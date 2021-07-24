سامسونج تقدم نظام راديو جديداً من الجيل الخامس بهوائيات مدمجة

الوكيل الاخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن نظام راديو جديد مصمم لمساعدة مشغلي الهواتف المحمولة في التغلب على التحديات التي يواجهونها في نشر شبكات الجيل الخامس.

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وخلال مؤتمر تحت عنوان "تعريف جديد لشبكات سامسونج"Samsung Networks : Redefined، تم الإعلان عن نظام One Antenna الجديد الذي يأتي بهوائيات مدمجة، ما يتيح للمشغلين القدرة على تبسيط وتسريع عمليات تثبيت تقنيات الجيل الخامس، بالاعتماد على دمج الهوائيات المطبوعة ذات المنافذ المتعددة (MIMO) بأحجام ضخمةبتردد 3.5 جيجا هيرتز، مع هوائيات سلبية منخفضة ومتوسطة النطاق في عامل شكل أحادي.



وفي ظل مواصلة المشغلين جهودهم لتوسيع نطاق تغطية الجيل الخامس، يظل التحدي الرئيسي القائم أمامهم الجوانب المتعلقة بقيود المساحة والبصمة في المواقع والأبراج.

وسيعمل نظام الراديو متعدد الإمكانات من سامسونج على تلبية المتطلبات البيئية والخاصة بالمواقع،بما في ذلك تسهيل التثبيت وتوفير المساحة وتقليل النفقات التشغيلية.

وسيصبح الحل الجديد جزءاً من محفظة سامسونج للوصول إلى نظام الراديو (RAN) المتوقع إطلاقها في أوائل العام المقبل 2022، وستستهدف في البداية السوق الأوروبية.





وتتمثل الفوائد الرئيسية لهوائياتOne Antenna من سامسونج بما يلي:



تبسيط الموقع: يعتمد هذا الحل المبسط على أجهزة مدمجة للاندماج في بيئة البلدية، كما يقلل من العناصر المستخدمة، مثل الكابلات والأجهزة، من أجل تقليل التأثير البصري في المناطق الحضرية الكثيفة.



التثبيت البسيط: أصبح نشر هذه الهوائيات بسيطاً عن طريق التخلص من الحاجة إلى تثبيت وتوصيل نظام راديو والعديد من الهوائيات بشكل منفصل، ما يؤدي إلى تسريع التثبيت وتقليل تكاليف العمالة.



التوفير في النفقات التشغيلية: يتحقق ذلك من خلال طلب مساحة أقل في المواقع أو الأبراج، ما يعني بصمة أصغر، الأمر الذي يمكّن المشغلين من توفير النفقات، بما في ذلك تكاليف الإيجار والصيانة.



وقال وونيل روه، النائب الأول للرئيس ورئيس إستراتيجية المنتجاتفي قسم أنشطة الشبكات لدى سامسونج للإلكترونيات: "نعرب عن فخرنا لتقديم نظام الهوائيات One Antenna لضمان أداء رائد في هذا القطاع، لاسيما وأنه صمم للتعامل مع بيئات النشر المختلفة.

وبما أن عمليات تركيب الأجهزة والكابلات والوقت وموقع الطاقم والقيود المفروضة على المساحة، تمثل مجتمعة تحدياً لمعظم المشغلين، فقد قمنا بتطوير هذا الحل للمساعدة في معالجة هذه المشكلة وتوسيع نطاقات النشر".



وكانت سامسونج قد تبوأت مكانة رائدة في التسليم الناجح لحلول الجيل الخامس الشاملة، بما في ذلك الشرائح ونظم الراديو الهوائية والنواة.

وتقود سامسونج الصناعة من خلال البحث والتطوير المستمر لتطوير شبكات الجيل الخامس، وذلك اعتماداً على مجموعة منتجاتها الرائدة في السوق، بما في ذلك حلول الشبكات الخاصة الافتراضية بالكامل، مثل "شبكة الوصول إلى نظام الراديو"RAN و "النواة"Core، وأدوات التشغيل الآلي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وتقدم الشركة حالياًالحلول الشبكية لمشغلي الهواتف المحمولة الذين يوفرون خدمات الاتصالات لمئات الملايين من المستخدمين حول العالم.