سامسونج تكشف النقاب عن "SmartThings Pro" وتقنيات العرض المتطورة في معرض InfoComm 2024

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق نظام "SmartThings Pro" وتقنيات العرض الرقمي المتطورة في مجموعة لافتاتها الرقمية الحائزة على جوائز عالمية، وذلك ضمن مشاركتها في معرض "InfoComm" وهو أكبر معرض تجاري احترافي لمجال السمعيات والبصريات في أمريكا الشمالية، والذي عقد في الفترة من 12 إلى 14 يونيو في لاس فيغاس.



وقدمت شركة سامسونج للإلكترونيات مجموعة متنوعة من الحلول الرقمية المبتكرة لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة في جناحها رقم W1225، وتضمنت الحلول نظام "SmartThings Pro" الذكي، وهو نسخة جديدة من منصة "SmartThings" مصممة خصيصاً للاستخدام التجاري وتتمتع بإمكانات متقدمة؛ و"Color E-Paper" من سامسونج، وهي عبارة عن لوحة عرض رفيعة رقمية منخفضة الطاقة وخفيفة الوزن. كما تم استعراض وظائف الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة والحصرية للوحة المعلومات التفاعلية (سلسلة WAD)؛ وسلسلة "Samsung Business TV BED" الجديدة، وهي تلفزيونات UHD مع وظائف مرنة مصممة لاحتياجات الشركات في مختلف القطاعات. وتم عرض هذه الحلول في جميع أنحاء المعرض، حيث قدمت سامسونج عروضاً توضيحية وجلسات تعليمية للمشاركين لتسليط الضوء على إمكانات هذه الحلول الرقمية المتطورة.



وقال هون تشونغ، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال العرض المرئي في شركة سامسونج للإلكترونيات : "يسعدنا أن نقدم خلال معرض "InfoComm" لهذا العام مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات والمنتجات الجديدة. وانطلاقاً من موقعنا الريادي الذي حققناه في مبيعات اللافتات على مدار 15 عاماً متتالية، قمنا بعرض أحدث حلولنا التي تلبي احتياجات الأعمال المتنوعة خلال فترة المعرض.

SmartThings Pro… تقنيات ذكية تخدم عالم الأعمال



ويعمل "SmartThings Pro" على نقل تجربة المنزل الذكي التي تقدمها سامسونج إلى عالم الأعمال، ما يعزز الاستدامة وأتمتة العمليات ويساهم في تحسين تجربة الأعمال بشكل عام. وبهدف تقديم دعم أفضل لعملاء الأعمال "B2B"، يقدم "SmartThings Pro" واجهات برمجة التطبيقات (APIs) القابلة للتخصيص، ما يسهل التكامل السلس مع الأنظمة الحالية. علاوة على ذلك، يتضمن "SmartThings Pro" تقنية "AI Energy" المبتكرة، وهي حل ذكي للتحكم في الطاقة يقلل من استهلاك الطاقة بناءً على السطوع المحيط وتحليل المحتوى واكتشاف الحركة. هذه الخوارزمية لتوفير الطاقة متوفرة في جميع منتجات سامسونج المتصلة بنظام "SmartThings Pro".



بالإضافة إلى ذلك، يوفّر "SmartThings Pro" للمستخدمين إمكانية التحقق من حالة اتصال مختلف أجهزة إنترنت الأشياء من خلال لوحة معلومات سهلة الاستخدام. وتستخدم هذه اللوحة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل الأجهزة المتصلة، مما يساعد المستخدمين على استخدام أجهزتهم بكفاءة أعلى، واعتماد ممارسات توفير الطاقة.



وبالإضافة إلى الاستخدامات الشخصية، يوفّر "SmartThings Pro" أيضاً حلولاً متطورة لتحسين عمليات الشركات والمؤسسات باستخدام أجهزة إنترنت الأشياء، حيث يدعم النظام تطبيقات متنوعة مثل شاشات العرض الذكية، وأنظمة الضيافة، وأنظمة تكييف الهواء، والأجهزة الرقمية الأخرى. كما أنه يساعد العملاء من الشركات على إدارة العوامل البيئية المختلفة مثل درجة الحرارة والرطوبة والإضاءة بشكل أكثر فعالية من خلال ربط منتجات إنترنت الأشياء المتنوعة. وتتضمن الميزات المتقدمة دمج أجهزة استشعار مثل الكاميرات لتعزيز قدرات المراقبة والتحكم. وتساعد هذه الميزات المستخدمين على أتمتة الإعدادات اليومية، ما يؤدي إلى عمليات أكثر كفاءة واستدامة مع تقليل تكاليف الأعمال الإجمالية.



ويخطط العديد من شركاء سامسونج بالفعل لاستخدام واجهات برمجة التطبيقات المتاحة، ومنهم:



شركة Cisco التي عرضت عمليات تكامل واجهة برمجة التطبيقات (API) مع أجهزة فيديو Cisco في InfoComm ووضحت كيفية دمجها مع Webex Control Hub لعمليات النشر واسعة النطاق.

اضافة اعلان



شركة Aqara التي ستعزز تجربة الفنادق الذكية من خلال التجارب التعاونية.

شركة Quividi التي ستقوم ببناء حل تحليلي للبيع بالتجزئة من خلال مركز البيانات التابع لها عبر الإنترنت، VidiCenter، مستفيدة من شراكتها الجديدة مع سامسونج.



وقال تشانوو بارك، نائب الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج للإلكترونيات: "نهدف إلى تعزيز حلول إنترنت الأشياء التي نقدمها لسوق الأعمال التجارية من خلال "SmartThings Pro". وتعمل حلولنا المخصصة على تحسين أداء شاشات العرض المتوفر في المباني السكنية والمساحات التجارية والمرافق العامة مثل المدارس والمتاجر والفنادق والمكاتب، ما سيؤدي إلى خفض التكلفة كذلك".



تقنية Color E-Paper من سامسونج: لوحة فعالة وخفيفة الوزن تم تطويرها للشركات



كما كشفت سامسونج عن لوحة عرض ذات استهلاك طاقة منخفض للغاية، وهي "Samsung Color E-Paper" (طراز EMDX)، لأول مرة في معرض InfoComm. ويمكن للوحة الجديدة أن تحل محل الوسائط الإعلانية التقليدية من خلال دمج تقنية الحبر الرقمي بسلاسة مع تقنية الورق الإلكتروني المبتكرة.



وتقدم اللوحة الجديدة بديلاً أكثر صداقة للبيئة للطرق الإعلانية التقليدية دون المساومة على الأداء العالي الذي يهدف دوماً لتلبية احتياجات الشركات. وتعمل "Color E-Paper" من سامسونج بقدرة 0.00 وات عند عرض الصور الثابتة، وهي تستهلك طاقة أقل بكثير من اللافتات الرقمية التقليدية عند تغيير الصور. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمديرين التحكم عن بُعد باللوحة، وتحديد جداول زمنية لتوفير الطاقة مع أوقات التشغيل والإيقاف التلقائية.



وتم تجهيز اللوحة مقاس 32 بوصة بدقة QHD (2560 × 1440) ومجموعة ألوان تبلغ 60,000 لون (6 ألوان لكل بكسل: الأحمر والأصفر والأخضر والأزرق والأبيض والأسود). ويبلغ وزنها 2.9 كجم فقط ويبلغ عرضها 17.9 ملم، ويمكن تثبيتها بسهولة في مواقع مختلفة، مثل الجدران أو الطاولات أو الأسقف، دون الحاجة إلى تركيبات إضافية. وتوفر هذه المرونة للشركات والمعلنين إمكانية استخدام هذه اللوحة الجديدة في مواقع متعددة للفت أنظار الجماهير بفعالية مع تقليل تكاليف التشغيل.



كما يضم "Color E-Paper" من سامسونج تطبيق مخصص للهاتف المحمول، يتيح للمستخدمين إنشاء المحتوى أو تغييره بسهولة. كما أنه يدعم حل Samsung VXT، ما يتيح المراقبة في الوقت الفعلي والإدارة المتكاملة عن بعد لمجموعة من الشاشات في آن واحد. يوفر VXT CMS Canvas أيضاً مجموعة متنوعة من القوالب الملائمة لشاشات الورق الإلكتروني، ما يسهل إنتاج المحتوى عبر قطاعات مختلفة.



وبهدف تعزيز الشحن وتسهيل نقل البيانات، تتميز لوحة "Color E-Paper" بمنفذي USB-C وتدعم Wi-Fi وBluetooth. كما تتضمن ذاكرة فلاش سعة 8 جيجابايت، وإطاراً قابلاً للتبديل يسمح للمستخدمين بتغيير ألوان الإطار. علاوةً على ذلك، تتوافق مع معيار "VESA" مما يتيح تثبيتها على الحائط، وذلك لتزويد المستخدمين باتصال محسّن وخيارات تخصيص وحلول تركيب مرنة.



وتستخدم لوحة Color E-Paper تقنية E Ink Spectra 6™ المبتكرة، وهي تقنية مبتكرة مصممة للإعلانات داخل المتاجر، واللافتات الداخلية، ويعد حلاً يهدف إلى استبدال أدوات العرض الورقية. ويتميز هذا الحل بطيف ألوان محسّن وخوارزمية تصوير ألوان متقدمة، مما يحسّن أداء التسويق والإعلان.



وبمناسبة الإعلان عن إطلاق هذه اللوحة المبتكرة، قال الدكتور فاي جان، رئيس شركة "E Ink" القابضة: "يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع سامسونج للكشف عن جهاز E Ink Spectra 6 المبتكر مقاس 32 بوصة الذي نقدمه بكل فخر لسوق اللافتات العالمي. يسلط هذا التعاون الضوء على التزامنا بمستقبل أفضل في مجالنا، ومن خلال دمج تقنية الورق الإلكتروني الملون المتطورة من "E Ink" مع خبرة سامسونج في مجال اللافتات، فإننا على استعداد لتقديم شاشات ملونة منخفضة الطاقة تُحدث ثورة في عالم الترويج الرقمي والاتصالات، وتعزز استراتيجيات الاستدامة بشكل كبير."



السبورة التفاعلية: قدرات الذكاء الاصطناعي تعزز تجربة التعلم



كما تم خلال معرض "InfoComm" استعراض السبورة البيضاء التفاعلية (من سلسلة WAD) والتي تم الإعلان عنها لأول مرة في معرض ISE، حيث اطلع الحضور على ميزاتها الجديدة التي تتضمن قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدية.



وتتضمن الميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي إمكانية النسخ التلقائي للدروس المنطوقة، والقدرة على إنشاء ملخصات مفصلة للدرس تسلط الضوء على النقاط والموضوعات الرئيسية. كما يمكن للسبورة الذكية، من خلال تحليل النسخ الصوتي للمعلم والمواد المكتوبة على الشاشة والمواد التعليمية المقدمة، إنشاء اختبارات للطلاب أيضاً. وباستخدام التعلم الآلي، يمكن تحسين دقة المحتوى وحظر المحتوى غير المناسب.



إضافةً إلى ما سبق، وبالتعاون مع شركة التكنولوجيا التعليمية "Merlyn Mind"، ستتميز الشاشة بتقنية التعرف على الصوت المُحسّنة للبيئات التعليمية. وسيؤدي ذلك إلى تبسيط عملية التحكم في شاشة العرض التفاعلية والمساعدة في تخصيص وظائفها بما يتوافق مع المناهج الدراسية الخاصة بالمدرسة.



وقال الدكتور ساتيا نيتا، الرئيس التنفيذي لشركة "Merlyn Mind": "يسعدنا التعاون مع شركة سامسونج للإكلترونيات الرائدة عالمياً في مجال تكنولوجيا التعليم والابتكار، والتي تتمتع بتاريخ طويل في دمج التكنولوجيا المتقدمة مع التعليم في الفصول الدراسية، بدءاً بأجهزة Chromebook التي أطلقتها سامسونج منذ أكثر من عقد من الزمن. وسنواصل معاً دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المخصص للتعليم مع حلول سامسونج لإنشاء بيئات تعليمية أفضل وأكثر فعالية للطلاب حول العالم."



وسيتم طرح هذه الحلول الذكية لجميع النماذج الثلاثة ذات الأحجام المختلفة في وقت لاحق من هذا العام، ما يوفر سهولة استخدام أكبر وسيساهم في تطوير بيئة تعليمية سياقية أعلى.



Samsung Business TV BED: جودة استثنائية ووظائف مرنة



كما عرضت سامسونج خلال معرض "InfoComm" ستعرض سلسلة "Samsung Business TV BED"، الذي يوفر جودة صورة UHD ووظائف مرنة. ويتوفر التلفزيون بمجموعة من الأحجام وهي 43، أو 50، أو 55، أو 60، أو 65، أو 70، أو 75، أو 85 بوصة - ويمكن أن يتناسب مع أي مساحة تقريباً، ما يجعله خياراً مثالياً يلبي احتياجات القطاعات المختلفة، بما في ذلك صناعة المطاعم والتعليم والمكاتب الصغيرة أو المنزلية وغيرها من الشركات الصغير



وسيتم إطلاق التلفزيون عالمياً في الربع الثالث من العام، ويمكن للشركات استخدام تطبيق Samsung Business TV الحالي المتوفر على أجهزة Android أو iOS لإدارة المحتوى المخصص وجدولته وعرضه عن بعد دون عناء. كما يدعم التلفزيون الجديد تقنيات "SmartThingsPro" و"Samsung VXT"، ما يجعله حلاً يلبي مجموعة واسعة من احتياجات العمل ويوفر وضوحاً لا مثيل له من خلال صورة بجودة 4K وحلول سلسة لإدارة الأجهزة.