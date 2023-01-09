سامسونج تكشف عن مجموعة جديدة من المميزات الذكية في أجهزة Bespoke المنزلية في معرض الإلكترونيات الإستهلاكية 2023

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن أحدث التقنيات التي تم إضافتها إلى المجموعة الرئيسية من الأجهزة المنزلية Bespoke على هامش فعاليات معرض CES® 2023، حيث تم تصميم تلك الأجهزة لتلبية الطلب المتزايد على إمكانية التحكم في خصائص الأجهزة وتوفير مستوى أعلى من الاتصال الذكي، الذي يمكّن المستخدمين من أن يكونوا أكثر تواصلاً في منزلهم خاصة مع أجهزة المطبخ، وتشمل تلك الإضافات شاشة Family HubTM+ بحجم 32 بوصة في ثلاجة Bespoke FlexTM ذات الأبواب الأربعة لعرض مقاطع الفيديو والبرامج التليفزيونية، وأنظمة الطهي الذكية والاحترافية في أفران Bespoke AI™، والتي تحسن إعداد الوجبات، ليكون المطبخ المدعوم بأجهزة سامسونج مساحة أكثر ذكاءً وتنوعًا وتفاعلاً من أي وقت مضى.



قال السيد جونهوا لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق خدمة عملاء الأجهزة الرقمية بسامسونج إليكترونيكس: "نواصل في معرض CES 2023 عرض نجاح مجموعة أجهزة Bespoke الخاصة بنا، من خلال تقديم ثلاجات وأجهزة مدمجة جديدة تمنح المستخدمين المزيد من الطرق للتعبير عن احتياجاتهم الأساسية في المطبخ ، ويتمثل هدفنا في زيادة الإمكانيات الفريدة التي يتمتع بها العملاء إلى أقصى حد من خلال ضبط خصائص الأجهزة بالطريقة التي يفضلونها لزيادة الإنتاجية في مطابخهم، مع ميزات جديدة معززة في كل الأجهزة، بدءًا من الشاشات الكبيرة سريعة الاستجابة في ثلاجتنا إلى أنماط الطهي التي تعمل بالذكاء الاصطناعي في الأفران، وتتجاوز هذه الميزات والمنتجات مجرد مساعدة المستخدمين في المطبخ، علاوة على ذلك تعمل هذه الأجهزة الجديدة بسلاسة مع تطبيق SmartThings لتحقيق راحة وتوفير لا مثيل لهما في المنزل".



شاشة أكبر واتصال أكثر فعالية مع شاشة Family HubTM+ في ثلاجة Bespoke FlexTM ذات الأبواب الأربعة

تدمج ثلاجة Bespoke FlexTM الجديدة ذات الأبواب الأربعة بين مميزات Family Hub™+ وتصميم ثلاجات Bespoke ذات الأبواب الأربعة الفريد،لتقدم سلسلة متطورة منالاتصال والترفيه الشامل من خلال شاشة كبيرة وتصميم مدهش.

وتنفرد ثلاجة Bespoke FlexTMبالمميزات الديناميكية لشاشة Family Hub™+ من نوعFHD بحجم 32 بوصة بدون حواف، والتي تزيد مرتين تقريبًا عن تلك الموجودة في السلسلة السابقة من الثلاجات. بالإضافة إلى ذلك،تسمح الشاشة الجديدة الأكبر حجمًا للمستخدمين بتجربة خدمات تطبيق SmartThings بسهولة، وذلك عن طريق مراقبة أجهزتهم المنزلية المتصلة والتحكم فيها.



كما تتميز الثلاجة أيضًا بنظام Family Hub المدمج الجديد، حيث يقدم Samsung TV Plus الآن أكثر من 190 قناة مجانية، بينما يعمل برنامج Google Photo المحسن على جعل مشاركة الصور وعرضها أكثر سهولة،وبفضل مساحة الشاشة الكبيرة وميزة صورة في صورة (PIP) الجديدة منSamsung TV Plus، يمكن للمستخدمين متابعة برامجهم التلفزيونية المفضلة أثناء التحقق من حالة أجهزة المطبخ الأخرى ومراقبتها.





من المقرر إطلاق ثلاجة Bespoke FlexTM الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا في النصف الأول من عام 2023،كما سيتم تحديث برنامج Family Hub في جميع الأسواق التي تُباع فيها ثلاجات من مجموعةFamily Hub™خلال العام الجاري، ويشمل ذلك كوريا والولايات المتحدة وشرق وغرب آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.



المزيد من المميزات والخصائص الرائعة في ثلاجات Bespoke المصممة جنبًا إلى جنب أو الثلاجات ذات الفريزر العلوي



تماشيًا مع الشكل الجمالي المميز لثلاجات Bespoke، تتميز الثلاجة المكونة من قطعتين بجانب بعضهما بتصميم مسطح رقيق، مع لوحة أمامية يمكن ضبط خصائصها، ومتوفرة بتصميم زجاجي وتصميم من ستانلس ستيل المقاوم للصدأ، ويمكن للمستخدمين الاختيار من بين مجموعة كبيرة من ألوان وتصميمات الأبواب لتتلاءم ثلاجتهم مع ديكور المطبخ، ويكتمل التصميم الأنيق للثلاجة بالباب الذي يفتح تلقائيًا عند استشعار وجود شخص بجانبه، مع مقبض بتصميم انسيابي وفتح سهل من خلال نقرة بسيط على الباب.





تتميز الثلاجة من الداخل بأحدث تقنيات تخزين الأطعمة والتبريد، وتوفر خاصية Beverage Center™ الداخلية وصولاً سهلاً إلى موزع المياه وخاصية تعبئة المياه تلقائيًا المزودة بمصفاة، مما يوفرمياه باردة أو ذات نكهة طبيعية في أي وقت، وفي الوقت نفسه، فإن صانع الثلج الثنائي التلقائي Dual Auto Ice Maker جاهز دائمًا لتبريد المشروبات من خلال مكعبات الثلج العادية أو صغيرة الحجم Ice Bites™.





مثل الثلاجة المصممة جنبًا إلى جنب، تتوفر ثلاجة Bespoke ذات الفريزر العلوي بألوان مميزة تمتزج بسلاسة مع التصميمات الداخلية للمطبخ المعاصر، في داخل الثلاجة، تحافظ تقنيتي Optimal Fresh Zone+ و Active Fresh Filter على الطعام طازجًا لفترة طويلة، بينما تقضي على 99.99٪ من البكتيريا، ويمكن أيضًا لمستخدمي ثلاجة Bespoke بنوعيها الاستمتاع بتوفير إضافي للطاقة من خلال تقنية AI Energy Mode في تطبيقSmartThings ، وتعمل تلك التقنية على ضبط سرعة الجهاز الضاغط وتكرار دورة تذويب الجليد، وذلك بناءً على نمط استخدام الثلاجة وما يحيط بها، مما يساعد على توفير المال وتقليل انبعاثات الكربون.



قم بإعداد وجبات صحية مثل طاه محترف مع فرن Bespoke AI™

يجعل فرن Bespoke AI™ تحضير الطعام أمرًا سهلاً، حيث يجمع بين الذكاء الاصطناعي وتقنيات الطهي المبتكرة لإنتاج وجبات لذيذة تلبي احتياجات المستخدمين الغذائية المفضلة لديهم، حيث تعمل تقنية AI Pro Cooking على تحسين إعدادات الطهي أثناء مراقبة الطعام، وبالتالي يمكنك ضبط الفرن عند طهي وجبات معروفة لتحديد وضع الطهي ودرجة الحرارة والوقت المخصص له، وسترسل التقنية إشعارات تحذير للمستخدمين لمنع احتراق الطعام، وباستخدام كاميرا داخلية وذكاء اصطناعي بحيث يسمح لتقنية Sense Inside – وهي أول إمكانيةذكاء اصطناعي من نوعها للتعرف على الطعام والكشف عن الحروق في جهاز منزلي ذكي.





وبالتالي إذا كان المستخدمون يقومون بعمل وصفات صحية جديدة أو يتطلعون إلى عمل وصفات يومية بشكل محترف في المنزل، فإن فرن Bespoke AI™ يجعل أوقات الهي أكثر دقة، حيث يتيح التكامـل أيضاً مع تطبيقات SmartThings Cooking و Samsung Health للفرن تحليل نتائج تمارين المستخدمين وأهداف النظام الغذائي الذي يتبعونه للتوصية باختيارات الوجبات بناءً على المكونات الموجودة في المنزل.



كما يتداخل تصميم فرن Bespoke AI ™ الأنيق والبسيط مع سهولة الاستخدام، حيث أن تقنية فتح الباب تعمل بالدفع المريح فضلاً عن المقبض التقليدي للحصول على مظهر أكثر بساطة وانسيابية، ويتوفر فرن Bespoke AI ™بخمسة تصميمات أنيقة وعصرية، وهو متوافر حاليًا في أسواق أوروبا، وسيتم إطلاقه في الولايات المتحدة الأمريكية في الربع الثالث من عام 2023. وتنقل أجهزة Bespoke المنزلية الحديثة من سامسونج المطبخ الذكي إلى مستوى أكثر راحة ورفاهية، من خلال توفير تجارب طهي أكثر سهولة بالإضافة إلى إمكانية توفير الطاقة.

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