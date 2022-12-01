سامسونج تقدم كفالة 20 سنة على جميع الأجهزة المنزلية التي تحتوي على محرك العاكس الرقمي

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" عن تعزيز المزايا الممنوحة لزبائنها من مشتري الأجهزة المنزلية الرقمية من ثلاجات وغسالات ونشافات الملابس، وذلك من خلال منحهم كفالة مجانية هي الأطول في عمرها على الإطلاق، تصل مدتها إلى20 سنة بدلاً عن 10 سنوات على محرك وضاغط العاكس الرقمي Digital Inverter المعروف بموثوقيته واعتماديته العالية، ما يجعل من هذه المنتجات خياراً مثالياً للراغبين في الحصول على قيمة مضافة حقيقية مقابل السعر.

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هذا وستقدم "سامسونج"كفالة الـ20 سنة على جميع الأجهزة المنزلية الرقمية التي تحتوي على محرك وضاغط العاكس الرقمي، من ثلاجات وغسالات ونشافات ملابس عند شرائها عن طريق مختلف نقاط البيع التابعة للشركة، والمتضمنة معارض وكلائها الرسميين وموزعيها المعتمدين في جميع مدن ومحافظات المملكة، أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني.



وفي تعليق له على هذه الخطوة، قال رئيس قسم الأجهزة المنزلية الرقمية لدى شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي"، أشرف أبو ارشيد: "تؤكّد هذه الخطوة على حرص شركة "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" المستمر على تقديم أفضل الخدمات والقيم المضافة للزبائن، والتي تهدف من خلالها لزيادة مكانتها التنافسية المتقدمة في السوق الأردنية، ليس فقط من خلال رفد السوق بمنتجات ذات جودة عالية وابتكارية كبيرة، بل وعبر تقديم خدمات ومزايا نوعية غير مسبوقة، يتم تصميمها بأسلوب يرقى لتطلعات الزبائن ويزيد من مستوى رضاهم وولائهم لعلامة سامسونج."



ومن الجدير بالذكر بأن هذه الخطوة تؤكّد على التزام علامة سامسونج وشركاتها بإيجاد الحلول الفعالة لكافة القضايا التي تهم الزبائن لدى شرائهم الأجهزة المنزلية الرقمية، والتي يتمثل أبرزها في متانة واستمرارية ومدة خدمة تلك الأجهزة الأساسية التي يستعملونها بشكل يومي، إلى جانب الأداء العالي وترشيد استهلاك الطاقة، فضلاً عن التصميم العصري.