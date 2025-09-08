سامسونج تكشف عن الغسالة الجديدة ‘Bespoke AI Washer’ والجيل الثاني من جهاز ‘Bespoke AI Laundry Combo’ في معرض ‘IFA 2025’

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن استعدادها للكشف عن أحدث ابتكاراتها في مجال الغسيل خلال معرض ‘IFA 2025’ في برلين، بما في ذلك الغسالة الجديدة ‘Bespoke AI Washer’ بكفاءة طاقة A-65% والجيل الثاني من جهاز ‘Bespoke AI Laundry Combo’. ومن خلال هذه الطرازات الجديدة، تجدد سامسونج التزامها المستمر بتقديم حلول موفرة للطاقة، ومزايا ذكية، وتصاميم أنيقة تتماشى مع احتياجات المستخدمين العصرية حول العالم.

وقال نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق البحث والتطوير في قسم الأجهزة الرقمية بشركة سامسونج للإلكترونيات، جيونغ سيونغ مون: "مع الغسالة الجديدة بكفاءة طاقة ‘A-65%’، دفعت سامسونج عجلة الابتكار في مجال الراحة وكفاءة الطاقة مرة أخرى. وبفضل المزايا المدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل ميزة ‘AI Wash+’ الجديدة، إلى جانب ترقيات عملية في المكونات وخيارات أوسع في التصاميم، نهدف إلى تقديم تجارب مخصّصة تقلل من الجهد وتزيد من رضا المستخدمين".



غسالة ‘Bespoke AI Washer’ بكفاءة ‘A-65%’: معيار جديد في كفاءة الطاقة

بعد إطلاق غسالة ‘Bespoke AI Washer’ بكفاءة ‘A-55%’ في معرض ‘IFA 2024’، ستكشف سامسونج عن غسالتها الجديدة بكفاءة ‘A-65%’، والتي تستهلك طاقة أقل بنسبة 65% مقارنةً بالحد الأدنى لمتطلبات كفاءة الطاقة لفئة ‘A’ في السوق الأوروبية. ويعود هذا الأداء المتقدّم إلى تحسين كفاءة المحرك وتطوير خوارزميات الغسل والدوران.



وتتميّز الغسالة الجديدة بميزة ‘AI Wash+’ المطوَّرة، والتي أصبحت تتكيّف بذكاء مع نطاق أوسع من أنواع الأقمشة، بما في ذلك ملابس الخروج وقماش الدنيم. ومن خلال استشعار وزن الغسيل ومستوى الاتساخ ونوع القماش، تقوم ميزة ‘AI Wash+’ بضبط كمية المياه والمنظف ومدة الغسل تلقائيًا لتقديم أفضل النتائج.



وإلى جانب هذه الترقيات الوظيفية، تتوفر الغسالة أيضًا بلون جديد هو ‘Neat White’ إلى جانب اللون الحالي ‘Dark Steel’. ويقدّم كلا الطرازين شاشة لمس سهلة الاستخدام قياس 7 إنش، توفّر تجربة استخدام متطورة مع مزايا ووظائف مبتكرة، إضافة إلى تكامل سلس مع منصة ‘SmartThings’.



ولإكمال المجموعة، تقدم سامسونج أيضًا نشّافة مطابقة بلون ‘Neat White’ مزودة بميزة ‘AI Dry+’، التي تعمل على استشعار نوع القماش ومستوى الرطوبة لضبط وقت التجفيف واستهلاك الطاقة بشكل مثالي، ما يساهم في تقليل استهلاك الطاقة بنسبة 20% وزمن التجفيف بنسبة 20%.



الجيل الثاني من جهاز ‘Bespoke AI Laundry Combo’: مستوى جديد من الراحة والسهولة

في معرض ‘IFA 2025’، تقدّم سامسونج الجيل الثاني من جهاز ‘Bespoke AI Laundry Combo’، استنادًا إلى النجاح الكبير الذي حققه الجيل الأول عالميًا. ويجسّد هذا الطراز الجديد أحدث ما توصّلت إليه سامسونج في ابتكارات الغسيل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أن تم طُرحه لأول مرة في السوق الكورية مطلع هذا العام.



ومع إبقاء سامسونج الأبعاد الخارجية كما هي، يقدّم الطراز المُحدّث زيادة بمقدار 3 كجم في الطاقة الاستيعابية للتجفيف مع تقليص زمن التجفيف بمقدار 20 دقيقة. وقد أصبحت هذه التحسينات ممكنة بفضل التعديلات الهيكلية، بما في ذلك تصميم أكثر كثافة لشفرات مبدّل الحرارة لزيادة مساحة نقل الحرارة بنسبة 8.5%، إلى جانب قدرة تسخين أولي أقوى بفضل نظام التسخين المطوَّر.



ويقدّم الجيل الثاني مجموعة من الترقيات العملية المصممة لتجربة استخدام يومية أكثر سهولة. فبعد تطوير ميزة ‘AI Wash & Dry’ في الجيل الأول، يضيف الجيل الثاني ميزة ‘AI Wash & Dry+’ التي أصبحت قادرة على التعرّف أيضًا على أقمشة الدنيم وملابس الخروج. وتأتي ميزة ‘Auto Open Door+’ التي تنفرد بها أجهزة الكومبو، والتي تفتح الباب تلقائيًا بعد الغسل أو التجفيف للمساعدة في تقليل الرطوبة والروائح، مع ضخ الهواء في الحوض بعد دورات الغسل فقط لخفض مستوى الرطوبة والحفاظ على انتعاش الداخل. كما يوفّر هذا الطراز برامج تشغيل محسّنة تناسب نمط الحياة العصري، بما في ذلك برنامج ‘Super Speed’ مدته 79 دقيقة، وبرنامج للقطعة الواحدة مدته 49 دقيقة، وبرنامج للقمصان مدته 39 دقيقة. ولتسهيل التنقل بين هذه الخيارات، تأتي شاشة اللمس سهلة الاستخدام بقياس 7 إنش بواجهة ‘Dial Theme’ الجديدة التي تعرض بوضوح ستة برامج مستخدمة بكثرة ضمن تصميم دائري أنيق يوفّر تحكمًا أكثر سهولة.



