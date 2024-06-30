سامسونج تكشف عن تشكيلتها الجديدة من شاشات Odyssey OLED وSmart Monitor وViewFinity للعام 2024

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن الإطلاق العالمي لتشكيلة شاشات الألعاب Odyssey OLED، والشاشات الذكية Smart Monitor، وشاشات ViewFinity للعام 2024.

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وتوفر الطرازات الجديدة والمحسنة الميزات المرغوبة من قبل الأفراد وأخرى غير متوقعة، لتوفير تجارب إضافيّة، تلبي احتياجات الاستخدام المتنوع للشاشات. وتقدم سلسلة Odyssey تجربة OLED متقدمة وتدمج ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة في طراز Odyssey OLED G8. كما تعمل مجموعة الشاشات الذكية Smart Monitor على تعزيز خيارات الترفيه بميزات إضافية بما في ذلك شاشة Smart Monitor M8، المعززة بتقنية الذكاء الاصطناعي. فيما تعمل مجموعة ViewFinity على تحسين خيارات الاتصال لتوفير بيئة عمل شاملة.



وصرح هون تشونغ، نائب الرئيس لوحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج: "توفر مجموعتنا الأحدث من الشاشات نطاقًا واسعًا من الاختيارات للمستخدمين في جميع أنحاء العالم وتعزز التجارب بما ينسجم مع كافة أشكال الاستخدام. وبدءًا من شاشة الألعاب Odyssey OLED المتميزة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي وصولاً إلى تجارب الأجهزة المتعددة المتنوعة في سلسلتي Smart Monitor وViewFinity، تلتزم سامسونج بإعادة تشكيل السوق وتوفير أحدث التقنيات للمستخدمين على مستوى العالم".



سلسلة Odyssey OLED: تجربة بصرية فائقة مع تقنيات جديدة لمنع الاحتراق

تعمل طرازات Odyssey OLED لعام 2024 على توسيع نطاق أداء OLED المتطور من سامسونج من خلال طرح Odyssey OLED G8 الجديدة (طراز G80SD) وOdyssey OLED G6 (طراز G60SD).



وتمثل Odyssey OLED G8 أول شاشة ألعاب OLED مسطّحة لدى سامسونج، مقاس 32 بوصة وتتميز بدقة 4K UHD (3840 × 2160) ونسبة أبعاد 16:9. ومع معدل تحديث يبلغ 240 هرتز ووقت استجابة يصل إلى 0.03 مللي ثانية من الرمادي إلى الرمادي (GtG)، تضمن الشاشة تشغيل ألعاب سلسة وسريعة الاستجابة. من ناحية أخرى، فإن Odyssey OLED G6 عبارة عن شاشة مقاس 27 بوصة بدقة QHD (2560 × 1440)، وتدعم نسبة أبعاد 16:9. وتتميز بمعدل تحديث 360 هرتز ووقت استجابة GtG يبلغ 0.03 مللي ثانية، مما يتيح للاعبين مواكبة اللعب سريع الحركة دون عناء.



كما تعد Odyssey OLED G8 الجديدة أول شاشة ألعاب OLED من سامسونج مدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتتميز هذه الشاشة بمعالج NQ8 AI Gen3، المطابق للمعالج المستخدم في تلفزيون سامسونج 2024 8K، وتعمل على تحسين المحتوى إلى دقة 4K عند استخدامSamsung Gaming Hub وتطبيقات Smart TV الأصلية للشاشة، مما يوفر دقة عالية لأغراض الألعاب والترفيه.



ويعرض الطرازان الأحدث من شاشات OLED؛ تقنية Samsung OLED Safeguard+، وهي تقنية مبتكرة مصممة لمنع حدوث احتراق. وتعد هذه التقنية الرائدة هي الأولى من نوعها في العالم التي تعمل على منع الاحتراق من خلال استخدام آلية الأنبوب الحراري داخل الشاشة. علاوة على ذلك، يعمل نظام التبريد الديناميكي على تعزيز تشتيت الحرارة عن طريق تبخر سائل التبريد وتكثيفه، متفوقًا على طريقة صفائح الجرافيت القديمة بخمس مرات. وتعمل عملية التبريد الفعالة هذه على تقليل درجة الحرارة في المركز، مما يمنع الاحتراق بشكل فعال. كما تم تجهيز الشاشة بقدرات اكتشاف الصور التي تعمل تلقائيًا على تقليل سطوع الصور الثابتة مثل الشعارات وأشرطة المهام، مما يوفر طبقة إضافية للحماية من الاحتراق.



وتوفر طرز Odyssey OLED G8 وOLED G6 جودة شاشة OLED استثنائيّة مع سطوع يبلغ 250 شمعة في المتر المربع (نموذجي). علاوة على ذلك، تضمن تقنية FreeSync Premium Pro مزامنة سلسة بين وحدة معالجة الرسومات ولوحة العرض، مما يزيل التقطيع في الشاشة.



كما تحافظ تقنية "الخلو من التوهّج" OLED Glare Free الجديدة من سامسونج على دقة الألوان وتقلل من الانعكاسات مع الحفاظ على وضوح الصورة لضمان تجربة مشاهدة غامرة، حتى في وضح النهار. ويتغلب الطلاء منخفض الانعكاس المحسّن لـ OLED على المفاضلة بين اللمعان والانعكاس بفضل طبقة طلاء صلبة جديدة متخصصة ونمط طلاء السطح.



وتتميز الشاشتان بتصميم معدني فائق النحافة يمنحهما هوية مميزة، بينما تعمل تقنية Core Lighting+ على تعزيز تجارب الترفيه والألعاب من خلال الإضاءة المحيطة التي تتزامن مع الشاشة. كما أن الحامل المريح يجعل الجلسات الطويلة أكثر راحة مع ارتفاع قابل للضبط، بالإضافة إلى دعم الإمالة والدوران.



ويمثل طرح شاشات Odyssey OLED الجديدة علامة فارقة أخرى في ريادة سامسونج لسوق شاشات OLED. وبعد تحقيق الشركة المركز الأول في المبيعات عالمياً في غضون عام واحد فقط من إطلاق أول طراز OLED، يؤكد هذا الإنجاز التزامها بتوسيع مجموعة شاشات الألعاب الخاصة بها بنماذج مبتكرة توظف تقنية OLED الخاصة بها، مما يعزز مكانتها في السوق التنافسية.

Smart Monitor M8: معالجة بالذكاء الاصطناعي من أجل فيديو وصوت بأعلى

درجات الوضوح



تدمج سلسلة الشاشات الذكية Smart Monitor المحسنة تجربة شاملة متعددة الأجهزة في مركز واحد لتحسين الترفيه وزيادة الإنتاجية. وتشتمل تشكيلة 2024 المحدثة على طرازات M8 (طراز M80D)، وM7 (طراز M70D)، وM5 (طراز M50D).

وتقدم الشاشة الذكية Smart Monitor M8 المحسنة مقاس 32 بوصة بدقة 4K UHD؛ ميزات مبتكرة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي باستخدام معالج NQM AI، مما يرفع تجارب الترفيه إلى آفاق جديدة. وتعمل تقنية الذكاء الاصطناعي على تحسين المحتوى منخفض الدقة إلى جودة قريبة من 4K ، بينما تستخدم تقنية مضخم الصوت Active Voice Amplifier Pro الذكاء الاصطناعي لتحليل ضوضاء الخلفية وتحسين وضوح الحوار في المحتوى . وتوفّر M8 أيضًا ميزة الصوت بنطاق 360 درجة ، والتي توفر تجربة صوتية غامرة عند اقترانها مع سماعات Galaxy Buds. بالإضافة إلى ذلك، تسهل كاميرا SlimFit المدمجة إجراء مكالمات فيديو سلسة عبر تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Samsung Dex.



ومن الإضافات الحديثة إلى مجموعة Smart Monitor ميزة Workout Tracker، التي تتزامن مع ساعات Galaxy Watch لعرض البيانات الصحية في الوقت الفعلي على الشاشة، حتى أثناء بث المحتوى. وتعمل هذه الوظيفة على تبسيط عملية تتبع أهداف التمرين ويمكن أن تعزز الاستمتاع بالتمارين الروتينية.



وتعزز هذه الميزات الجديدة وظائف شاشة Smart Monitor الرائعة. حيث توفر تطبيقات Smart TV وخدمة Samsung TV Plus وصولاً فورياً إلى مجموعة واسعة من خدمات البث والمحتوى المباشر، دون الحاجة إلى تشغيل جهاز كمبيوتر أو الاتصال بأجهزة أخرى .



بدورها تتوفر شاشة M7 بأحجام 32 و43 بوصة مع دقة عرض 4K UHD (3840 × 2160) ودرجة سطوع تبلغ 300 شمعة (نموذجي) وزمن استجابة (GtG) يبلغ 4 مللي ثانية. في حين تتوفر شاشة M5 بأحجام 27 و32 بوصة، مع دقة عرض FHD (1920 × 1080) ودرجة سطوع تبلغ 250 شمعة (نموذجي) وزمن استجابة (GtG) يبلغ 4 مللي ثانية.



سلسلة ViewFinity: تعزيز الإبداع وسهولة الاستخدام



صُمّمت شاشات ViewFinity الأحدث خصيصًا للمبدعين والمهنيين، ووفقاً لممارسات مسؤولة، وتقدم سلسلة ViewFinity S8 (طرازات S80UD وS80D)، وViewFinity S7 (طراز S70D)، وViewFinity S6 (طرازات S60UD وS60D).



وتساهم شاشات ViewFinity المحدثة لعام 2024، في جهود إعادة التدوير من خلال صناعتها باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من البلاستيك المعاد تدويره، وخلوها من أي بخاخات كيميائية على المكونات البلاستيكية . كما تستخدم العبوات الغراء بدلاً من الدبابيس لتسهيل عملية التفكيك.



ويمكن تجميع الحامل سهل الإعداد بنقرة واحدة سريعة، ولا يتطلب أي أدوات أو براغي، مما يجعل إعداده في متناول اليد ويتيح الاستمتاع بشاشة ViewFinity الحيوية. كما تدعم جميع شاشات ViewFinity لعام 2024 تقنية HDR10 بمليار درجة لون، مما يضمن دقة تمثيل الألوان، مع دمج ميزات العناية الذكية بالعين والتي تم اعتمادها من TÜV Rheinland لتخفيف إجهاد العين خلال فترات العمل الطويلة.

وتعرض ViewFinity S8 خيارات شاشة بحجم 27 بوصة و32 بوصة، وكل منها مزودة بدقة 4K UHD (3840 × 2160)، ومعدل تحديث 60 هرتز، وسطوع 350 شمعة (نموذجي). كما أنها تتميز بموزع USB لسهولة الاتصال وحامل قابل لضبط الارتفاع. ويشتمل طراز S80UD على مفتاح KVM جديد لتوصيل جهازي إدخال مختلفين والتبديل بينهما بسهولة، بالإضافة إلى منفذ USB-C يسمح للمستخدمين بشحن الأجهزة بقوة تصل إلى 90 واط.



فيما تتوفر ViewFinity S7 بخيارات مقاس 27 بوصة و32 بوصة، يتميز كل منها بدقة 4K UHD (3840 × 2160)، وسطوع يبلغ 350 شمعة في المتر المربع (نموذجي) ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتز. وتتوفر ViewFinity S6 بخيارات 24 و27 و32 بوصة، كل منها بدقة QHD (2560 × 1440) ومعدل تحديث 100 هرتز وسطوع 350 شمعة في المتر المربع (نموذجي)، بما في ذلك محور USB وارتفاع قابل للتعديل. ويشتمل طراز S60UD أيضًا على مفتاح KVM مدمج ومنفذ USB-C (شحن يصل إلى 90 واط).

ولمزيد من المعلومات حول تشكيلة شاشات سامسونج لعام 2024، يرجى زيارة www.samsung.com.



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