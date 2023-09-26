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الثلاثاء، 26-09-2023 04:44 م

سامسونج تعلن عن شراكتها مع منصة TOD ومنصة OSN

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الوكيل الإخباري - عقدت شركة سامسونج للإلكترونيّات جلسات استشارية على هامش مؤتمر IFA Berlin 2023 الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين .
وفي احدى الجلسات تم اعلان الشراكة بين سامسونج و منصة OSN لعرض المحتوى الترفيهي بشراكة واحدة بين الشركتين .

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وتعد OSN شبكة التلفزيون المدفوع الرائدة والتي تمتلك حقوق البث في 17 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتمتع بتاريخ حافل بتوفير قيمة استثنائية للمشتركين في قنواتها، مع التركيز بشكل خاص على المحتوى الحصري والمشاهدة حسب الطلب، واستخدام المنصات الرقمية المبتكرة المتاحة في أي وقت ومكان، وتتجلى قوّة OSN في قدرتها على توفير مجموعة واسعة من البرامج الحصرية وأرقى الخدمات الترفيهية عبر شراكات طويلة الأمد مع أهم الشركات واستوديوهات هوليوود .

 


وتُعتبر الشبكة الوجهة الأمثل لأفضل وأحدث برامج الترفيه، حيث تبث الشبكة أحدث البرامج والمسلسلات بالتزامن مع توقيت عرضها الأصلي في الولايات المتحدة، بما يشمل أشهر المسلسلات وأحدث الأفلام على شباك التذاكر، إضافة إلى الفعاليات الرياضية المميزة. علاوة على ذلك، تقدم OSN المحتوى الترفيهي عبر الأجهزة مثل الحواسيب المحمولة، والأجهزة اللوحية، والهواتف النقالة ، وتطمح OSN إلى تقديم تجربة ترفيهية تناسب جميع الأذواق في كل مكان، مع التركيز على دعائمها الأساسية، وهي تبني منهج يتمحور حول العملاء بالدرجة الأولى، وتقديم المحتوى الحصري، وتوفير قيمة منقطعة النظير.


وخلال هذه الجلسة تم النقاش حول أهمية معرفة توجهات وميول الزبائن تجاه حجم الشاشة من جهة بالإضافة الى نوعية المحتوى المعروض على الشاشة والتحكم بهما بالاضافة الى اهمية تواجد نظرة مستقبلية بما يتعلق بكمية ونوعية المحتوى المعروض على الشاشات وعن مدى ملائمة وموائمة التطويرات والتحديثات لكسب استحسان الزبائن في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وفي جلسة اخرى تم اعلان الشراكة بين شركة سامسونج ومنصة TOD والحديث عن أهمية الشراكة والفائدة المشتركة لكل من سامسونج ومنصة TOD بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .


وتهدف الشراكة إلى منح المشاهدين إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من المواد الترفيهية والرياضية الحصرية والمباشرة وعند الطلب
وسيستفيد الجمهور في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من المحتوى الترفيهي المتميز، بما في ذلك أحدث أفلام هوليوود، وطيف واسع من المحتوى العربي والتركي والعالمي والإنتاجات الخاصة بالمنصة ذاتها والمحتوى الخاص بالأطفال.


وتقدم منصة “TOD” للمشاهدين حزم مخصصة في “الترفيه” و “الرياضة” و “الشاملة”وتوفير عروض مرئية تمتاز بالحيوية، إلى جانب الاستماع إلى أصوات غنية تمتاز بالوضوح والقوة.

وتأتي هذه المنصة معززة بإمكانية توصيل ما يصل إلى خمسة أجهزة، كما تدعم الهواتف الذكية والشاشات الكبيرة، لإتاحة المجال أمام المستخدمين للاستمتاع بالمحتوى في أي وقت ومن أي مكان.


كما تم الحديث بشكل مستقبلي عن توجهات ورغبات الزبائن بما يتعلق بأحجام التلفاز وعلاقتها بمشاهدة المحتوى الترفيهي والرياضي وعن أهم المؤشرات المستقبلية التي سيتم الاعتماد عليها لتوفير احتياجات الزبائن بالمنطقة .
يشار ان شركة سامسونج للإلكترونيّات عرضت أحدث ابتكاراتها للمنزل المتصل بمؤتمرها الصحفي IFA 2023 الذي أقيم في العاصمة الألمانية برلين، وسلطت الشركة الضوء على رؤيتها لـ SmartThings والمتمثلة بتمكين المستهلكين في مختلف أنحاء أوروبا من منح الأولوية للموضوعات التي يهتمون بها، بدءاً من توفير الطاقة وزيادة الأمان والوصول إلى الترفيه وجعل حياتهم اليومية أكثر كفاءة. ويسمح نظام SmartThings باستمرار لمستخدميه البالغ عددهم 285 مليوناً بمواءمة منازلهم وتخصيصها لتناسب احتياجاتهم، والاتصال والتحكم بسهولة في العديد من الأجهزة المنزليّة والإلكترونية عبر تطبيق واحد .ويأتي حضور سامسونج في معرض IFA 2023 في الوقت الذي تشارك فيه الشركة أبحاثاً جديدة تتعلق بالمستهلكين، والتي تم إجراؤها في جميع أنحاء أوروبا لفهم الاحتياجات المتطورة للتكنولوجيا في المنزل .

 



 




 

 


 

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