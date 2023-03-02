سامسونج تعرض أحدث منتجات Galaxy وخدماتها وابتكاراتها في المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة 2023

الوكيل الإخباري - خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة 2023 الذي تستضيفه مدينة برشلونة الإسبانية في الفترة من 27 شباط إلى 2 آذار 2023، ستعرض سامسونج للإلكترونيات المحدودة أحدث منتجاتها وخدماتها، بما في ذلك Galaxy S23 Ultra و Galaxy Book3 Ultra.

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وستتاح لزوار جناح سامسونج الفرصة للتعرف مباشرة على أحدث ابتكارات جالاكسي من خلال العروض التفاعلية والغامرة.



وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال التجارب المحمولة في سامسونج للإلكترونيات: "نعتقد في سامسونج أن مستقبل الابتكار في أجهزة Galaxy يعتمد على الالتزام بالاستدامة والتعاون المفتوح مع الشركاء.

ويسعدنا في نسخة هذا العام من المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة 2023، أن نعرض الدور الذي تلعبه أحدث مجموعاتنا، بما في ذلك Galaxy S23 Ultra و Galaxy Book3 Ultra، في تجسيد نهج سامسونج لتمكين القدرات الجديدة التي ترتقي بحياتنا اليومية".



تجارب استثنائية مع منتجات وخدمات قوية

تعمل أحدث ابتكارات سامسونج على إرساء معيار جديد لتجارب الهاتف المحمول المتميزة التي يتم تعزيزها بشكل أكبر من خلال منظومة منتجاتها وخدماتها. وفي المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة 2023، تعرض سامسونج الميزات التي تم توظيفها في سلسلة Galaxy S23 من أجل تجسيد التزامها بالابتكار وبمستويات رائدة في هذه الصناعة، ومن خلال توفير محتوى فريد، وتطوير تجارب وتصاميم تراعي البيئة على أمثل وجه.



ويمنح نظام الكاميرا المتقدم في سلسلة Galaxy S23 المستخدمين المزيد من الحرية لاستكشاف إبداعاتهم، ويساعدهم على التقاط صور ومقاطع فيديو بجودة سينمائية عالية. ويمكن لزوار الجناح اختبار ميزات الكاميرا الجديدة كلياً في Galaxy S23 Ultra، بما في ذلك قدرات التصوير الليلي في ظروف الإضاءة المنخفضة، ومجس البكسل المتكيف بجودة 200 ميجابكسل للحصول على صور بتفاصيل مذهلة، وعلى صور شخصية متقدمة باستخدام خريطة عمق الاستريو المعززة بالذكاء الاصطناعي. وتضمن سلسلة Galaxy S23 تقديم أسرع وأقوى مستوى من الأداء على الإطلاق في جالكسي للاعبين والمبدعين. ويمكن لزوار الجناح أيضاً ممارسة ألعاب السباق، وتجربة أداء الألعاب القوي في جهاز Galaxy S23 Ultra.



ويوجد في صميم ابتكار Samsung Galaxy Ultra التجربة المتصلة بمنظومة جالكسي الموسعة. ويمكن للزوار أيضاً استكشاف الميزات المتصلة بجهاز الكمبيوتر مع هاتف Galaxy Book3 Ultra الجديد كلياً الذي يوفر حركة سريعة وسلسة عبر العديد من الأجهزة والشاشات وأنظمة التشغيل. وتتاح لزوار الملتقى أيضاً اكتشاف أفضل خدمات سامسونج من خلال متابعة العروض التوضيحية للتدريب على النوم باستخدام تطبيق Samsung Health الذي تم دمجه على ساعات Galaxy Watch5 و Samsung Wallet، إضافة إلى طرق توصيل الأجهزة المنزلية والتحكم فيها باستخدام منصة SmartThings. وعلاوة على ما ذكر، سيتمكن زوار الجناح من استكشاف ميزات الخصوصية والخيارات المتعددة المتوافقة مع الاستخدامات الشخصية المتوفرة على أجهزة جالكسي باستخدام واجهة One UI 5.1.



وتأتي جميع ابتكارات سلسلة Galaxy S23 والتي تقدم معايير جديدة على مستوى الصناعة، في تصميم مذهل يعزز التزام سامسونج بالاستدامة. وتشتمل سلسلة Galaxy S23 على مواد معاد تدويرها في عدد أكبر من مكونات الجهاز، مقارنة بأي هاتف ذكي سابق من سامسونج، كما أنها صممت لتدوم طويلاً بفضل مواصفات المتانة وقابلية الإصلاح، ما يكسبها المزيد من الثقة لسنوات قادمة. ويمكن لزوار الجناح التعرف على التزام سامسونج الجديد بمفهومها "الاستدامة اليومية"، والاطلاع على التركيب الفني الشامل الذي يتكون من أجيال متعددة من أجهزة سلسلة S المعاد تدويرها.



تكامل سامسونج عبر المؤتمر بالتعاون مع الشركاء

تؤمن سامسونج بالتعاون المفتوح والعمل مع عدد من الشركاء الرواد في الصناعة لخلق أفضل التجارب لعملائها. وسيتمكن الزوار بفضل هذا النهج من العثور على سامسونج في أجنحة مختلفة من الشركاء خلال نسخة الملتقى لهذا العام. ويمكن للحضور زيارة Android Avenue (بين القاعتين 2 و 3) للتعرف على المواد الصديقة للبيئة المستخدمة في سلسلة Galaxy S23، وتخصيص الإشعارات الصوتية على أحدث هواتف جالكسي الذكية، والتقاط بعض صور السيلفي مباشرة من ساعة Galaxy Watch5 في المعرض. وستشارك سامسونج أيضاً في جناح "كوالكوم" في القاعة 3 – 3E10، حيث يمكن للزوار الاطلاع على الأداء الرائد لجهاز Galaxy S23 Ultra الذي يتميز باستخدام منصة Snapdragon® 8 Gen 2 Mobile الجديدة تماماً المخصصة لأجهزة جالكسي. وسيعرض جناح سامسونج المخصص للعروض في (القاعة 2، 2K40) زجاج سامسونج الرفيع فائق المتانة (UTG) المستخدم في هاتف Galaxy Z Fold4 من سامسونج. ويمكن للزوار أيضاً تجربة شاشة Dynamic AMOLED 2X التي تمتاز بمستوى متقدم من الوضوح والحيوية والمستخدمة في سلسلة Galaxy Book3.



واحتفالاً بإطلاق أحدث منتجاتها، ستعرض سامسونج إعلانات لسلسلة Galaxy S23 وسلسلة Galaxy Book3 وأجهزة Galaxy في مواقع بارزة من مركز المعارض "فيرا برشلونة غران فيا"، بما في ذلك لوحة إعلانات ضخمة، وعلى المدخل الرئيسي والأعمدة الخارجية واللافتات المعلقة.



ويوجد جناح سامسونج خلال مشاركتها في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة 2023 في (القاعة 3، 3I10) بمركز المعارض "فيرا برشلونة غران فيا".





