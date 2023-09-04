سامسونج تكشف النقاب عن غسالة"A-40% " الموفرة للطاقة والمضخة الحراريةEHS Mono R290 في معرض IFA 2023

الوكيل الإخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيّات النقاب عن غسالة"A-40% "، والمضخة الحرارية"EHS Mono R290 "، وذلك خلال معرض برلين الدولي للإلكترونيّات والأجهزة المنزليّة "IFA 2023" أحد أكبر المعارض التجاريّة من نوعه على مستوى العالم.

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ويعكس إطلاق غسالة "A-40%"والمضخة الحرارية"EHS Mono R290" الجهود التي تبذلها سامسونج لتعزيز أسلوب حياة موفر للطاقة وصديق للبيئة.

وفي الوقت الذي نشهد فيه تزايداً في وعي المستهلكين واهتمامهم بالأثر البيئي للمنتجات التي يستخدمونها؛ فقد باتت هذه الاعتبارات أولويّة لديهم عند اتخاذهم قرار اقتناء وشراء الأجهزة الخاصة بهم. وتلبّي سامسونج من خلال إطلاقها المنتجين الجديدين تطلعات واحتياجات المستهلكين المهتمين بالبيئة.





وقال جونهوا لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة العملاء لأعمال الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: "تعد هذه الطرازات إنجازًا تكنولوجيًا، تحديداً عندما يتعلّق الأمر بالميزات الذكية وكفاءة توفير الطاقة التي تقدمها".



غسالة"A-40% "؛ المزيد من الكفاءة والفاعليّة في استخدام الطاقة

تشمل مجموعة غسالات سامسونج الجديدة للعام المقبل طرازات تتميّز بتوفير استهلاك أقل للطاقة بنسبة تصل إلى 40% مقارنة بالمعايير المعمول بها، بهدف الوصول إلى فئة كفاءة استهلاك الطاقة A . كما تعمل تقنياتها المتقدمة بكل ذكاء على تحسين أداء عملية الغسيل وتقليل استهلاك الطاقة، مع توفير سعة تحميل تصل إلى 10 كجم إلى جانب تصميم BESPOKE. وستتوفر غسالة"A-40%" في الأسواق الأوروبية بدءًا من الربع الأول من عام 2024.



وستوفّر الغسالة اتصالاً بتطبيق SmartThings الذي يُساعد في تقليل الطاقة من خلال AI Energy في SmartThings Energy. والذي يُتيح للمستخدمين بكل سهولة مراقبة استهلاك الطاقة على أساس يومي واسبوعي وشهري وتقدير قيمة فواتير الكهرباء. وبالنسبة لدورات الغسيل التي يمكن أن تعمل على وضع توفير الطاقةAI Energy؛ تعمل الغسالة بكل ذكاء على تقليل استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 70% عند استخدام تكنولوجيا Ecobubble للغسيل بالماء البارد بدلاً من الماء الدافئ والزمن الإضافي للدورة.



وتأتي غسالة"A-40%" مزودة بتقنية AI Wash، والتي تستخدم تقنية استشعار متطورة لتعزيز أداء الغسيل وتقليل الأوساخ، وذلك بفضل تحسين استهلاك كمية الماء والمنظفات بذكاء من خلال اكتشاف وزن ونعومة الأقمشة والمراقبة المستمرة لمستوى الاتساخ، والضبط المستمر لأوقات النقع والشطف والعصر لتحقيق أفضل النتائج بسرعة وكفاءة.



وبالإضافة إلى ذلك؛ تتيح دورة السرعة القصوى (Super Speed) للمستخدمين غسل ملابسهم جيدًا مع تقليل وقت الدورة بشكل كبير، وتنتهي هذه الدورة خلال 39 دقيقة دون التفريط بأفضل نظافة ممكنة، ويتمّ ذلك من خلال تقنية Speed Spray المدمجة، التي تعمل على تسريع عملية الغسيل والشطف عن طريق إطلاق الماء النفاث للوصول إلى الملابس بسرعة.



EHS MONO R290 : تدفئة موثوقة وتكاليف طاقة منخفضة

بدورها تعتبر EHS MONO R290 أحدث إضافة إلى مجموعة سامسونج من عروض المضخات الحرارية، وتستخدم R290 كمبرد يتمتع باحتمالية حدوث انحباس حراري منخفضة(GWP) أقلّ بكثير مقارنة بوسائل التبريد الأخرى.

وتتميّز EHS Mono R290 بالقدرة على توفير الماء الساخن باستمرار حتى 75 درجة مئوية لأغراض التدفئة المنزلية، الأمر الذي يجعله بديلاً مناسبًا لنظام التدفئة في المساحات السكنية القديمة التي كانت تعتمد في السابق على سخّانات الغاز لتلبية احتياجات التدفئة الخاصة بها.



كما تحتوي وحدة EHS Mono R290 على مبادل حراري موسع قادر على نقل المزيد من الحرارة دفعة واحدة مقارنة بالوحدة الخارجية التقليدية، في حين تعتبر مساحة نقل الحرارة أكبر بنسبة تصل إلى 39%. ونتيجة لذلك، فإن الجهاز يتميز بقدرته على تقديم أداء تسخين بنسبة 100% وغاية في الثقة، في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -10 درجة مئوية.



ويقلّل وضع AI Energy كذلك من استهلاك الطاقة، فمن خلال تحليل أنماط الاستخدام يُمكنه ضبط درجة حرارة الماء الساخن المنزلي وتوفير نفس مستوى الحرارة دون استهلاك الكثير من الطاقة.







