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الخميس، 04-07-2024 06:42 م

سامسونج تقدم منظوراً جديداً لرياضات الألعاب الأولمبية والبارالمبية باريس 2024 بالتعاون مع الفنانين الفرنسيين ريموند وسيمون ديباردون

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات، الشريك العالمي للألعاب الأولمبية والبارالمبية، عن إطلاق حملة فنية جديدة تحمل اسم "الألعاب الأولمبية من منظور جديد #withGalaxy".

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وتم إنشاء هذه الحملة على يد المصور الفرنسي الأسطوري ريموند ديباردون وابنه المخرج والمصور سيمون ديباردون. وقد أصبحت هذه الصور الآسرة متاحة للجمهور في جميع أنحاء العاصمة باريس، مقدمةً منظوراً جديداً وملهماً لقوة الرياضة. وتُعد هذه الحملة واحدة من الطرق المتعددة التي تستخدمها شركة سامسونج لتعزيز روح الألعاب الأولمبية والبارالمبية في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك في الوقت الذي يتزايد فيه الحماس لاستضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2024.


وبصفته مصوراً فوتوغرافياً ومخرجاً للأفلام، قام ريموند ديباردون بالتقاط بعض اللقطات الأكثر شهرةً على مر القرن. وتحتفي الحملة الإبداعية الجديدة، التي أطلقتها سامسونج بالتعاون مع مدينة باريس، بالتراث الأيقوني لعمل ريموند ديباردون الاستثنائي، وتجمع بين الصور الأرشيفية الأسطورية التي التقطها ديباردون، والتي خلَّدت أبرز لحظات المنافسات الأولمبية بين عامي 1964 و1980، مع لقطات جديدة التقطها ابنه سيمون والتي تُسلّط الضوء على أحدث النسخات من الألعاب الأولمبية والبارالمبية.


وتسلّط هذه السلسلة من الصور الإبداعية الضوء على مجموعة من نجوم فريق سامسونج Galaxy للألعاب الرياضية، بما في ذلك سارة بي في رياضة البريك دانس، وأوريلين جيرو في رياضة التزلج على اللوح، ومجدي شالك في التسلق الرياضي، وإيفان واندجي في كرة القدم للمكفوفين. ويتم عرض هذه اللوحات الفنية الحيوية عبر تسعة مواقع شهيرة في أنحاء باريس، بما في ذلك شارع اللوفر، وبونت دو لا كونكورد، وشارع دي بيراميدز، وذلك حتى أوائل سبتمبر المقبل.


وتعبيراً عن فخره بالمشاركة في هذه الحملة، قال سايمون ديباردون: "أشعر بسعادة عارمة للمشاركة في هذا المشروع، فهذه هي المرة الأولى على الإطلاق التي يتم فيها عرض صوري إلى جانب صور والدي الأسطورية. ولا تقتصر هذه المبادرة الفنية الرائعة على إبراز مهارات وأداء أربعة رياضيين فرنسيين بارزين فحسب، بل تسعى أيضاً إلى إظهار الجوانب الإنسانية الفريدة لكل منهم من خلال التقاط صورٍ تعكس شغفهم أثناء ممارسة رياضاتهم المختلفة." وأشاد ديباردون بالقدرات الاستثنائية لكاميرا هاتف Galaxy S24، والتي مكنتهم من إنشاء عمل فني متناسق مع طبيعة المدينة ومعالمها الشهيرة.


وخلال الفترة المقبلة والممتدة من 24 يونيو إلى 8 سبتمبر 2024، سيتمكن المعجبون من المشاركة في الحملة من خلال إرسال رسائل دعم لفريق سامسونج Galaxy عبر رمز الاستجابة السريعة "QR" الموجود على كل صورة. وسيتم عرض هذه الرسائل داخل معرض سامسونج الجديد "الملتقى الأولمبي مع سامسونج" Olympic™️ rendezvous @ Samsung في الشانزليزيه 125، وفيلاج بلازا، وصالة Galaxy الرياضية في القرية الأولمبية والبارالمبية، خلال الألعاب الأولمبية والبارالمبية.


وفي تصريح لها، قالت ستيفاني تشوي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم التسويق في وحدة أعمال "Mobile eXperience Business" لدى سامسونج للإلكترونيات: "تتمثل مهمة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في جمع العالم تحت رايةٍ واحدة في حدث ينبض بروح الانفتاح والتسامح. ومن خلال هذه الحملة التعاونية مع ريموند وسيمون ديباردون، تستخدم سامسونج تقنية Galaxy المتطورة لكتابة فصل آخر في قصة دعم دامت قرابة 40 عاماً لأفضل القيم والمثل العليا التي تجسدها الألعاب الأولمبية والبارالمبية."


ويمكن للزوار اكتشاف الصور العشر التي التقطها المصوران ديباردون في عدة مواقع بارزة في باريس مثل محطة قطار Gare de L'Est، وحي سان جرمان، وPorte d'Orléans، وملعب فرنسا، وشارع Rue Vieille du Temple، والأوبرا. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة https://withgalaxy.galaxyexperienceparis.com/en.

 




 

 


 

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