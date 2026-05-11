سامسونج تفتح الباب أمام صناع المحتوى الإبداعي في المنطقة للمشاركة في الموسم الثالث من برنامج Galaxy Circle

الوكيل الإخباري- أعلنت Samsung Electronics للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن فتح باب التقديم رسمياً للمشاركة في برنامج Galaxy Circle، وهو النسخة الثالثة من برنامجها السنوي الرائد الذي يهدف إلى اكتشاف أبرز المبدعين الشباب في المنطقة وصقل مهاراتهم بالاعتماد على منظومة متكاملة تجمع بين الإرشاد المهني، وتعزيز الحضور الرقمي، وتوفير فرص التعاون الإبداعي. وينضم المشاركون المقبولون إلى مجتمع إقليمي لصنّاع المحتوى يوفّر إرشاداً متخصصاً، وفرصاً مميزة لتعزيز الوصول والانتشار، وتحديات تفاعلية، إلى جانب باقة من المكافآت والفرص الحصرية القيّمة. اضافة اعلان





يواصل البرنامج هذا العام الاستفادة من أحدث أجهزة Samsung Galaxy S26 Ultra لتحقيق أهدافه الطموحة، إذ يتجاوز مفهوم تمكين صنّاع المحتوى الواعدين إلى بناء منظومة إبداعية دائمة النمو والتقدم.



من خلال فرص مصممة بعناية لدعم صنّاع المحتوى في مجالات متنوعة تشمل التكنولوجيا، ونمط الحياة، والرياضة، والجمال، والطعام، يواصل البرنامج التزامه بتحفيز الإبداع ورعاية مواهب صنّاع المحتوى الأصيلة وتعزيز حضورها في المنطقة عبر منصات سامسونج الرقمية.



يشهد البرنامج أيضاً توسعاً جغرافياً ليشمل أسواقاً إضافية في المنطقة تتضمن مصر والمغرب، مما يفتح المجال أمام مجتمع أكثر تنوعاً من المبدعين الشباب ذوي الموهبة.



يحصل المرشحون المختارون على إمكانية الوصول الحصرية إلى أحدث أجهزة Galaxy من سامسونج، إلى جانب فرص للتعاون وعضوية طويلة الأمد ضمن فريق صنّاع المحتوى للبرنامج. ويهدف البرنامج إلى بناء مجتمع وفيّ وموهوب من صنّاع المحتوى يواكب نمو وتطور سامسونج على المدى الطويل.



تعليقاً على إطلاق العام الثالث من البرنامج، قال نائب رئيس قسم التسويق والأعمال الرقمية في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب: "يقدم برنامج Galaxy Circle في نسخته الثالثة فرصة حقيقية لصنّاع المحتوى الشباب في المنطقة، تتيح لهم إنشاء محتوى أصيل ومؤثر، واستكشاف جهاز Galaxy S26 Ultra ومنظومة سامسونج المتكاملة. كما يفتح هذا التعاون العابر للأسواق آفاقاً جديدة للتعلم المتبادل وبناء العلاقات المهنية، وتمكين المبدعين من تحويل أفكارهم الطموحة إلى محتوى قيّم يصل إلى جمهور أوسع باستخدام جهاز Galaxy S26 Ultra".



يجسد برنامج Galaxy Circle في جوهره دور أجهزة سامسونج في تمكين صنّاع المحتوى من سرد قصصهم بأساليب أكثر أصالة وتأثيراً، كما يسلط الضوء على التكنولوجيا بوصفها أداة فعالة للتعبير عن الذات، بما يشمل استخدام الأجهزة المحمولة في صناعة الأفلام، والتصوير الفوتوغرافي، وإنشاء المحتوى الموجه لمنصات التواصل الاجتماعي. ومن خلال وضع أحدث الابتكارات في متناول المبدعين النشطين على المنصات الرقمية، تؤكد سامسونج التزامها المستمر بدعم المواهب الشابة في المنطقة.

تدعو سامسونج جميع صنّاع المحتوى الطموحين، سواء من مستخدمي أجهزة Galaxy أو الراغبين في اقتنائها، لتقديم طلبات المشاركة في برنامج Galaxy Circle الذي يسهم في رسم ملامح مستقبل صناعة المحتوى في المنطقة، من خلال الموقع الرسمي لسامسونج.



