سامسونج تقوم بتخريج ست وعشرين طالباً من برنامج مبادرة Samsung Innovation Campus

الوكيل الإخباري - اختتمت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي مؤخراً مبادرة Samsung InnovationCampus SIC، التي تعد إحدى مبادرات الشركة للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والمنبثقة من رؤية الشركة: "تمكين الناس، معاً من أجل غدٍ أفضل"، والتي كانت قد أطلقتها في شهر تشرين الأول الماضي بالتعاون مع مدرسة كينغز أكاديمي بهدف تمكين الموارد البشرية خاصة فئة الشباب من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتطبيقات الذكية.

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وفي ختام مبادرتها في السابع من شهر كانون الأول الحالي، خرّجت سامسونج 26 طالباً من طلاب كينغز أكاديمي الذين تم اختيارهم من قبل مدرستهم للانضمام للمبادرة بناءً على اهتمامهم بتطوير مهاراتهم التقنية، حيث خضعوا لستة أسابيع من الجلسات التدريبية، وذلك على يد فريق متخصص من مركز سامسونج للأبحاث والتطوير.

وتميّزت الجلسات التدريبية بمنهجها المميز الذي تم تصميمه بالاعتماد على العمليات التشغيلية التي تقوم بها الشركة، والتي تركز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، والترميز والبرمجة، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وحلول الأعمال B2B، فضلاً عن الاختبارات الميدانية.

وهدف برنامج المبادرة لتزويد الطلاب المشاركين بالمهارات التقنية والفنية التي يحتاجونها من خلال تدريبهم على كيفية التحكم في الروبوت واستخدام برنامج Python لبرمجته، بالإضافة إلى تدريبهم على مجموعة واسعة من المهارات الشخصية، وذلك ضمن خطة تهدف لإعداد الشباب وتأهيلهم للالتحاق بالتخصصات الجامعية والمهن في سوق العمل من تلك المرتبطة بالتكنولوجيا والقائمة عليها بكفاءة واقتدار.

وبالإضافة إلى التدريب الفني، حرصت "سامسونج" على تدريب الطلاب على مجموعة واسعة من المهارات الشخصية مثل مهارات التواصل الاجتماعي، والإبداع، بالإضافة إلى تنمية روح التعاون لديهم، مما سيقودهم إلى تنمية مواهبهم وقدراتهم المتميزة.



هذا وقد نفذت الشركة فعالية ختامية لبرنامج المبادرة، تمثلت بعقد مسابقة في الخامس من شهر كانون الأول بين الطلاب الذين تنافسوا فيما بينهم ضمن فرق. وقد تكللت المسابقة بمنح الفرق الفائزة جوائز تراوحت ما بين هواتفGalaxy ZFlip4، وساعات Galaxy Watch5، وسماعات Galaxy Buds2 Pro من سامسونج.

ويشار إلى أن مبادرة Samsung InnovationCampus SIC، تنبثق من إيمان سامسونج بضرورة دفع الابتكار لما يتجاوز الحدود والبيئات التقليدية لإلهام المزيد من الشباب للانخراط في عمليات الابتكار والبرامج التدريبية المتعلقة بتحفيزه، وتزويدهم بالمهارات التقنية التي يحتاجونها ليتمكنوا من الانخراط في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنجاح.



ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع شركة "سامسونج إلكترونيكس" عبر الرابط التالي: www.samsung.com





