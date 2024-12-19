سامسونج تعلن عن اختيار لاعب كرة القدم الدولي أشرف حكيمي سفيراً لها لأجهزة "Galaxy"

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الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن اختيار لاعب كرة القدم الدولي أشرف حكيمي سفيراً لأجهزة ‘Galaxy’ في منطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا. وتأتي هذه الشراكة الاستراتيجية بالتزامن مع إطلاق حملة ‘The Next Big Thing Is You’، التي تسلط الضوء على رحلة حكيمي المميزة وشغفه بكرة القدم والمجتمع الرياضي. اضافة اعلان





وتجسد هذه الشراكة القيم المشتركة بين أشرف حكيمي وأجهزة من فئة ‘Galaxy’، التي تُعرف بالابتكار والجمع بين الميزات المتقدمة والتصاميم الأنيقة. وتقدم أجهزة ‘Galaxy’، مثل ‘Galaxy Watch Ultra’، تقنيات صحية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتوفير تتبع دقيق للصحة وإرشادات للياقة البدنية، ما يتيح لأشرف حكيمي الاهتمام بصحته بسهولة وأناقة. كما تعيد أجهزة ‘Galaxy’ تعريف طرق التواصل والتعاون من خلال ميزات ‘Galaxy AI’، ما يجعل التفاعل أسهل وأكثر كفاءة ليتمكن حكيمي من البقاء على اتصال مع فريقه ومعجبيه في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى ذلك، تتميز أجهزة Galaxy بتصاميم عصرية تمنح حكيمي الحرية في إبراز شخصيته بأسلوب مبتكر وفريد، وهو ما يتماشى مع صورة أشرف حكيمي كرمزًا عالميًا في كرة القدم وداعم للرياضة والمجتمع.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس الإقليمي للتسويق في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب: "تهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إلهام جيل جديد من المستخدمين لاستكشاف الإمكانيات المبتكرة التي تقدمها تقنيات Galaxy برفقة أشرف حكيمي، الذي يُعدّ أيقونة رياضيّة وشخصيّة ملهمة عالمياً، وتتوافق قيمه ومسيرته مع رؤية Galaxy التي تتمثل في تقديم تقنيات تمكّن المستخدمين من تحقيق أهدافهم وتطوير تجاربهم".



ويُعد أشرف حكيمي واحداً من أفضل اللاعبين في مركز الظهير في العالم، حيث قاد المنتخب المغربي إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، وتمّ اختياره ضمن التشكيل المثاليّ لأفضل 11 لاعباً حول العالم في نفس العام، بالإضافة الى الفوز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأولمبية 2024. وبعيداً عن الملاعب، يؤكّد حكيمي على التزامه بتمكين الشباب وتعزيز الابتكار الاجتماعي، وإطلاقه لمؤسسة أشرف حكيمي،. كما يُعرف بشخصيته المتميزة وأناقة أسلوبه الرياضي، ما يتواءم مع رؤية ‘Galaxy’ كعلامة تهتم بالصحة, التواصل, و الأبتكار.



وأعرب أشرف حكيمي عن سعادته بهذه الشراكة، مؤكدّاً أنّ الانضمام إلى عائلة Galaxy يعدّ شرفاً كبيراً. وقال: "يتماشى التزام سامسونج بالابتكار والأناقة والمسؤولية الاجتماعية مع مسيرتي سواءً الرياضيّة أو المجتمعيّة. لقد ألهمتني رياضة كرة القدم أهمية الإصرار والانتماء والتعبير عن الذات، وهي القيم التي تنسجم بعمق مع رؤية سامسونج. ومن خلال هذه الشراكة، آمل أن ألهم الناس في المنطقة لتبني مساراتهم الفريدة وتخطي الحدود نحو آفاق جديدة، كما أسعى للقيام بذلك في حياتي الرياضية والشخصية. ومن خلال التعاون مع سامسونج نؤكّد على أنّ التغيير يبدأ بأتخاذ أول خطوة.



ستتضمن الحملة محتوى حصرياً وقصصاً تسلط الضوء على التناغم المثالي بين رحلة حكيمي وتقنيات Galaxy المبتكرة، مع التركيز على الرؤية المشتركة لتعزيز قدرات الأفراد وتمكينهم من تحقيق النجاح



