سامسونج تكشف عن ساعتها الجديدة المتوافقة مع برنامج One UI خلال MWC 2021

الوكيل الاخباري - في خطوة تهدف إلى جعل تجربة ساعات جالاكسي والهاتف الذكي أكثر ارتباطاً، أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم عن طرح ساعة متوافقة مع برنامج One UI في المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة (MWC).

اضافة اعلان

وأكدت الشركة أيضاً أن هذه الساعة التي تأتي بواجهة جديدة، ستكون متاحة ضمن مجموعة ساعاتها على المنصة الجديدة الموحدة التي أنشأتها بالاشتراك مع جوجل، ما يتيح تحسين الأداء، مع ضمان تجربة أكثر سلاسة بين الساعات والهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل "أندرويد"، والوصول إلى عدد أكبر من التطبيقات.

وكشفت سامسونج أيضاً أن ساعة جالاكسي القادمة (One UI) ستكون أول منتج يعرض الواجهة الموحدة الجديدة، وستظهر لأول مرة في الحدث الخاص (Unpacked) الذي ستقيمه سامسونج في وقت لاحق من الصيف الحالي.



وقال باتريك تشوميت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مكتب تجربة العملاء في قسم الاتصالات المحمولة لدى سامسونج للإلكترونيات: "حتى نتمكن من إطلاق الإمكانات الكاملة لهذه الأجهزة القابلة للارتداء، فإننا نعتمد على إرثنا الطويل من ابتكارات الأجهزة المحمولة وشراكاتنا مع قادة الصناعة الموثوق بهم، خاصة أولئك الذين واكبوا نمونا في منظومتنا المفتوحة. وبالاعتماد على هذه الجهود، سنعمل على إثراء تجربتنا للساعات الذكية، وضمان ملاءمة منظومة جالاكسي مع توقعات عملائنا".



وستعمل ساعة (One UI) مع الواجهة الموحدة الجديدة من أجل التوصل إلى تجربة جديدة تماماً للتعامل مع ساعات جالاكسي. وفي إطار التجربة الجديدة ذاتها، فإنه حال تثبيت التطبيقات المتوافقة مع الساعة على هاتفك الذكي، سيتم تنزيلها بسرعة على ساعتك الذكية.

وإذا كنت قد قمت بالفعل بتخصيص تطبيق الساعة على هاتفك لعرض الوقت في مدن مختلفة حول العالم، فسيظهر هذا تلقائياً على ساعتك أيضاً. وإذا قمت بحظر المكالمات والرسائل من ساعتك، فسيتم حظرها أيضاً على هاتفك الذكي أيضاً.



وفضلاً عن ذلك، ستفتح المنصة الموحدة أيضاً ميزات جديدة، إلى جانب التكامل مع تطبيقات الطرف الثالث الشهيرة المتاحة للتحميل من "جوجل بلاي" مباشرة على ساعات جالاكسي.

وسواء كنت من محبي الرياضة واللياقة البدنية، وتريد الحصول على المزيد من التطبيقات، مثل Adidas Running و GOLFBUDDY Smart Caddy و Strava و Swim.com، أو تود الاستمتاع بأسلوب حياة أكثر توازناً مع تطبيقات مثل Calm أو Sleep Cycle، أو تعشق الموسيقى وتريد اكتشاف فنانين جدد على Spotify و YouTube Music، أو تتمتع بروح الاستكشاف للتجوال باستخدام خرائط جوجل، فإن هذه المنصة تفدم الكثير للجميع، بفضل انضمام مجموعة متنوعة من الشركاء إليها.



وقال سمير سامات، نائب رئيس إدارة المنتجات في جوجل: "ترتبط سامسونج وجوجل بتاريخ طويل من التعاون، وتتعزز تجربة عملائنا بشكل أفضل مع زيادة آفاق تعاوننا. وينطبق هذا بالتأكيد على المنصة الموحدة الجديدة التي سيتم طرحها لأول مرة على ساعة جالاكسي الجديدة من سامسونج.

وبالتعاون مع هذه الشركة، يسعدنا توفير عمر أطول للبطارية وأداء أسرع ومجموعة واسعة من التطبيقات، ومنها العديد من جوجل، التي تضيف تجربة لا تنسى".



وعلاوة على ذلك، ستقدم سامسونج أداة تصميم محسّنة لوجه الساعة، ما يعني التسهيل على المطورينلإنشاء وجوه جديدة للساعة أكثر من السابق.

وسيتمكن مصممو "أندرويد" في المستقبل من إطلاق العنان لإبداعهم والكشف عن تصميمات جديدة ممتعة ستتم إضافتها إلى مجموعة وجوه الساعات المتزايدة باستمرار من سامسونج، ما يعني منح المستهلكين المزيد من الخيارات لتخصيص ساعاتهم الذكية،يما يتناسب مع متطلباتهم ونشاطاتهم وشخصياتهم .



وستكون ساعة جالاكسي الجديدة أول منتج يحمل مزايا ساعاتOne UI ، والمنصة الموحدة الجديدة الذي سيتم الكشف عنه في حدث ستنظمه سامسونج في وقت لاحق من هذا الصيف تحت عنوان Unpacked، وتدعو الشركة عملاءها لترقبه لطرح الساعة الجديدة والكثير غيرها.



للمزيد من المعلومات حول سامسونج، يمكن زيارة (SamsungMobile Press) أو (Samsung.com).