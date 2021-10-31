سامسونج تقدم Life Unstoppable : بيت المفاجآت - التجربة الافتراضية الغامرة التي تعرض منظومة سامسونج القوية للأجهزة المتصلة

الوكيل الاخباري - أطلقت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم سلسلة "الحياة بلا توقف" Life Unstoppable 2021 التي سترتقي هذا العام بالتجربة الافتراضية من خلال فيلم قصير ملون وجميل للقيام بجولة في "بيت المفاجآت" المتميز من سامسونج، الذي يمكن مشاهدته عبر الرابط:

https://www.samsung-life-

unstoppable21.com/K01BMOcTS1M/LfGVimwMg6D6TsLULNc.html

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وعلى مدار الأشهر الـ 18 الماضية، أصبحت منازلنا كل شيء بالنسبة إلينا، وتحولت إلى مدارس ومكاتب وصالات رياضية ومساحات ترفيهية. ورغم قضاء الكثير من الوقت داخل أربعة جدران، أصبح المنزل أيضاً مريحاً إلى حد ما، وبرزت حاجة الكثير من الأوروبيين إلى إعادة تعريف المساحات.

وتسعى تجربة "الحياة بلا توقف" هذا العام إلى إثارة إلهام الذين يسعون إلى ابتكار تجربتهم المنزلية، وذلك من خلال المنتجات التي تساعد المستهلكين على الاستمتاع طوال الوقت في حياة مليئة بالبهجة والسرور.



وتتابع سلسلة "الحياة بلا توقف - بيت المفاجآت" عائلة من الشخصيات المنتقاة في رحلة عبر منزلهم الحيوي، لإظهار الطرق التي تسمح بها المنظومة المتصلة بأجهزة سامسونج لمختلف أفراد هذه العائلة للكشف عن إبداعاتهم الداخلية، وإبراز شغفهم ودعم نمط حياة لا تتوقف.



وتعتبر سلسلة "الحياة بلا توقف - بيت المفاجآت" أول فيلم صغير من نوعه لعلامة سامسونج،ويظهر طرق توظيف التكنولوجيا في حياتنا بطرق غير مسبوقة.

وتتجول هذه التجربة في ست غرف مختلفة داخل "بيت المفاجآت"، مع عرض صور صغيرة تفاعلية تظهر كل واحدة منها مجموعة من منتجات سامسونج المتصلة مع بعضها، لتعيد ضبط إيقاع الحياة بهدف إظهار الفرح والإلهام في المنزل، بدءاً من شاشات الهواتف المحمولة التي يمكن تدويرها وطيّها، وحتى أجهزة التلفزيون الغامرة المثيرة للإعجاب، وابتكارات الأجهزة المنزلية التي تضفي مستوى جديداًمن الحماسة على جميع المهام التي تفضلها.



وقال بنيامين براون، رئيس التسويق لدى شركة سامسونج في أوروبا.

"إننا نعمل على تطوير ابتكارات تتجاوز توقعات الناس. وينطبق ذلك على كل شيء، بدءاً من الهواتف القابلة للطي، وأجهزة التلفزيون التي تكشف عن سماتها الفنية حتى عند إغلاقها، والغسالات التي تنظف ملابسك بشكل أسرع من خلال التحديد بدقة مقدار الوقت والمنظفات والماء التي تحتاج إليها بالفعل. ومن خلال "بيت المفاجآت"من سامسونج، يمكننا تسليط الضوء على منتجاتنا المتصلة،وما توفره من ابتكارات تساعد العملاء على الاستمتاع بحياتهمبلا توقف".



ويتم إبراز منتجات وخدمات سامسونج في "بيت المفاجآت" الغامر والملون من خلال المتحدثين باسم العلامة التجارية والعائلة التي تم اختيارها لعرض هذه التجربة، وهم: الأب "جيم باف"Gym-Buff والأم "روكستار"Rockstar وأفراد العائلة الآخرينMagician Archie و Superstar Chef Evie والجد المصارع السابقLucha-Libre.

ويتابع المشاهدون طوال التجربة سلسلة من المقاطع القصيرة التي يعرض كل واحد منها الإمكانات الكاملة لمجموعة منتجات سامسونج 2021 للاستمتاع بالفرح في حياة لا تتوقف عن الحركة.







سباق المساحة



يتم إحياء النموذج السحري للثلاجة المصممة حسب الطلب (Bespoke Refrigerator)، عندما تخرج الطاهية الناشئة إيفي من الغرفة في أمسيات العيد،لتعمل مع شقيقها الساحر بطريقة مذهلةلإضافة وحدة أخرى إلى الثلاجة



حادثة مثيرة مع كعكة الثلج



يقوم أفراد المنزل باختبار مكنسة سامسونج (Bespoke Jet™)، عندما يؤدي إعداد كعكة الثلج على يد إيفي إلى حدوث فوضى "شتوية" في المطبخ. فهل تستطيع هذه المكنسة التعامل مع هذا الموقف، أو ستعجز عنه؟



دخول عالم الإثارة



تنتقل العائلة إلى عالم الإثارة مع (The Premiere)، جهاز عرض الأفلام من سامسونج، ونظام الصوتQ800 Soundbar في ليلة من الحياة التي لا تتوقف لهذه العائلة، من أجل الاستمتاع بتجربة ترفيهية غامرة مع مختلف أنواع المشاعر الجياشة.







الوالد الضابط



من شأن شاشة الألعاب Odyssey Neo G9من سامسونج أن تضع الأب في صدارة المنافسة، حيث يقود فريقه إلى النصر من خلال شاشة منحنية ديناميكية، تساعده على تنفيذ خطط معركته بالكامل.



الانغماس في الموسيقى



تنغمس الأم في لحظاتها الموسيقية المفضلة التي تعرض على شاشة التلفزيون Neo QLED الواقعي، والمرتبط بمكبرات الصوت Q950، ليعزز هذا الجهاز منظومة QLED الأخرى من سامسونج The Frame، مع وجود حواف مخصصة تكون فريدة من نوعها، إضافة إلى مجموعةThe Serif في سلسلة "بيت المفاجآت"، لتستمتع بأجواء حفلة راقصة.

وبما أنها لا ترغب بالمشاركة بمفردها، فإنها تتواصل مع أفضل أصدقائها للاستمتاع معها بفضل خاصيةGoogle Duo الموجودة على هاتفها من نوع جالاكسيZ Flip3.



نجم الروك أند رول



بفضل دولاب AirDresser المصمم حسب الطلب،يمكن للأم تنظيف معطفها المفضل Rockstar بالبخار، لذا فإنها ستكون جاهزة دائماً لاستقبال زوارها في أي وقت.



لقد ظهر جهاز AirDresserمؤخراً على مستوى العالم،ويتوافر في تصاميميمكن تخصيصها حسب الطلب،إلى جانب تعزيزها بميزات ذكية متطورة، مثل القدرة على التجفيف بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وميزات التحكم باستخدام التقنيات ذاتها، لتضفي طابعاً شخصياً على تجربتك.

ويتم تسليط الضوء على هذا الجهاز في "بيت المفاجآت"، مع مجموعة مختارة من الابتكارات الجديدة التي تمتطويرها، بما في ذلك:



مكنسة (Bespoke Jet™) الكهربائية اللاسلكية الممتازة التي تأتي في مجموعة من الألوان ونظام أوتوماتيكي شامل لتفريغ الغبار وشحن البطارية.



مكنسة (Bespoke Jet Bot™ AI+) الكهربائية المتقدمة التي يمكنها تحديد الأشياء والتكيف مع الأسطح المتعددة للوصول إلى تنظيف مثالي. ويمكن للمستخدمين مراقبة منازلهم من خلال بث مباشر للفيديو، في حين يمكن لمحطة التنظيف الصحية التي لا تحتاج إلى اللمس تفريغ سلة الفضلات تلقائياً، وتكون قادرة على التقاط الأوساخ والغبار الدقيق بفضل وجود نظام الترشيح متعدد الطبقات.



وتدمج النسخة الثانية من سلسلة "الحياة بلا توقف" القصص والترفيه معاً في تجربة رقمية تفاعلية، كما تجمع بين مجموعة من تقنيات هوليوود والتقنيات الرقمية ليكون الحضور في قلب القصة.

ومع وجود الطبقات التفاعلية المضافة،يستطيع الضيوف التفاعل مع الفيلم بشكل آني، ما يخلق تجربة فريدة ومثيرة مدعومة بالإبداع التكنولوجي.