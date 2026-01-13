سامسونج تكشف عن رؤيتها مستقبل التلفزيون خلال جلسة نقاشية على هامش معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026

03:25 م

الوكيل الإخباري- استضافت سامسونج للإلكترونيات جلسة نقاشية معمقة حول شاشات العرض المرئي (VD) على هامش معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES 2026 في فندق Wynn بلاس فيغاس، نيفادا. وأدار الجلسة إس دبليو يونغ، الرئيس ومدير وحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج للإلكترونيات، حيث تم تسليط الضوء على توجه سامسونج في إعادة تعريف دور التلفزيون في المنازل الذكية، انطلاقاً من خبرة تمتد لأكثر من عقدين في السوق. ومع دخول سوق التلفزيونات العالمي مرحلة جديدة تتميز بالطلب المتزايد على المنتجات الفاخرة، والشاشات الأكبر حجماً، والتجارب الذكية، عرضت سامسونج استراتيجيتها لمستقبل التلفزيون.





وخلال الجلسة، أكدت سامسونج تركيزها على توسيع قدرات أجهزة التلفزيون من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي، إلى جانب تقديم جودة صورة استثنائية. ويُتوقع أن يشكّل عام 2026 محطة مفصلية لأعمال شاشات العرض المرئي، حيث تتصدر Micro RGB وOLED فئة أجهزة التلفزيون المتميزة، فيما تسهم تقنية mini LED في توسيع نطاق الوصول إلى تقنيات التلفزيون المتقدمة، وتواصل الشاشات فائقة الحجم الارتقاء بتجارب الترفيه الغامرة داخل المنازل وخارجها. ونتيجة لذلك، ستوفر المجموعة الكاملة من منتجات سامسونج تجربة الشاشة المتطورة الخاصة بها لشريحة أوسع من المستهلكين، مع تعزيز مكانة الشركة الريادية في مجالي الأداء والابتكار.



وقال يونغ: "نشهد اليوم تحولاً في الطريقة التي يتفاعل بها المشاهدون مع تجربة التلفزيون، من نموذج يرتكز على المشاهدة إلى تجربة قائمة على التفاعل المباشر. ومع تطور التلفزيون، تواصل سامسونج ترسيخ مكانتها الريادية عاماً بعد عام، بالاستناد إلى إرثها العريق في مجال الأجهزة المتميزة."



الارتقاء بتجربة التلفزيون عبر Vision AI

في صميم استراتيجية سامسونج لعام 2026 تأتي منصة Vision AI Companion (VAC)، وهي منصة ذكية جديدة تهدف إلى جعل تجربة التلفزيون أكثر سلاسة وتفاعلية وتخصيص. وتتكامل المنصة عبر معظم مجموعة أجهزة التلفزيون من سامسونج، حيث تفهم ما يشاهده المستخدمون، وتقدّم لهم ما يحتاجونه بشكل استباقي، وتعرض معلومات سياقية مفيدة مباشرة على الشاشة، ما يحوّل التلفزيون من شاشة عرض تقليدية إلى عنصر فاعل في الحياة اليومية.



ومن خلال دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومتها، تعمل سامسونج على توسيع دور التلفزيون ليتجاوز الترفيه، موفرة تكاملاً أعمق مع أجهزة المنزل الذكي وتجارب أكثر تفاعلية. وتعكس هذه الاستراتيجية التزام سامسونج بتقديم تجارب متصلة تتكيف مع المستخدمين، مع الحفاظ على جودة الصورة وموثوقية الأداء التي يواصل المستهلكون وضعها على رأس أولوياتهم.



إعادة تعريف الحجم والتصميم وابتكارات أسلوب الحياة



وخلال الجلسة، قدّم هون لي، نائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال العرض المرئي في سامسونج، تفاصيل إضافية حول تلفزيون سامسونج الجديد Micro RGB بحجم 130 بوصة، وهو إنجاز تقني رائد في الصناعة، كما أكد التزام الشركة المستمر بابتكار تجارب التلفزيون المرتبطة بأسلوب الحياة.



وقال هون لي: "مع تحسن جودة المحتوى، من الطبيعي أن يسعى المستخدمون للحصول على تجربة غامرة. ومع تطوير منتجاتنا، تركز سامسونج على التجارب الملموسة التي تقدمها تقنيات مثل منصة VAC، وليس على مواصفاتها التقنية فحسب."



ومع احتفال سامسونج بمرور عشرين عاماً متتالية كأفضل علامة تجارية للتلفزيونات على مستوى العالم، أكدت الجلسة أن الريادة تُكتسب من خلال الابتكار المستمر. ومن خلال الجمع بين التميز في الأجهزة والتجارب الذكية والمتصلة، تسعى سامسونج لرسم مستقبل يتجاوز فيه التلفزيون حدود جودة الصورة، ليقدّم تجارب ذكية ومخصصة وذات قيمة في المنازل حول العالم.

