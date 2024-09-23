سامسونج تكشف عن تحديثات Smart Forward

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن مجموعة من الميزات الجديدة المقرر طرحها عبر Smart Forward التي توفر تحسينات عبر الشبكة لأجهزة سامسونج المنزلية، وذلك لأجهزة محددة. وسيتم إطلاق هذه التحديثات خلال النصف الثاني من هذا العام، وهي مصممة لإضفاء حياة جديدة على الأجهزة الحالية من خلال وظائف مبتكرة تعزز السلامة وتوفر الطاقة. وتعتبر تحديثات Smart Forward خطوة متقدمة في رحلة سامسونج نحو تقديم تجارب استثنائية لمستخدميها، وتعزيز كفاءة الأجهزة استشرافاً لمستقبل أكثر ذكاءً.

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وتعليقاً على ذلك، قالت مي يونج يو، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تطوير البرامج في وحدة أعمال "Digital Appliances Business" بشركة سامسونج للإلكترونيات: "بعد سنوات من البحث والتطوير المكثف مع التركيز المستمر على تحسين تجربة المستخدم في المنزل، نحن متحمسون للإعلان عن إطلاق المزيد من تحديثات Smart Forward لأجهزتنا السابقة حول العالم. وبفضل الوظائف المحسّنة وعمر الخدمة الممتد وزيادة مستويات الأمان التي توفرها Smart Forward، يمكننا حقاً أن نرتقي بتجربة المنزل إلى آفاق جديدة."



وظائف جديدة تعزز تجربة المستخدم داخل المطبخ

وتقدّم تحديثات Smart Forward مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتعزيز تجربة المستخدم وأداء الأجهزة. وستشهد لوحة Family Hub™، وهي شاشة تعمل باللمس مثبتة على ثلاجة "4-Door French Door Refrigerator" ذات الأبواب الأربعة، إضافة ميزات جديدة مثل "Quick Share" و"Buds Auto Switch" و"Fridge Call"، ما سيعزز الاتصال وسهولة الاستخدام بشكل كبير.



وتُسهّل ميزة "Quick Share" مشاركة الذكريات والوصفات أثناء وجودك في المطبخ، حيث تتيح للمستخدمين إرسال الصور بسرعة إلى شاشة "Family Hub™" مباشرة من أجهزتهم المحمولة بنقرات قليلة فقط. وعندما يقوم المستخدمون بوصل سماعات "Galaxy Buds" الخاصة بهم بـ"Family Hub™" للاستماع إلى الموسيقى أو لمشاهدة مقاطع فيديو تعليمية للطهي، تضمن ميزة "Buds Auto Switch" انتقالاً سلساً إلى أجهزتهم المحمولة للرد على المكالمات الواردة، ثم العودة إلى تجربة الطهي بلا انقطاع.



وأخيراً، يمكن للمستخدمين تلقي المكالمات الهاتفية مباشرةً على شاشة "Family Hub™" باستخدام ميزة "Fridge Call"، باستخدام الميكروفون ومكبر الصوت المدمجين، ما يلغي الحاجة للانتقال إلى غرفة أخرى للبحث عن هواتفهم، وهو أمر مثالي خاصة عندما تكون أيديهم مشغولة بالطهي أو التنظيف أو غسل الأطباق. وتسهّل هذه الميزة تنفيذ مهام متعددة مع البقاء على اتصال. وأفضل ما في الأمر هو أن هذه التحسينات ستكون متاحة في جميع طرازات الثلاجات المزودة بميزة "Family Hub™" التي تم إنتاجها منذ عام 2017، وليس فقط في الطرازات الجديدة. هذا يعني أنه سيتمكن للمزيد من المستخدمين الاستفادة من هذه الميزات المبتكرة.



وتم توسيع ميزة "Quick Remote"، التي تحول هاتف المستخدم المحمول إلى جهاز تحكم عن بعد لأجهزة سامسونج المتصلة، لتشمل الثلاجات التي تم إنتاجها منذ عام 2023، سواء كانت مزودة بشاشة "Family Hub™" أم لا. كما تشمل الأجهزة المتصلة الأخرى الغسالات ومكيفات الهواء التي تم إنتاجها أيضاً منذ عام 2023. كل ما على المستخدمين فعله هو الاقتراب من أي جهاز منزلي متصل بـ "SmartThings"، وستظهر قائمة التحكم عن بعد تلقائياً على شاشة هاتف Galaxy. ويضمن هذا التكامل السلس سهولة التحكم في بيئة المنزل، ما يعزز من راحة المستخدمين وكفاءتهم في إدارة أجهزتهم المنزلية.



أجهزة المنزلية مستعدة للمستقبل

وإضافةً إلى تحسين تجربة المستخدم، تركز سامسونج أيضاً على تأمين أجهزتها وتحضيرها للمستقبل، على سبيل المثال، سيفهم المساعد الصوتي المحدث "Bixby" الآن الأوامر المعقدة وسيتذكر المحادثة الأخيرة، ما يعزز من قدرة المستخدمين على التفاعل مع أجهزتهم بشكل أكثر سلاسة وفاعلية، ويجعل من الأوامر الصوتية أكثر استجابة وسهولة في الاستخدام.



وتقدم سامسونج هذا التحديث لخمسة منتجات جديدة أُطلقت في عام 2024، وهي: ثلاجة "Bespoke 4-Door" مع "AI Family Hub™"، وغسالة "Bespoke AI Laundry Combo™"، وفرن "Bespoke Slide-in"، وجهاز "Bespoke Jet Bot Combo™ AI"، بالإضافة إلى مكيف الهواء "Bespoke AI WindFree™ Gallery" (المتوفر في كوريا فقط).



كما يقوم "Bixby" الآن بفتح أبواب الثلاجات التي تم إصدارها عام 2024 المزودة بـ"Family Hub™" من خلال طلب شفهي دون الحاجة إلى أي أوامر إيقاظ مثل "مرحباً Bixby". ويمكن للمستخدمين ببساطة أن يقولوا، "افتح باب الثلاجة"، ما يوفر لهم مستوى غير مسبوق من الراحة.



علاوة على ذلك، وبالنسبة للثلاجات المزودة بـ"Family Hub™" التي تم إطلاقها في كوريا والولايات المتحدة بعد عام 2022، ستتيح ميزة الخلفيات الجديدة للمستخدمين إنشاء خلفيات مخصصة لشاشة الثلاجة، ما يضيف لمسة شخصية فريدة إلى مطبخهم. وتعزز هذه التحسينات من تجربة المستخدم وتضفي طابعاً خاصاً على المنازل.



استخدام آمن واستهلاك أقل للطاقة

وفيما يتعلق بالسلامة وتوفير الطاقة، تطرح سامسونج تحديثات للطرازات القديمة، بما في ذلك الثلاجات المصنعة منذ عام 2021، إدراكاً منها أن أهمية السلامة لا تتراجع مع مرور الوقت. فبعد انقطاع التيار الكهربائي واستئنافه، ستقوم الثلاجات بالتعرف على المستخدمين وإخطارهم من خلال تطبيق "SmartThings" عندما ترتفع درجة الحرارة الداخلية. وتوفر هذه الميزة طبقة إضافية من الأمان الغذائي، حيث تجعل المستخدمين على دراية بالمشكلات المحتملة التي قد تؤثر على جودة الطعام المخزن.



بالإضافة إلى ذلك، أصبح بإمكان المستخدمين الآن اختيار نغمات متنوعة لإشعارات فتح الباب، ما يمنحهم تحكماً أكبر في إعدادات أجهزتهم. كما يمكنهم الحفاظ على جو هادئ في المنزل عن طريق وضع صانعات الثلج في وضع السكون، ما يمنعها من التشغيل أثناء الليل ويقضي على الضوضاء الناتجة عن سقوط الثلج في الصينية أثناء نومهم.



كما سيتم إضافة ميزة الجدولة المثلى "Optimal Scheduling" إلى "Bespoke AI Laundry Combo™" وغسالات الأطباق "Samsung Dishwashers"، والتي تؤجل بدء تشغيل الأجهزة لتجنب استخدامها خلال ساعات الذروة للطاقة أو فترات كثافة الكربون العالية، ما يساعد المستخدمين في خفض تكاليف الطاقة بشكل ملحوظ. علاوة على ذلك، يتحول جهاز AI Home بحجم 7 بوصات في "Bespoke AI Laundry Combo™" تلقائياً إلى وضع توفير الطاقة أثناء دورات الغسيل، ما يعزز من كفاءة استهلاك الطاقة.