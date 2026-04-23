سامسونج تعلن عن تعاون عالمي مع فيلم The Devil Wears Prada 2 تزامناً مع إطلاق هاتفها الرائد Galaxy S26 Ultra

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج اليوم عن شراكة عالمية مميزة احتفاءً بالعرض السينمائي الأول المرتقب لفيلم The Devil Wears Prada 2 من إنتاج استوديوهات 20th Century. وتتضمن هذه الشراكة مقطعاً مخصصاً تظهر فيه الممثلة هيلين جيه شين بشخصية "جين"، وهي تنجز ببراعة طلباً مفاجئاً في اللحظات الأخيرة من رئيستها ميراندا بريستلي مستعينة بخاصية دائرة البحث من Google في جهاز Galaxy S26 Ultra الجديد.

في إطار هذا التعاون العالمي، خطف هاتف Galaxy S26 Ultra الأنظار خلال العرض الأول لفيلم The Devil Wears Prada 2؛ ففي تجربة ابتكارية كانت لتنال إعجاب ميراندا بريستلي نفسها، استُخدم الجهاز لتوثيق إطلالات الحضور المذهلة على السجادة الحمراء عبر أول تجربة Runway Cam مع وسم #withGalaxy. وقد قدمت هذه الكاميرا لقطات احترافية بجودة سينمائية مذهلة، جاهزة للنشر الفوري على منصات التواصل الاجتماعي.



وقد حرص النجوم المشاركون مثل هيلي جاي شين، وسيمون آشلي، وجستن ثيرو، ولوسي ليو، وهايدي كلوم، وبيج ديسوربو، وهانا برنر، وويني هارلو على الوقوف أمام عدسة S26 Ultra لتوثيق إطلالاتهم التي لا تُنسى.



كما انضمت إلى هذه التجربة المميزة صانعة المحتوى الشهيرة ومستخدمة جالاكسي، هالي كاليل (@hayleebaylee).



وفي هذا السياق، قالت هالي: "أنا من أشد المعجبين بفيلم The Devil Wears Prada، وبحكم انتمائي لفريق جالكسي، فأنا أعشق جهاز Galaxy S26 Ultra. لقد كانت تجربة استثنائية بكل المقاييس أن أرى هذين العالمين يلتقيان هنا على السجادة الحمراء، وأن أشارك الجمهور ميزات سلسلة Galaxy S26 الجديدة المفضلة لدي".



كما استعرضت هالي عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي كيف ساعدتها ميزات Galaxy S26 Ultra، مثل خاصية دائرة البحث من Google، في الاستعداد الكامل لحضور العرض الأول.



دائرة البحث من Google على Galaxy S26 Ultra: تقنيات ذكية للمواقف الصعبة



أطلقت سامسونج بالتعاون مع جوجل سلسلة من المقاطع الإبداعية المستوحاة من عالم فيلم The Devil Wears Prada 2؛ لتسليط الضوء على دور التكنولوجيا في تعزيز الاحترافية. وتبرز المقاطع أهمية خاصية دائرة البحث من Google في جهاز S26 Ultra في إدارة المواقف الصعبة والضغوطات اليومية بكل هدوء وكفاءة.



(نظرة عامة على الفعالية الإعلامية في نيويورك)



