سامسونج تكشف عن جهازي Galaxy A57 5G وGalaxy A37 5G الجديدين لتوفّر مزايا متقدمة بأسعار متميّزة

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخرا عن إطلاق جهازي Galaxy A57 5G وGalaxy A37 5G الجديدين، أحدث إصدارات الشركة ضمن سلسلة Galaxy A التي توفر ابتكارات سامسونج المتقدمة، بما في ذلك ميزات Awesome Intelligence، أمام شريحةٍ أوسع من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم. وتعكس سلسلة Galaxy A الجديدة التزام سامسونج بطرح الأجهزة المحمولة المزوّدة بإمكانات الذكاء الاصطناعي، ومنح عدد أكبر من المستخدمين فرصة الاستفادة من هذه التقنيات المتطورة سهلة الاستخدام لتبسيط مهامهم اليومية. اضافة اعلان





ويسهم الجهازان الجديدان في تعزيز تجارب المستخدمين اليومية من خلال تحسين الأداء والكاميرا وشاشة العرض، إلى جانب الارتقاء بمتانة الجهاز وخصائص الأمان. وتحتوي هذه السلسلة على خصائص دعم تصل إلى ستة أجيال من تحديثات نظام التشغيل وخصائص الأمان طويلة الأمد، مما يعزز كفاءة الجهاز على المدى الطويل. ويبرز ضمن السلسلة جهاز Galaxy A57 5G بتصميم أكثر دقة ونحافة، كما يحتوي على قدرات ذكاء اصطناعي معززة تؤهله ليكون الجهاز الأبرز في السلسلة حتى الآن.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي، ورئيس مجلس الإدارة، ورئيس قسم تجربة الأجهزة في سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "تعكس الإصدارات الجديدة ضمن سلسلة Galaxy A التزامنا المتواصل بتوسيع قاعدة الوصول إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتوفير أحدث الابتكارات لمزيد من مستخدمي أجهزة جالاكسي. وفي ضوء ذلك، تجمع أجهزة Galaxy A57 5G وGalaxy A37 5G بين الإمكانات الاستثنائية لأجهزة سامسونج وميزات الذكاء الاصطناعي المحسّنة Awesome Intelligence، بما يسهم في توسيع انتشار هذه التقنيات وتوفير مستويات أداء موثوقة لمزيد من المستخدمين في مختلف أنحاء العالم".



مزايا Awesome Intelligence المحسّنة للارتقاء بتجربة الاستخدام اليومية



تقدّم أجهزة A57 5G وA37 5G أحدث ابتكارات سامسونج في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال واجهة المستخدم الجديدة One UI 8.5، التي تشتمل على ميزات الذكاء الاصطناعي Awesome Intelligence المصممة للمساعدة على إنجاز مزيد من المهام بسهولة أكبر، وابتكار أساليب جديدة للإبداع وتعزيز الإنتاجية.



وتشكل Voice Transcription ميزة جديدة ضمن تطبيق Voice Recorder، تتيح إعادة الاطلاع على التفاصيل المهمة من الاجتماعات أو المحاضرات أو المكالمات بسرعة عبر تحويل التسجيلات الصوتية أو البريد الصوتي إلى نص. أما ميزة AI Select، فقد أصبح الوصول إليها أكثر سهولة من خلال الضغط مطوّلاً على لوحة Edge Panel، لتُعرض الإجراءات المطلوبة مباشرة على الشاشة لاستخراج النص أو إنشاء محتوى دون الحاجة للاختيار اليدوي. كما تدعم AI Select خاصية السحب والإفلات في وضعية النوافذ المتعددة، ما يسمح للمستخدمين بنقل الصور بسهولة إلى Samsung Notes أو Photo Editor، وبالتالي تعديلها بسرعة وتحسين الإنتاجية.



كما أصبح تعديل الصور اليومية بمنتهى السهولة مع ميزات Awesome Intelligence، حيث باتت توفر ميزة Object Eraser نتائج أكثر واقعية عند إزالة العناصر غير المرغوب فيها، مثل المارة في خلفية الصورة أو الفوضى في المقاهي. وفي جهاز Galaxy A57 5G، تدعم ميزة Best Faceعدداً أكبر من الصور وآلية التصوير المتواصل، لتسهيل التقاط صور جماعية مثالية. أما الأدوات المفضلة لدى المستخدمين مثل الفلاتر Filters واقتراحات التعديل Edit Suggestionsفإنها تساعد على تحسين الصورة ومشاركتها بسرعة وسهولة، بينما تسهم ميزة Auto Trimفي تسهيل تعديل الفيديو على جهاز Galaxy A57 5G.



وبدورها، تضيف ميزة Circle to Search with Googleإمكانيات التعرف على عدة عناصر داخل الصورة في آنٍ واحد، مما يتيح للمستخدمين استكشاف مكونات الأزياء والإكسسوارات المحيطة وغيرها من خلال عملية بحث واحدة.



وتعتمد سلسلة Galaxy A الجديدة على مجموعة متنوعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي لتعزيز التجارب التي توفرها ميزات Awesome Intelligence، وقد صُممت كلٌّ من هذه الأدوات لتنفيذ المهام اليومية وتبسيطها، من عمليات البحث وصولاً إلى تنظيم الخطط أو تعديل الإعدادات بسهولة. ويبرز في مقدمتها المساعد الشخصي المحدّث Bixby، بصفته وكيلاً تفاعلياً للجهاز، يتيح للمستخدمين التحكم بإعدادات وميزات جالاكسي بسهولة تامة وباستخدام اللغة الطبيعية، بينما يقوم Gemini بتنفيذ المهام المعقدة عبر تطبيقات جالاكسي الأصلية وبعض تطبيقات الطرف الثالث، بما يوفر تفاعلات أسرع وأكثر سهولة.



كاميرا متطورة لالتقاط صور ومقاطع فيديو أكثر وضوحاً في مختلف ظروف الإضاءة

يشكل أداء الكاميرا ركيزة أساسية في تقديم تجربة استخدام يومية تلبي تطلعات المستخدمين، خاصة مع تنامي حضور الذكاء الاصطناعي في تجارب الأجهزة المحمولة.



وفي هذا السياق، تقدم أجهزة Galaxy A57 5G وGalaxy A37 5G صوراً عالية الوضوح والتباين بفضل التحسينات على مكونات الكاميرا ومعالج الصور Image Signal Processor (ISP). وتشتمل هذه الأجهزة على نظام ثلاثي الكاميرات متعدد الاستخدامات، يبرز فيه مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بكسل، لتقديم صور واضحة وغنية بالتفاصيل ضمن مجموعة واسعة من ظروف الإضاءة المختلفة ودون الحاجة إلى الضبط يدوياً.



كما تتكيف الكاميرا في A57 5G وA37 5G بسلاسة مع ظروف الإضاءة المنخفضة، بفضل تقنية التصوير الليلي Nightography المحسّنة، والتي تساعد على التقاط صور ومقاطع فيديو واقعية وواضحة في الإضاءة المنخفضة.



ويرتقي جهاز Galaxy A57 5G بتجربة التصوير إلى مستوى أكثر تطوراً بفضل تقنيات المعالجة المحسّنة للصور، التي تعمل على تعزيز دقة التفاصيل وتقليل التشويش، لتقديم صور بألوان نابضة بالحيوية والتباين. كما توفّر الكاميرا تبايناً غنياً وألواناً متوازنة حتى في ظروف الإضاءة غير المواتية، ويترافق مع زيادة سرعة الغالق الذي يتيح للمستخدمين التقاط اللحظات العابرة على الفور، بمستوى أعلى من الوضوح واستجابة أسرع.



وعلى صعيد التصوير أيضاً، يستفيد كل من Galaxy A57 5G وGalaxy A37 5G من تقنيات التعرف الذكي على العناصر وتحسين المشاهد القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يضمن توازناً مثالياً في الصور الشخصية (البورتريه)، مع الحفاظ على درجات ألوان البشرة الطبيعية، وتحسين دقة الفصل بين العنصر الرئيسي والخلفية. ويمنح الجهازان المستخدمين مرونةً في الخيارات الإبداعية، حيث يمكنهم الاستفادة من العدسة فائقة الاتساع لالتقاط مساحة أكبر في الصور الجماعية أو المناظر الطبيعية، بينما تكشف لهم كاميرا الماكرو بدقة 5 ميجابكسل أدق التفاصيل عن قرب.



أداء متقدم في البث والمهام المتعددة



يجمع Galaxy A57 5G بين التصميم الأنيق والنحيف وخفيف الوزن، والأداء الفائق بفضل التحسينات الملحوظة في وحدة المعالجة المركزية (CPU)، ووحدة معالجة الرسوميات (GPU)، ووحدة معالجة الذكاء الاصطناعي (NPU). وقد صُمم الجهاز لتوفير تجربة سلسة في البث، والتصفح، وإنشاء المحتوى، مع هيكل أنيق بلمسة لامعة ووحدة كاميرا ثلاثية مميزة تمنحه طابعاً عصرياً لافتاً وراحة كبيرة في الاستخدام.



ورغم نحافته، يقدّم Galaxy A57 5G أداءً قوياً بفضل البطارية بسعة5000 مللي أمبير، التي تدعم الاستخدام لمدة تصل إلى يومين، مما يتيح تلبية مختلف الاحتياجات من التصوير والتحرير إلى المشاهدة أثناء التنقل. كما تتيح تقنيةSuper Fast Charging 2.0 شحن ما يصل إلى 60% من سعة البطارية خلال نحو 30 دقيقة. ويتضمن الجهاز حجرة تبريد بخار أكبر حجماً بنسبة 13% للحفاظ على استقرار الأداء خلال جلسات الألعاب المطولة أو تسجيل الفيديو. وتتيح الحواف الأنحف والشاشة الساطعة من نوع Super AMOLED+ مع تقنية Vision Booster تجربة مشاهدة غامرة وواضحة سواء داخل الأماكن المغلقة وفي الهواء الطلق.



وقد صُمم كلٌ من Galaxy A57 5G وGalaxy A37 5G لتحمّل متطلبات الاستخدام اليومي، حيث يأتيان بمعيارIP68 لمقاومة الماء والغبار، ما يعزز من متانتهما في البيئات المختلفة ويوفر للمستخدمين راحة البال حتى في حال التعرض للظروف غير المتوقعة.



الدعم طويل الأمد وأسس الأمان المتقدمة



يُعزز إصدارا Galaxy A57 5G و A37 5Gالتزام شركة سامسونج باستدامة الأجهزة، من خلال توفير ما يصل إلى ستة أجيال من تحديثات نظام التشغيل وواجهة المستخدم One UI، بالإضافة إلى ما يصل إلى ست سنوات من تحديثات الأمان، مما يمنح المستخدمين الثقة وراحة البال للاعتماد على أجهزتهم لسنوات طويلة.



وتوفر سامسونج درجة متقدمة من الأمان والشفافية وخيارات التحكم للمستخدمين من خلال منصة Knox Vault، وهي حل أمني مدمج ضمن الأجهزة على مستوى المكونات المادية، ومقاوم لمحاولات العبث والاختراق. كما تقدم سلسلة Galaxy A حماية شاملة بفضل ميزات الخصوصية والأمان المبتكرة، بما في ذلك لوحة الخصوصية والأمان (Security & Privacy Dashboard) والحظر التلقائي (Auto Blocker) والمشاركة الخاصة (Private Sharing) والحماية من السرقة (Theft Protection)، بالإضافة إلى الألبوم الخاص الجديد (Private Album) في تطبيق المعرض Gallery، والذي يتيح للمستخدمين قفل الوسائط الشخصية بسرعة وسهولة. وبخلاف إجراءات الحماية التقليدية، تقوم الأجهزة الجديدة من سلسلة Galaxy A بإخطار المستخدمين بشكل استباقي حول المخاطر المحتملة من خلال تنبيهات الخصوصية Privacy Alerts، وهي إشعارات ذكية توفر معلومات أوضح وتحكماً أفضل في أذونات الموقع أو المراقبة المشبوهة للبيانات الحساسة. وتعمل هذه التحسينات مجتمعة على جعل الأمان وحماية الجهاز جزءاً بديهياً ومبسّطاً من تجربة الاستخدام.



توافر الأجهزة



تتوفر أجهزة Galaxy A57 5G وGalaxy A37 5G اعتباراً من 10 نيسان القادم في أسواق محددة. وسيتوفر Galaxy A57 5G بألوان Awesome Navy وAwesome Gray وAwesome Icyblue وAwesome Lilac، في حين يتوافر Galaxy A37 5G بألوان Awesome Lavender وAwesome Charcoal وAwesome Graygreen وAwesome White. كما تقدم خدمة Samsung Care+ تغطية شاملة لتلبية احتياجات الأجهزة والعناية بها وإصلاحها، بما في ذلك مجموعة من الميزات المخصصة التي تحافظ على قيمة الجهاز.



نبذة عن شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة



جدول المواصفات



Galaxy A57 5G Galaxy A37 5G



الشاشة مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+



*بالقياس قطرياً، يبلغ حجم الشاشة 6.7 بوصة كهيكل مستطيلي كامل و6.6 بوصة عند احتساب الزوايا المنحنية. وتقل مساحة الرؤية الفعلية بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا. مقاس 6.7 بوصة بدقة FHD+

* بالقياس قطرياً، يبلغ حجم الشاشة 6.7 بوصة كهيكل مستطيلي كامل و6.5 بوصة عند احتساب الزوايا المنحنية. وتقل مساحة الرؤية الفعلية بسبب الزوايا المنحنية وفتحة الكاميرا.

شاشة Super AMOLED+

معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز

تقنية Vision Booster شاشة Super AMOLED

معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز

تقنية Vision Booster

الأبعاد والوزن 161.5 × 76.8 × 6.9 مم، 179 جرام 162.9 × 78.2 ×7.4 مم، 196 جرام

الكاميرا كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل

فتحة العدسة F2.2

كاميرا واسعة بدقة 50 ميجا بكسل

فتحة العدسة F1.8

كاميرا ماكرو للتصوير القريب بدقة 5 ميجا بكسل

فتحة العدسة F2.4

كاميرا أمامية بدقة 12 ميجا بكسل

فتحة العدسة F2.2 كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجا بكسل

فتحة العدسة F2.2

كاميرا واسعة بدقة 50 ميجا بكسل

فتحة العدسة F1.8

كاميرا ماكرو للتصوير القريب بدقة 5 ميجا بكسل

فتحة العدسة F2.4

كاميرا أمامية بدقة 12

فتحة العدسة F2.2

الذواكر والتخزين 8+128 جيجا بايت

8+256 جيجا بايت

12+256 جيجا بايت

12+512 جيجا بايت 6+128 جيجا بايت

8+128 جيجا بايت

8+256 جيجا بايت

12+256 جيجا بايت

البطارية 5,000 ميللي أمبير (قيمة نموذجية)

* تم اختبار القيمة النموذجية لسعة البطارية في ظروف مخبرية تابعة لجهات خارجية، وهي تمثل متوسطاً تقديرياً يأخذ في الاعتبار التباين في سعة البطاريات ضمن العينات المختبرة وفقاً لمعيار IEC 61960. تبلغ السعة المقدّرة (الحد الأدنى) 4,905 مللي أمبير، وقد يختلف عمر البطارية الفعلي تبعاً لبيئة الشبكة وأنماط الاستخدام وعوامل أخرى.

نظام التشغيل Android 16

One UI 8.5

الأمان Samsung Knox

مقاومة الماء والغبار تصنيف IP68







