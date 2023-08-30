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الأربعاء، 30-08-2023 04:15 م

سامسونج تكشف عن غسالة ومجفف BESPOKE AI في معرض IFA 2023

Bespoke AI Washer and Dryer Combo


الوكيل الإخباري - كشفت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن غسالة ومجفف BESPOKE AI في نموذج جديد واحد مزود بتقنية المضخة الحرارية العاكسة الرقمية في معرض برلين الدولي للإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية (IFA 2023).

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ويساعد هذا الطراز في التخلص من متاعب نقل الغسيل من الغسالة إلى المجفف، وإكمال الدورة في خطوة واحدة. وتجمع الوحدة الجديدة بين سعة الغسيل الكبيرة التي تبلغ 25 كيلوغراماً وبين إمكانية التجفيف بالاعتماد على المضخة الحرارية بسعة قدرها 13 كيلوغراماً، كما تأتي مدعومة بوظائف ذكية لمنح المستهلكين المزيد من المرونة.


وقال جونهوا لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق تجربة العملاء لأعمال الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: "يعتبر نموذج غسالة ومجفف BESPOKE AI الأول من سامسونج، وتم تعزيزه بتقنية المضخة الحرارية العاكسة الرقمية، لجعل عملية الغسيل أسهل بكثير، لعدم الحاجة إلى نقل الملابس، كما أنها توفر المساحة داخل المنزل. وستصبح تجربة الغسيل الآن أسهل وأكثر متعة، مع توفير الطاقة من خلال وضع AI Energy في SmartThings Energy[1]."


توفير المساحة
يتيح هذا النموذج للمستخدمين توفير المساحة في منازلهم، لأنه يشغل مساحة أقل بدلاً من تركيب جهازين، حيث يمكن إنهاء دورة الغسيل الكاملة في جهاز واحد. ويمكن للمستهلكين توفير مساحات أوسع في منازلهم، والاستفادة منها في استخدامات أخرى، لاسيما وأن تصميم BESPOKE البسيط والمسطح يتناغم مع المساحة الداخلية للمنزل وأي أجهزة وقطع أثاث أخرى.


تسهيل عملية الغسيل
تم تصميم ميزات النموذج ودورات الغسيل لضمان تجربة أكثر شمولية وسلاسة للمستخدمين الذين يمكنهم التحكم بها بسهولة أكبر، واختيار دورة الغسيل والتجفيف بسهولة من خلال شاشة "إل سي دي" عريضة. وتعرض الشاشة أيضًا تقارير في نهاية الدورة لتكون مرجعًا للمستخدمين.
وباستخدام وضع AI Wash[2]، تكتشف مجموعة الغسالة والمجفف BESPOKE وزن ونعومة القماش[3] في كل حمولة ومستوى الاتساخ بناءً على تعكّر الماء لتحسين كمية الماء ومواد التنظيف التي يتم استهلاكها. وتستفيد من هذه المعلومات باستمرار لضبط وقت النقع و الشطف والعصر لتحقيق أفضل النتائج بسرعة وكفاءة.


تشغيل الوظائف الأوتوماتيكية والذكية
تطبيق سامسونج تقنياتها المتقدمة لمساعدة المستخدمين على إدارة أجهزتهم بكفاءة. ويفتح الباب تلقائيًا حال اكتمال الدورة حتى يتمكن المستخدمون من إخراج الغسيل بجهد أقل. وبذلك، يخرج الهواء الرطب والحرارة، كما يدخل الهواء النقي إلى الأسطوانة. ويأتي النموذج مزوداً بنظام التنظيف التلقائي للمبادل الحراري الذي يحافظ بشكل فعال على جودة التجفيف، كما يدعم وضع AI Energy في SmartThings Energy[4]، لتوفير الطاقة بطريقة ذكية.


وستعرض سامسونج أحدث تشكيلة من أجهزتها الرقمية، بما في ذلك غسالة ومجفف BESPOKE AI™ Washer & Dryer Combo خلال معرض IFA 2023 الذي يبدأ في مطلع سبتمبر القادم

[1] متوفر على أجهزة Android و iOS، كما يطلب الربط مع شبكة واي فاي وحساب سامسونج
[2] يُشار إليه باسم AI OptiWash في الولايات المتحدة
[3] للحيلولة دون حصول أي تلف، ينصح بغسل الأقمشة المتشابهة معًا. بناءً على خوارزمية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
[4] متوفر على أجهزة Android و iOS، كما يطلب الربط مع شبكة واي فاي وحساب سامسونج






 




 

 


 

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