKE AI Jet Ultra’ ، الأقوى في العالم، والتي تم الكشف عنها خلال حدث ‘Welcome to Bespoke AI’ العالمي الذي أُقيم هذا الشهر. وتتميز هذه المكنسة الذكية بوضع التنظيف المعزز ‘AI Cleaning Mode 2.0’ ومرشح ‘HEPA’ المتطور، ما يعكس ريادة سامسونج في ابتكار أجهزة التنظيف الذكية المنزلية. اضافة اعلان





وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم الأجهزة الرقمية بشركة سامسونج للإلكترونيات، جيونغ سيونغ مون: "أثبتت سامسونج مجدداً ريادتها في فئة المكانس اللاسلكية من خلال إطلاق أقوى مكنسة في العالم." وأضاف: "وانطلاقاً من نجاح مكنسة ‘Bespoke Jet AI’، أول مكنسة لاسلكية في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي وتحصل على اعتماد UL ، فإننا على ثقة تامة بأن هذا الطراز الجديد سيشكل نقلة نوعية حقيقية في الأسواق العالمية."



تنظيف شامل مع أقوى قوة شفط في العالم

تتميّز مكنسة ‘BESPOKE AI Jet Ultra’ بقوة شفط تصل إلى 400 واط، ما يجعلها مثالية للتعامل مع أصعب مهام التنظيف بكفاءة عالية. ويُعد محرك ‘HexaJet’ العنصر الرئيسي في توليد هذه القوة، حيث يعتمد على بنية فريدة بتصميم سداسي مُضلّع، إلى جانب ناشر هواء في المرحلة الثانية وشفرات مروحة أقل سماكة، ما يحسّن تدفق الهواء ويرفع من كفاءة المحرك ليصل إلى قوة شفط مذهلة تبلغ 400 واط. كما يتيح المحرك تشغيل المكنسة لمدة تصل إلى 100 دقيقة باستخدام وضع ‘Min’، ما يسمح للمستخدمين بتنظيف المنزل بالكامل بشحنة واحدة فقط.



دعم ذكي لعملية التنظيف بفضل وضع ‘AI Cleaning Mode 2.0’

تقدّم مكنسة ‘BESPOKE AI Jet Ultra’ أيضاً إصداراً مطوراً من وضع التنظيف الذكي ‘AI Cleaning Mode 2.0’، حيث تقوم باستشعار ضغط الهواء وكمية الحِمل على الفرشاة، وتستخدم تقنية ‘Samsung AI Optimum Tech’ لتصنيف ما يصل إلى ستة أنواع مختلفة من الأسطح، وضبط الأداء تلقائياً بما يتناسب مع كل منها. وعند استخدام فرشاة ‘Active Dual Brush’، يمكن للنظام التعرف على نوع السجاد سواء كان عادياً أو سميك. كما تتيح فرشاة ‘Slim LED Brush+’ استشعار الزوايا بدقة. ومن خلال تعديل قوة الشفط وسرعة الفرشاة حسب نوع السطح، تستهلك المكنسة الطاقة بكفاءة أعلى، ما يقلل استهلاك البطارية بنسبة 21%، ويزيد من سهولة الاستخدام بنسبة 8%، مع الحفاظ على أداء يعادل وضع ‘Mid’.



مرشح ‘HEPA’ المتطور

استكمالاً لهذه التجربة الذكية والقوية، قامت سامسونج بتحسين نظام الفلترة في المكنسة لضمان احتجاز جزيئات الغبار عند خروج الهواء من المكنسة. وتتميّز مكنسة ‘BESPOKE AI Jet Ultra’ بنظام فلترة متعدد الطبقات يلتقط الغبار الدقيق بكفاءة عالية، حيث تقوم مكونات داخلية مثل نظام الإعصار الهوائي والشبكة المعدنية بالتقاط الجزيئات تدريجياً، ما يُمكّن الجهاز من تحقيق كفاءة فلترة تصل إلى 99.999%. ومن بين أبرز مزايا هذا النظام، أن سامسونج قامت بدمج مرشح ‘HEPA’ المتطور ضمن آلية الفلترة متعددة الطبقات، ما يتيح للمكنسة احتجاز جزيئات الغبار الدقيقة التي يصل حجمها إلى 0.3 ميكرون، وبالتالي تقليل نسبة الغبار في الهواء المحيط إلى أدنى حد.



