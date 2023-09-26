سامسونج تعقد جلسات استشارية على هامش مؤتمر IFA Berlin 2023

الوكيل الإخباري - عقدت شركة سامسونج للإلكترونيّات جلسات استشارية على هامش مؤتمر IFA Berlin 2023 الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين .

وفي جلسة شارك فيها عدد من الاعلاميين تم استعراض قدرات سامسونج بتوفير أجهزة التلفاز بالتكنولوجيا التي تحسن تجربة الزبائن، من قدرات المعالجة ونوعية تكنولوجيا العرض، وتم عرض أحدث التكنولوجيا المتعلقة بتوفير أفضل صورة للزبائن من شاشات التلفاز .

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كما تم الاشارة الى الاضافة المتعلقة باجهزة العرض مثل the freestyle gen 2 والتي من خلالها يمكن دمج جهازين سويا لإنتاج شاشة عرض عملاقة ،والحديث عن تجهيزه بجهاز العرض الجديد الآن بـ Samsung Gaming Hub ، والذي يسمح للمستخدمين بلعب أفضل الألعاب من Xbox والشركاء الآخرين دون الحاجة إلى وحدة تحكم.وهو يدعم أكثر من 3000 لعبة من شركاء البث مثل Xbox و NVIDIA GeForce NOW ، مما يسهل على المستخدمين الاستمتاع بألقابهم المفضلة. مع الخدمات المتكاملة مثل Spotify و YouTube و Twitch ، يمكن للمستخدمين القيام بمهام متعددة أثناء اللعب.

بالاضافة الى ذلك جاء خلال الجلسة استعراض الية تصنيع وحدات التلفاز ومدى الاهتمام بمعايير الجودة بتصنيع الوحدات.



وفي جلسة اخرى تم الحديث أكثر حول منصة SmartThings التي أطلقتها سامسونج والتي ستقوم بمهام تسهيل حياة الناس عبر ربطها بالاجهزة الأخرى الموزعة بالمنازل .

كما تم الحديث عن الرؤية المستقبلية للمنصة وكيفية تحقيق السبل لتسهيل حياة الناس .

ومن تلك الرؤية أهمية عقد الشراكات مع الشركات في هذا المجال ومنها الشركات التي تعنى بتوفير الأجهزة داخل المنزل التي يكون ربطها سهل بمنصة واحدة مشتركة وهي منصة SmartThings وعن توسيع رقعة عدد الأجهزة التي يمكنها الاقتران بالمنصة وتوحيد التحكم فيها كما ونوعا.



وتسليط الضوء على رؤية الشركة لإنترنت الأشياء SmartThings وكيفية تمكين المستهلكين في أوروبا من تحقيق أولوياتهم الشخصية، بدءاً من توفير الطاقة وزيادة الأمان والوصول إلى الترفيه وجعل حياتهم اليومية أكثر كفاءة

ويتيح نظام SmartThings لأكثر من 285 مليون مستخدم مزامنة وتخصيص منازلهم وفقًا لاحتياجاتهم الشخصية، والتحكم بسهولة في العديد من الأجهزة المنزليّة والإلكترونية عبر تطبيق واحد، وتأتي مشاركة سامسونج في معرض IFA 2023 في وقت تقوم فيه الشركة باستعراض أبحاث جديدة حول احتياجات المستهلكين في التكنولوجيا المنزلية، وذلك بعد إجراء البحث في جميع أنحاء أوروبا .



ويتيح تطبيق SmartThings للمستخدمين التحكم في منازلهم من أي مكان، مما يمكنهم من الاستمتاع بالترفيه والحفاظ على سلامتهم، وتظل منازلنا في أوروبا ذات أهمية كبيرة حيث تلعب أدواراً متعددة في حياتنا اليومية، من العمل إلى أماكن الاسترخاء والترفيه.

ويوافق سبعة من كل عشرة مستهلكين (71%) على أن التكنولوجيا لها تأثير إيجابي على حياتهم، بما في ذلك التواصل مع الأصدقاء والعائلة، وأداء المهام المنزلية وممارسة الهوايات .



يشار ان شركة سامسونج للإلكترونيّات عرضت أحدث ابتكاراتها للمنزل المتصل بمؤتمرها الصحفي IFA 2023 الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين، وسلطت الشركة الضوء على رؤيتها لـ SmartThings والمتمثلة بتمكين المستهلكين في مختلف أنحاء أوروبا من منح الأولوية للموضوعات التي يهتمون بها، بدءاً من توفير الطاقة وزيادة الأمان والوصول إلى الترفيه وجعل حياتهم اليومية أكثر كفاءة. ويسمح نظام SmartThings باستمرار لمستخدميه البالغ عددهم 285 مليوناً بمواءمة منازلهم وتخصيصها لتناسب احتياجاتهم، والاتصال والتحكم بسهولة في العديد من الأجهزة المنزليّة والإلكترونية عبر تطبيق واحد .ويأتي حضور سامسونج في معرض IFA 2023 في الوقت الذي تشارك فيه الشركة أبحاثاً جديدة تتعلق بالمستهلكين، والتي تم إجراؤها في جميع أنحاء أوروبا لفهم الاحتياجات المتطورة للتكنولوجيا في المنزل .