سامسونج تعلن عن التوسع العالمي لتشكيلة الأجهزة المصممة حسب الطلب خلال Bespoke Home 2021

الوكيل الاخباري - تستضيف سامسونج للإلكترونيات اليوم مفهوم "المنزل حسب الطلب 2021" Bespoke Home 2021، المنصة الافتراضية الجديدة والمعرض العالمي لأجهزة سامسونج المنزلية.

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ويتم خلال هذا الحدث تسليط الضوء على التوسع العالمي في تشكيلة الثلاجات المصممة حسب الطلب، إيذاناً بالإطلاق العالمي القادم لحزمة "المطبخ حسب الطلب" Bespoke Kitchen، إلى جانب الأجهزة المتوافقة مع أنماط الحياة الجديدة وحلول إنترنت الأشياء المتكاملة، والتي تسهم جميعها في جعل الحياة المنزلية أكثر ومرونة وذكاء وتناغماً مع توقعات المستخدمين.



وقال جاي سوينغ لي، رئيس قسم الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات:

"يسعدنا الإعلان عن التوسع العالمي في تشكيلة منتجاتنا المصممة حسب الطلب، والتي توفر حلولًا شاملة لتمكين المستهلكين الذين يتطلعون لاستكشاف احتياجات حياتهم الناشئة.

وتتمثل مهمتنا في تطوير المنتجات التي تساعدهم على إدارة حياتهم بشكل أفضل".



ثلاجة حسب الطلب تنتشر عالمياً



يتسع نطاق انتشار هذه التشكيلة من الثلاجات المصممة حسب الطلب، لتصل إلى الأمريكيتين الشمالية واللاتينية وأوروبا ورابطة الدول المستقلة والشرق الأوسط ومناطق مختارة عبر آسيا وأفريقيا.

وتتوافر هذه المنتجات في أكثر من 20 لونًا أصليًا وسبعة ألوان نهائية حول العالم، ما يوفر عددًا كبيرًا من الخيارات. وتضمن هذه الثلاجات أيضًا سعة كبيرة وأداء تبريد قويًا، وهي مواصفات طالما اشتهرت بهاعلامة سامسونج التجارية.



وفي أمريكا الشمالية، يمكن للمستهلكين الاختيار من بين الثلاجة ذات الأبواب الأربعة المرنة4-Door Flex، والتصميم العمودي المزود بباب واحد1-Door Column، أوذات البابين فوق وحدة المُجمّد2-Door Bottom-Mount Freezer.

وابتكرت سامسونج مجموعة متنوعة من الألوان المعدنية الفريدة للمنطقة، بما في ذلك الفولاذ الوردي والفولاذ البحري والفولاذ الأسود غير اللامع.



وفي أوروبا، تتوفر هذه الثلاجات في عدد من الخيارات، ومنها ما هو مكون من باب واحد1-Door، وأخرى بباب واحد رفيعSlim 1-Door ، وأنواع تكون فوق المُجمد السفلي Bottom-Mount Freezer من خيارين بارتفاع 1.8 متر ومترين، وبستة ألوان مختلفة بلوحة عريضة، تتراوح من الأبيض الكلاسيكي إلى الباستيل الناعم والألوان الواضحة.







مطبخ مجهز لك



تعد حزمة المطبخ الجديدة المصممة حسب الطلب أول توسع عالمي لشركة سامسونج لهذا النوع من المنتجات إضافة إلى الثلاجات، لإدخال هذه الفلسفة إلى المطبخ بأكمله، بدءًا من الأسواق في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومع النصف الثاني من هذا العام، تركز العروض في أمريكا الشمالية على الثلاجات الرائدة للشركة، وتتوسع لتشمل مجموعة أخرى من الأجهزة، بما في ذلك فرن الميكروويف وغسالة الأطباق، وتم تصميمها بشكل رائع بنفس شكل ومظهر الثلاجة.



وتسمح هذه الحزمة للعملاء توحيد جماليات مطابخهم أو مزجها ومطابقتها مع بعضها للوصول إلى الألوان المفضلة واللمسات النهائية المفضلة لديهم، مع خيارات من الفولاذ الأسود غير اللامع والفولاذ البحري والفولاذ الوردي والزجاج الأبيض.



الأجهزة المتصلة مباشرة بنمط حياتك



وستطلق سامسونج أيضًا مجموعتها الموسعة من أجهزة الموجهة لأنماط الحياة في أمريكا الشمالية وأوروبا هذا العام، بما في ذلك غسالة AirDresser وجهاز تنقية الهواء والمكنسة الكهربائية Bespoke Jet.

ومع تحول المنازل إلى مكاتب وصالات رياضية وفصول دراسية، تضمن هذه الأجهزة المنزلية الجديدة المصممة حسب الطلب تلبية الاحتياجات اليومية، من خلال توفير المزيد من المرونة والأتمتة والنظافة.



وتشمل الأجهزة الجديدة التي يتم إطلاقها في أمريكا الشمالية وأوروبا ما يلي:



Bespoke AirDresser: توفر مجموعة من حلول العناية بالملابس لضمان الاحتفاظ بالملابس في أفضل حالة وبأسلوب فائق الجودة حسب الطلب.

وتم إطلاق الغسالة في أوروبا والولايات المتحدة في النصف الثاني 2021.



جهاز تنقية الهواء Bespoke Air Purifier: يعمل على سحب الهواء من خمسة اتجاهات لتنقيته بسرعة وبشكل مكثف حتى في المساحات الكبيرة.

ويمكن لهذا النظام فائق الدقة إزالة 99.999% من الأتربة التي يبلغ حجم جسيماتها 0.01 ميكرومتر، بينما يعمل التفريغ الذكي ثلاثي الاتجاهات على توزيع الهواء النظيف في اتجاهات مختلفة.

ويتوافر الجهاز بمجموعة من التصميمات والألوان، ويتم إطلاقه في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث.



Bespoke Jet: تأتي مزودة بمحطة تنظيفوأخرى للشحن تكون مرفقة معها، ما يوفر للمستخدمين حل تنظيف شامل. وحال الانتهاء من التنظيف، يقوم المستخدم ببساطة بإرجاعها إلى قاعدتها، لتقوم بعملية التفريغ والشحن الذاتي.

وتتوفر المكنسة الجديدة بثلاثة ألوان، وسيتم إطلاقها في الولايات المتحدة وأوروبا ورابطة الدول المستقلة وجنوب شرق آسيا في النصف الثاني 2021.

مكنسة (Jet Bot AI+): هي أول مكنسة روبوت،وتأتي معززة بحل الذكاء الاصطناعي من إنتل.

وتستفيد المكنسة الذكية من تقنية التعرف على الأشياء مع مجسات LiDAR وأخرى ثلاثية الأبعاد لتحديد الكائنات ومسار التنظيف الأمثل.

وتم تجهيز المكنسة أيضًا بكاميرا، وتأتي مدمجة مع تطبيق "الأشياء الذكية" SmartThings للمساعدة في مراقبة المنزل عن بُعد. و

ستكون المكنسة متاحة في الولايات المتحدة وأوروبا ورابطة الدول المستقلة وجنوب شرق آسيا في النصف الثاني 2021.

أجهزة جديدة أخرى تدعم أنماط الحياة:



خزانة الأحذية Bespoke ShoeDresser: يمكنك توفير العناية لحذائك المفضل لتشعر بالانتعاش بعد ارتدائه. وتعمل هذه الوحدة على التخلص من الروائح الكريهة والرطوبة، وتجفيف الأحذية حسب المواد والشكل، مما يضمن العناية بها بالطريقة المناسبة.



ثلاجة كيوب المصممة حسب الطلب Bespoke Cube **: توفر طرق تخزين معيارية للأشياء على نحو يختلف عن طريقة البقالة، مثل المشروبات ومنتجات التجميل.

ويمتاز هذا الجهاز بالهدوء، حيث يمكن وضعه في غرفة النوم أو بجانب الكنب، أو في أي مكان يفضل فيه المستخدم الاحتفاظ بالأشياء الخاصة التي يحتاج إبقاءها باردًا.



جهاز تنقية المياه Bespoke water purifier**: متوفر بصنبور واحد أو عدد من الصنابير، ويكون مجهزاً بنظام تنقية من أربعة مستويات بطاقة إنتاجية تصل إلى 2500 لتر تكفي لعائلة مكونة من أربعة أفراد لمدة عام.

ويمكن ضبط حجم الماء ودرجة الحرارة عن طريق التحكم الصوتي باستخدام تطبيق (Bixby).







تطبيق "الأشياء الذكية" SmartThings يدعم حياتك المتصلة



تؤكد رؤية سامسونج للمنزل المصمم حسب الطلب أيضًا على العيش المتصل من خلال الذكاء الاصطناعي والأتمتة.

ويأتي تطبيق "الأشياء الذكية" في طليعة هذه من سامسونج، والذي يوفر للمستخدمين نظامًا أساسيًا مركزيًا لإدارة المنزل.

"الأشياء الذكية للطهي"SmartThings Cooking: يوفرهذا التطبيق خططًا ووصفات شخصية للوجبات تعكس ما يفضله المستخدم والمواد المخزنة في الثلاجة، ويعمل تلقائيًا على تحديد درجات حرارة وأوضاع الطهي حسب كل وصفة مباشرةً على أجهزة الطبخ المتزامنة مع بعضها. وسيكون التطبيق متاحاً في أمريكا الشمالية ودول محددة في أوروبا.



"الأشياء الذكية للحيوانات الأليفة" SmartThings Pet: يكون هذا التطبيق متوافقاً مع الأجهزة المنزلية، مثل جهاز تنقية الهواء ومكنسة (Jet Bot AI+) الكهربائية للسماح للمستخدمين بفحص حيواناتهم الأليفة عندما لا يكونون في المنزل.

ومن المقرر إطلاق التطبيق عالميًا في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا خلال النصف الثاني 2021.



"الأشياء الذكية للعناية بالملابس"SmartThings Clothing Care: يتوافق هذا التطبيق مع غسالة AirDresser، إضافة إلى الغسالات والمجففات الذكية لجعل عملية الغسيل أكثر كفاءة.

ويقدم التطبيق توصيات بخصوص دورات الجهاز وإعداداته لضمان العناية المثلى من دون الحاجة إلى التخمين.

ويتوفر التطبيق حاليًا في الأسواق الأمريكية والأوروبية.وسيكونالتحديث الخاص بتوصيل AirDresser الجديدة متاحًا في الولايات المتحدة وأسواقًا أوروبية محددة في النصف الثاني من 2021.



"الأشياء الذكية لتنقية الهواءSmartThings Air: يكون هذا التطبيق متوافقاً مع أجهزة تنقية وتكييف الهواء من سامسونج لمراقبة جودة الهواء داخل وخارج المنزل آنياً. وسيتم إطلاقه في الولايات المتحدة في النصف الثاني 2021.



*بيان إخلاء المسؤولية: بناءً على الاختبار الداخلي ووفق اختبار وتقييم جهاز تنقية الهواء الداخلي الصادر عن الاتحاد الكوري لتنقية الهواء (SPS-KACA 002-0132: 2018).

وتم تقليل كمية الغبار بحجم 0.01 ميكرومتر بنسبة 99.999% بعد 13 دقيقة باستخدام النسق العالي.

وقد تختلف النتائج حسب ظروف الاستخدام الفعلية.



**بيان إخلاء المسؤولية: متوفر حاليًا في السوق الكوري فقط