سامسونج تكشف عن حلول متكاملة للتدفئة والتهوية وأنظمة التكييف في معرض ISH 2025 تحت شعار "التدفق المتكامل"

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الوكيل الإخباري- أعلنت سامسونج للإلكترونيات عن مشاركتها في معرض ISH 2025، المعرض التجاري الرائد عالمياً في قطاعات الأنظمة الصحية والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والذي أقيم في فرانكفورت خلال الفترة من 17 إلى 21 آذار. وعرضت سامسونج حلولاً مبتكرة تهدف إلى تعزيز الراحة، وتوفير تجربة أكثر ذكاءً وسلاسة، وتحسين الاتصال في البيئات السكنية والتجارية. اضافة اعلان





وقال نائب رئيس سامسونج للإلكترونيات لحلول التكييف في أوروبا، ويم فانجينبيرغ: "تُعد مشاركتنا هذا العام في معرض ISH الثانية لنا بعد انطلاقتنا الأولى في عام 2023، ونحن نتطلع لتقديم منتجات أكثر تطوراً إلى جانب مجموعة متنوعة من الحلول الذكية مثل 'SmartThings Pro' و'b.IoT Lite'، التي تتماشى مع شعار 'التدفق المتكامل." وأضاف: "يمثل هذا الحدث فرصة مهمة لاستعراض ابتكاراتنا من الجيل القادم، وتسليط الضوء على التزامنا بتوفير تجارب معيشية أكثر ذكاءً."



عرض المنتجات: تسليط الضوء على حلول التدفئة والتهوية وأنظمة التكييف المتطورة

في معرض ISH 2025، عرضت سامسونج مجموعة واسعة من الأنظمة والحلول، بما في ذلك 'Slim Fit EHS ClimateHub' و 'Mono R290'، بالإضافة إلى وحدات التحكم باللمس، ووحدات Wi-Fi، وحلول أخرى. ومن بين أبرز المحطات في المعرض، كشفت سامسونج عن طرازات جديدة من مكيفات 'Bespoke AI WindFree'، المصممة خصيصاً لتحسين مستويات الراحة وسهولة الاستخدام.



وتتميز مكيفات 'Bespoke AI WindFree' الجديدة لعام 2025 بتقنية 'AI Fast & Comfort Cooling'، التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير تبريد سريع يتكيف مع تفضيلات المستخدمين. وعند تفعيل هذا الوضع، يعمل 'Fast Cooling' على خفض درجة حرارة الغرفة بسرعة في البداية، ثم تقوم تقنية الذكاء الاصطناعي بتحليل البيئة الداخلية والخارجية باستمرار للكشف عن مدى اقترابها من درجة الحرارة المفضلة لدى المستخدم، وبمجرد الوصول إليها، يتحول النظام تلقائياً إلى وضع 'WindFree Cooling' لضمان راحة مستدامة.



وبالإضافة إلى ذلك، توفر تقنية 'Comfort Drying' الجديدة إزالة الرطوبة دون التسبب في تيارات هوائية باردة. فعلى عكس أوضاع التجفيف التقليدية التي تقلل درجة الحرارة لإتمام عملية إزالة الرطوبة، تحافظ 'Comfort Drying' على مستوى رطوبة مريح ضمن نطاق درجات الحرارة التي يحددها المستخدم، ما يلبي احتياجات العملاء الذين لا يرغبون في الشعور بالبرودة أثناء إزالة الرطوبة. كما يمكن للمستخدمين تفعيل وضع 'AI Energy Mode' عبر تطبيق 'SmartThings' لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى %30، وذلك بفضل تحليل الذكاء الاصطناعي الذي يتحكم في تردد دوران الضاغط، ما يمنع التوقف المفاجئ أو الزيادة غير الضرورية في استهلاك الطاقة.



تصميم مبتكر يحظى بالإشادة

تكامل سلس: 'SmartThings Pro' لبيئة أعمال متطورة

تماشياً مع شعار "التدفق المتصل"، استعرضت سامسونج مزايا الحلول الذكية التي تعتمد على 'SmartThings Pro' من خلال سيناريوهات ومساحات متنوعة. وتمكن الزوار من رؤية كيف يسهل 'SmartThings Pro' إنشاء بيئة أعمال مخصصة عبر دمج أجهزة سامسونج مع أجهزة أخرى من جهات خارجية، مثل المصابيح الذكية والألواح الشمسية. كما ستتيح المنصة مراقبة شاملة لاستهلاك الطاقة في مختلف أرجاء المنزل، ما يعزز الكفاءة والراحة في الحياة اليومية.



وبالإضافة إلى ذلك، استعرضت سامسونج حلول 'SmartThings Pro' و'b.IoT Lite' المصممة لبيئات الأعمال والمساحات التجارية مثل الفنادق والمتاجر، حيث تساهم هذه التقنيات في تحسين الكفاءة التشغيلية، ما يتيح إدارة أكثر ذكاءً لأنظمة التدفئة والتبريد واستهلاك الطاقة.



وتواصل سامسونج التزامها بتوسيع أعمالها في قطاع أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء عالمياً، مع الاستمرار في الابتكار وتقديم حلول مناخية متطورة لعملائها حول العالم. كما حظي زوار جناح سامسونج في معرض ISH 2025 بفرصة استكشاف أحدث المنتجات المجهزة بهذه التقنيات، والتفاعل مع ممثلي الشركة، وتجربة مستقبل حلول التدفئة والتهوية وأنظمة التكييف عن قرب.



