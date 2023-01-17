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الثلاثاء، 17-01-2023 10:55 ص

سامسونج تعلن اعتماد تلفزيوناتها Neo QLED و Lifestyle للعام 2023 كأول شاشات تتوافق مع الإيقاع اليومي للساعة البيولوجية

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الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة أن مجموعتها من تلفزيونات 2023 Neo QLED و Lifestyle TV قد حصلتا على شهادة "عرض إيقاع الساعة البيولوجية" من معهد (VDE)، الجهة الألمانية الرائدة في مجال إصدار شهادات الهندسة الكهربائية.

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وتؤكد هذه الشهادة مدى التزام سامسونج إزاء تطوير التقنيات والمنتجات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستهلكين.


وبموجب هذه الشهادة، يتم تقديم إثبات علمي حول فاعلية نسق Eye Comfort في تلفزيونات سامسونج، من حيث توفير تجربة مشاهدة مثالية للمستهلكين الذين يقضون وقتاً أطول داخل منازلهم أمام أجهزتهم، وذلك من خلال الموازنة التلقائية بين التعرض للضوء ودرجة حرارة اللون، ومحاكاة الضوء الطبيعي في الهواء الطلق.


ويقوم الإيقاع اليومي على دورة يتم خلالها تثبيط إفراز هرمون الميلاتونين للأنشطة الديناميكية أثناء النهار، مع تنشيط إطلاقه من أجل تمتع الشخص بنوم مريح في الليل. ومن المعروف أن الهرمون ذاته يساعد على الارتقاء بجودة النوم.
وتركز شهادة VDE الصادرة عن المعهد الألماني على التحقق من فوائد نسق Eye Comfort، ودوره الإيجابي في ضبط إيقاع الساعة البيولوجية للمستخدمين عن طريق قياس التحفيز اليومي عند مستويات الإضاءة المختلفة، إضافة إلى تقييم التأثير على تثبيط إفراز الميلاتونين. وتتوافق عملية الاعتماد مع طريقة التحفيز اليومي بناءً على نتائج بحث مركز أبحاث الإضاءة في الولايات المتحدة.


وتعتبر هذه الشهادة واحدة من عمليات التحقق العديدة التي حصلت عليها تلفزيونات سامسونج، والتي تمثل ثمار الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لوضع المستخدمين وتجاربهم في مقدمة اعتباراتها عند تصميم منتجاتها.

 

وفي فترات سابقة، حصلت تلفزيونات الشركة على شهادتي "Eye Care" من VDE و "Glare-Free" من معاهد الأبحاث الأمريكية UL، بالإضافة إلى شهادتين أخريين من بانتون، وهما "Pantone Validated" و "SkinTone Validated"، كأدلة إضافية تؤكد أن شاشات سامسونج المعتمدة تتوافق تماماً مع معايير دقة الألوان الخاصة بهذه الوكالة.


 




 

 


 

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