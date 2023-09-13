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الأربعاء، 13-09-2023 03:59 م

سامسونج تعلن عن الإطلاق العالمي لأجهزة Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 وسلسلة Galaxy Watch6 و Galaxy Tab S9

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن الإطلاق العالمي لأجهزة Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 وسلسلة Galaxy Watch6 وسلسلة Galaxy Tab S9.

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وقال تي إم روه، الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة أعمال "إم إكس بيزنيس" MX Business في سامسونج: "ظهرت استجابة المستخدمين الأوائل لأجهزة Galaxy الجديدة من خلال زخم الطلب المسبق.

 

ومن خلال طرحنا لسلسلتي الهواتف Galaxy Z Flip5 و Z Fold5 وسلسلة الساعات Watch6 وسلسلة الأجهزة اللوحية Tab S9، فإننا نهدف إلى توفير الأحدث والأفضل في كل فئة، وتزويد عملائنا بتجارب جديدة وجذابة تلبي مختلف أنماط الحياة. ويسعدنا أن نرى صدى رؤيتنا مع المستهلكين في جميع أنحاء العالم".


وتنتمي السلسلتان Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 إلى الجيل الخامس من أجهزة سامسونج الثورية القابلة للطي، حيث تقدمان تجارب فريدة من خلال التصميمات وعوامل الشكل المثالية، بما في ذلك "المفصلة المرنة" الجديدة. وشهد الجهازان المبتكران مستوى عالياً من الطلب في جميع أنحاء العالم، مع تسجيل أرقام طلبات مسبقة حطمت الأرقام القياسية في العديد من الأسواق، مثل أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأوروبا، بعد أن اختار 65% من المستهلكين هاتف Galaxy Z Flip5 ذي الشكل الأيقوني المتميز.


ومن خلال الميزات المبتكرة التي توفرانها، مثل التحليل العميق للنوم والإحصاءات الشخصية للياقة البدنية والميزات الصحية الشاملة، إضافة إلى الأداء القوي والشاشات الأكبر التي تساعد على تحقيق مستويات أفضل للصحة والرفاهية، فقد شهدت ساعتي Galaxy Watch6 و Galaxy Watch6 Classicإقبالاً واسعاً في جميع أنحاء العالم، مع ارتفاع الطلب عليهما.


وتتوفر سلسلة Galaxy Tab S9 بثلاثة طرازات، وهي: Galaxy Tab S9 Ultra و S9+  و S9.

وتقدم السلسلة ذاتها تجربة كمبيوتر لوحي فريدة من نوعها بفضل تزويدها بشاشات من نوع Dynamic AMOLED 2X الرائدة على مستوى الصناعة، وتصنيف IP68 عبر جميع الطرز الثلاثة مع وجود قلم S Pen. ومن بين العملاء الذين طلبوا سلسلة Galaxy Tab S9 مسبقًا، استحوذ الجهاز Tab S9 Ultra على ما نسبته 60% من حجم الطلب.

 

وتم تصميم سلسلة Galaxy Tab S9 للارتقاء بالإنتاجية البديهية، كما أنها تساعد على إنشاء حافظات إبداعية سلسة بين الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، استنادًا إلى منظومة جالكسي.


وستتوافر السلاسل Galaxy Z Flip5 و Galaxy Z Fold5 و Galaxy Watch6 و Galaxy Tab S9 في أسواق محددة، بما في ذلك أوروبا وأمريكا الشمالية والصين وكوريا في 11 أغسطس، في حين تخطط الشركة لإطلاقها في دول إضافية قريبًا.


ويتوفر Galaxy Z Flip5 بألوان مستوحاة من الطبيعة، وهي: النعناع والغرافيت والكريم واللافندر، إضافة إلى إتاحة مجموعة من الملحقات، بما في ذلك حقيبة الأدوات الشفافة وحقيبة من نوع Flipsuit[1]. أما السلسلة Galaxy Z Fold5فستتوفر هي الأخرى بمجموعة مختارة من الألوان المتطورة، ومنها: الأزرق الجليدي، والأسود الفانتوم، والكريم، مع تزويدها بملحقات جديدة، بما في ذلك حافظة رفيعة لقلم S Pen[2] تمتاز بالشكل العملي والأنيق. وللباحثين عن الجماليات المخصصة، ستتوفر ألوان فريدة وحصرية عبر الإنترنت لكلا الجهازين، ويمكن الاطلاع عليها عبر موقع الشركة Samsung.com.

 

كما ستحصل عند شرائك جهاز Galaxy Z Flip5 أو Galaxy Z Fold5 على تلفزيون Crystal UHD بسعة 50 إنش مجانا و لكمية محدودة.
وتأتي سلسلة ساعات Galaxy Watch6 في خيارين للحجم، وهما: 44 ملم باللونين الجرافيت والفضي، و 40 ملم باللونين الجرافيت والذهبي.

وتتوفر الساعة Galaxy Watch6 Classic ، بإطارها الدوار المفضل للكثيرين، بأحجام 43 ملم و 47 ملم، وتأتي باللونين الأسود والفضي.

وتأتي سلسلة الأجهزة اللوحية Galaxy Tab S9 باللونين البيج والجرافيت[3]، كما تتوفر بثلاثة أحجام، وهي: 14.6 بوصة لجهاز Tab S9 Ultra، و 12.4 بوصة لجهاز Tab S9+، و 11 بوصة لجهاز [4]Tab S9.
للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة هذه المواقع:
news.samsung.com/galaxy و www.samsungmobilepress.com و www.samsung.com/galaxy.

 




 

 


 

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