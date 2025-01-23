سامسونج تكشف النقاب عن سلسلة Galaxy S25 وتحدث ثورة في الذكاء الاصطناعي للهواتف المحمولة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق هواتف Galaxy S25 Ultra وGalaxy S25+ وGalaxy S25، مرسية معها معياراً جديداً في عالم الهواتف الذكية كرفيق حقيقي للذكاء الاصطناعي.

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وتقدم هذه الهواتف تجارب مستخدم أكثر طبيعية وبديهية وفهماً للسياق الذي يتم استخدامها ضمنه بشكل غير مسبوق. ومن خلال إدخال وكلاء الذكاء الاصطناعي متعددة الوسائط، تمثل سلسلة Galaxy S25 الخطوة الأولى في رؤية سامسونج الرامية إلى إعادة تشكيل طريقة تفاعل المستخدمين مع هواتفهم ومع محيطهم.



وتعزز منصة Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform، المصممة خصيصاً لهواتف Galaxy، قدرة المعالجة على الهواتف، ما يوفر قوة أكبر للذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" ونطاق كاميرا متفوق، بالإضافة إلى التحكم المتقدم من خلال محرك ProVisual من الجيل التالي.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال رئيس وحدة أعمال تجربة الأجهزة المحمولة لدى شركة سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "إن أعظم الابتكارات تعكس احتياجات مستخدميها، ولهذا السبب طورنا Galaxy AI لمساعدة الجميع على التفاعل مع هواتفهم بشكل طبيعي ودون القلق بشأن أمان خصوصيتهم. وتُعتبر سلسلة Galaxy S25 خطوة نحو تحقيق نظام تشغيل متكامل مع الذكاء الاصطناعي يغير بشكل جذري كيفية استخدامنا للتكنولوجيا وكيفية إدارة حياتنا اليومية."



أكثر التفاعلات سهولة وبديهية على الهاتف المحمول حتى الآن

مع واجهة One UI 7[1]، تعمل سلسلة Galaxy S25 كرفيق حقيقي يتميز بالذكاء الاصطناعي، ويفهم سياق احتياجات المستخدم وتفضيلاته، ويوفر تجارب ذكاء اصطناعي مخصصة مع الحفاظ على الخصوصية في كل خطوة. وتُعتبر هذه السلسلة بداية لرؤية مشتركة مع "Google" لإعادة تشكيل نظام Android مع وضع الذكاء الاصطناعي في جوهره، وجمع المطورين والشركاء من جميع أنحاء العالم.

وتتيح وكلاء الذكاء الاصطناعي المزوّدة بإمكانات متعددة الوسائط لهواتف Galaxy S25 فهم النصوص والكلام والصور ومقاطع الفيديو، ما يضمن تفاعلات طبيعية وسلسة. وتعزز التحديثات الأخيرة على خدمة "Circle to Search" من "Google" تجربة البحث على شاشة الهاتف، حيث أصبحت أكثر فائدة وسرعة وملاءمة للسياق. وتتمتع الخدمة الآن بقدرة سريعة على التعرف على أرقام الهواتف والبريد الإلكتروني وعناوين URL المعروضة، ما يسهل على المستخدم الاتصال أو إرسال بريد إلكتروني أو زيارة موقع إلكتروني بنقرة واحدة فقط.



ومع سلسلة Galaxy S25، يمكن إجراء عمليات بحث فعّالة مع اقتراحات مدروسة للخطوات التالية. علاوة على ذلك، تتيح هواتف Galaxy S25 الانتقال بسلاسة بين التطبيقات، ما يسهل تنفيذ الإجراءات السريعة مثل مشاركة ملف GIF أو حفظ تفاصيل حدث معين.



وتمثل هواتف سلسلة Galaxy S25 قفزة نوعية في فهم اللغة الطبيعية، ما يسهل التفاعلات اليومية بشكل ملحوظ. كل ما على المستخدم فعله هو طرح سؤال، وسيتمكن بشكل حدسي من العثور على صورة معينة في معرض سامسونج أو ضبط حجم الخطوط في الإعدادات بكل سهولة.



وللقيام بإجراءات متعددة عبر تطبيقات سامسونج و"Google"، أو في التطبيقات الخارجية مثل "Spotify"، فكل ما يتطلب الأمر هو فقط الضغط مع الاستمرار على الزر الجانبي لتنشيط ميزة "Gemini"، فعلى سبيل المثال، يمكن بسهولة العثور على جدول مباريات الفريق الرياضي المفضل وإضافته إلى التقويم باستخدام أمر واحد.



وتُعزز هواتف السلسلة التفاعلات البديهية من خلال التوسعات في أدوات Galaxy AI الشهيرة التي تركز على التواصل والإنتاجية والإبداع. وتحافظ هواتف Galaxy S25 على تنظيم المكالمات باستخدام ميزتي "Call Transcript[2]" والتلخيص. ويمكن تفعيل ميزات "Writing Assist" مثل تلخيص المحتوى أو تنسيق الملاحظات تلقائياً حيث يمكن تحديد النصوص دون الحاجة إلى التبديل بين التطبيقات. وتفتح خاصية "Drawing Assist" آفاقاً جديدة لإحياء الأفكار من خلال دمج الرسومات والنصوص ومطالبات الصور "prompts".



تجارب مخصصة مع ضمان حماية الخصوصية

في عصر الذكاء الاصطناعي، يتماشى تخصيص التجارب مع الخصوصية بشكل متكامل. وفي Galaxy S25، يعمل محرك البيانات الشخصية على تعزيز ميزات الذكاء الاصطناعي المخصصة من خلال تحليل بيانات المستخدم بأمان لتقديم تجارب فريدة تعكس تفضيلاته وأنماط الاستخدام الخاصة به. وتُستخدم هذه الرؤى للسماح بتجارب مثل البحث عن صورة قديمة في المعرض باستخدام لغة طبيعية، أو الحصول على إرشادات مع ميزة "Now Brief"، التي تقدم اقتراحات في الوقت المناسب يمكن الوصول إليها عبر "Now Bar" على شاشة القفل.



ويتم الاحتفاظ بجميع البيانات المخصصة بشكل خاص وآمن في "Knox Vault". ومع القدرات المحسّنة للمعالجة على الهواتف، تُسهم هذه الميزات في خلق تجربة ذكاء اصطناعي قوية ومحمية، ما يجعل Galaxy سلسة فريدة من نوعها في هذا المجال.



كذلك، تقدم هواتف Galaxy S25 أيضاً تشفيراً ما بعد الكم، ما يعزز حماية البيانات الشخصية من التهديدات الناشئة التي قد تزداد مع تقدم الحوسبة الكمية. ولأنه لا وجود للخصوصية دون أمان شامل، فقد أرست واجهة One UI 7 الأساس لهذه الابتكارات من خلال توفير طبقة إضافية محصنة من أمان الهاتف، مصممة لتلبية متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي وزيادة الحاجة إلى التواصل الرقمي.

وتتضمن التحديثات الإضافية إعدادات الحد الأقصى للقيود المضافة، وحماية محسّنة من السرقة، بالإضافة إلى لوحة تحكم "Knox Matrix" الجديدة التي تتيح مراقبة حالة الأمان للأجهزة المتصلة.



أقوى أداء على الإطلاق في سلسلة Galaxy

وتتميز سلسلة Galaxy S25 بأقوى أداء على الإطلاق، حيث تعمل بواسطة شريحة Snapdragon® 8 Elite لـGalaxy. وبفضل التخصيصات الفريدة التي تقدمها Galaxy، يعد هذا أقوى معالج على الإطلاق في سلسلة Galaxy S، حيث يوفر زيادة في الأداء بنسبة 40% في وحدة المعالجة العصبية، و37% في وحدة المعالجة المركزية، و30% في وحدة معالجة الرسومات مقارنة بالجيل السابق.

وتُعزز هذه القوة من قدرة سلسلة Galaxy S25 على معالجة المزيد من تجارب الذكاء الاصطناعي مباشرة على الهاتف دون أية تنازلات، بما في ذلك مهام الذكاء الاصطناعي التي كانت تعتمد سابقاً على السحابة مثل "Generative Edit".



وعملت شركة سامسونج وQualcomm Technologies معاً لتخصيص Snapdragon® 8 Elite لـGalaxy. وتتميز سلسلة Galaxy S25 بمعالجة متقدمة وفعالة للصور باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مع "ProScaler" لتحقيق تحسن بنسبة 40% في جودة قياس صورة الشاشة. إضافة لذلك، تم دمج التكنولوجيا المخصصة مع محرك الصور الطبيعية الرقمية المتنقل من سامسونج (mDNIe) المدمج في المعالج باستخدام Galaxy IP، ما يعزز كفاءة طاقة الشاشة بشكل أكبر.



وتم تجهيز Snapdragon® 8 Elite لـGalaxy أيضاً بمحرك Vulkan وخاصية "Ray Tracing"، ما يجعل الألعاب المحمولة أكثر سلاسة وواقعية.



وتعمل جميع الاستخدامات المكثفة للهاتف ومعالجة الذكاء الاصطناعي بسلاسة بفضل بنية تبديد الحرارة المتغيرة مع غرفة بخار أكبر بنسبة 40% ومادة واجهة حرارية مصممة خصيصاً (TIM) توفر تحسناً إضافياً في الكفاءة الحرارية.



إطلاق العنان للإبداع الاحترافي

وتقدم سلسلة Galaxy S25 تجربة تصوير فائقة التفاصيل في جميع الظروف باستخدام مستشعرات عالية الدقة ومحرك "ProVisual"، ما يرسي معياراً جديداً للتصوير الفوتوغرافي عبر الهواتف المحمولة. ويتميز المستشعر الجديد بدقة 50 ميجابكسل، الذي يمثل ترقية ملحوظة عن المستشعر السابق بدقة 12 ميجابكسل، بتوفير وضوح وحيوية استثنائيين.



ويتم الآن تطبيق التسجيل بتقنية HDR بدقة 10 بت بشكل تلقائي، ما يضفي عمقاً لونياً أغنى بأربع مرات مقارنةً بتقنية 8 بت. وبالتالي، يمكن لهاتف Galaxy S25 التقاط التفاصيل في أي ظروف إضاءة. بالإضافة إلى ذلك، ولم يسبق أن كانت مقاطع الفيديو في الإضاءة المنخفضة بهذا الوضوح كما هو الحال مع Galaxy S25. واستناذداً إلى المعالج القوي، يحلل Galaxy S25 الحركة والوقت لتقليل الضوضاء بشكل أكثر فعالية. يسمح هذا التكامل بالتعرف بدقة على الأجسام المتحركة والثابتة، ما يضمن الحصول على لقطات واضحة ونقية في جميع الظروف.



ويقدم Galaxy S25 مجموعة من الأدوات المتقدمة التي كانت في السابق متاحة فقط للبرامج المتخصصة، ما يجعل تحرير الصور ومقاطع الفيديو في متناول الجميع. والآن، يمكن لأي شخص أن يصبح محترفاً في هذا المجال. وتعمل ميزة "Audio Eraser" على تسهيل إزالة الضوضاء غير المرغوب فيها من مقاطع الفيديو، من خلال عزل الأصوات المختلفة مثل الأصوات والموسيقى والرياح والطبيعة والحشود والضوضاء. وبهذه الطريقة، يمكن للمستخدم التحكم بدقة في العناصر المراد تقليلها أو إزالتها تماماً.



وللحصول على تجربة تصوير تشبه الكاميرات الاحترافية على الهاتف المحمول، يوفر Galaxy S25 تحكماً في عمق المجال بفضل ميزة "Virtual Aperture"، المدمجة في "Expert RAW" الشهير. وبالإضافة إلى ذلك، يرفع Galaxy S25 مستوى الإبداع السينمائي مع ميزة "Galaxy Log"، التي تتيح خيارات تدرج الألوان الدقيقة، ما يسهم في إنتاج مقاطع فيديو أكثر احترافية.



وتم تحسين "Portrait Studio" أيضاً، ما يتيح للمستخدمين إنشاء صور رمزية مخصصة مع تعبيرات وجهية أكثر واقعية، كما يقدم "Filters" مرشحات جديدة على طراز الصور القديمة، ما يوفر جماليات تشبه الأفلام للصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم.



تصميم متين يتبنى نهجاً أكثر دائرية

وتعتمد سلسلة Galaxy S25 على مبدأ "التصميم الأساسي" لـ Galaxy والذي يعتمد على عناصر "بسيطة ومؤثرة وعاطفية". ويعيد Galaxy S25 Ultra تعريف جوهر تصميم Galaxy ليكون الأنحف والأخف وزناً والأكثر متانة في تاريخ سلسلة Galaxy S، مع حافة مستديرة تعزز من سهولة الإمساك وتكمل الهوية الجمالية للسلسلة.



ويتميز هاتف Galaxy S25 Ultra بهيكل متين مصنوع من التيتانيوم وطبقة Corning® Gorilla® Armor 2 الجديدة، التي تُعتبر مادة فريدة من نوعها توفر متانة تفوق الزجاج. بالإضافة إلى ذلك، يجمع الهاتف بين زجاج السيراميك من Corning ومعالجة السطح المضادة للانعكاس، ما يساعد على ضمان حماية متقدمة من السقوط إلى جانب معالجة سطحية مضادة للانعكاس ومقاومة للخدش.



ويتضمن كل مكون خارجي من Galaxy S25+ وS25 الآن مادة واحدة معاد تدويرها على الأقل، بما في ذلك الإطار المعدني الذي يتميز بدروع من الألمنيوم المعاد تدويره لأول مرة.



بالإضافة إلى ذلك، في حين يستخدم كل هاتف من سلسلة Galaxy S25 ما لا يقل عن 50% من الكوبالت المعاد تدويره لبطاريته، سيكون Galaxy S25 أول هاتف ذكي من Galaxy يتميز ببطاريات مصنوعة من الكوبالت المعاد تدويره المأخوذ من أجهزة Galaxy المستخدمة سابقاً أو البطاريات التي تم التخلص منها أثناء عملية التصنيع. وتتعاون سامسونج مع شركائها الملتزمين بنفس الرؤية، حيث تمر بعدة مراحل تبدأ باستخلاص الكوبالت من البطاريات المستخدمة وصولاً إلى إعادة استخدامه في بطاريات Galaxy S25.

وبفضل سبعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل وسبع سنوات من تحديثات الأمان، تضمن سلسلة Galaxy S25 أداءً موثوقاً ومحسّناً على مدى عمر أطول.



ولتوفير مزيد من راحة البال، تقدم خدمة "Samsung Care+" تغطية شاملة للأضرار العرضية والإصلاح والاستبدال، ما يضمن لمستخدمي Galaxy تجربة سلسة.

بالإضافة إلى ذلك، تعلن سامسونج عن نادي Galaxy الجديد، الذي يتميز بنموذج اشتراك مرن يهدف إلى جعل امتلاك وترقية أجهزة Galaxy أكثر ملاءمة من أي وقت مضى لعشاق التكنولوجيا الحديثة. وسيتم الإعلان عن التفاصيل والتوافر على مستوى المنطقة لاحقاً.

وتأتي جميع أجهزة Galaxy S25 مع 6 أشهر من خدمة Gemini Advanced بالإضافة إلى 2 تيرابايت من التخزين السحابي مجاناً. وتتميز خدمة "Gemini Advanced" بتوفير نماذج ذكاء اصطناعي متطورة، ما يمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى أحدث الميزات مثل "Gems" وخبراء الذكاء الاصطناعي المتخصصين في مختلف المجالات. هذا ويتيح البحث العميق "Deep Research" للمستخدمين الاستفادة من مساعد بحثي شخصي بقوة الذكاء الاصطناعي.



وستُتاح سلسلة Galaxy S25 ضمن حملة الطلب المسبق التي تنطلق ابتداءً من الثاني والعشرين من شهر كانون الثاني الجاري في كل دول العالم بما فيها الأردن وتستمر حتى الثاني عشر من شهر شباط من العام الجاري 2025، فيما سيتم إطلاقه رسمياً في الأسواق المختلفة تباعاً.