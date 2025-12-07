سامسونج تكشف عن ‘Galaxy Z TriFold’ مستقبل الابتكار في عالم الهواتف القابلة للطي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن إطلاق ‘Galaxy Z TriFold’، في خطوة تعزّز ريادتها في تطوير فئات جديدة من الأجهزة خلال عصر الذكاء الاصطناعي. ويأتي هذا الإطلاق تتويجاً لعقد من الابتكار في عالم الأجهزة القابلة للطي، حيث يجمع الهاتف بين أحدث تقنيات الطي التي طوّرتها سامسونج وهندسة متقدّمة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات التصميم متعدد الطيّات. ويمتاز ‘Galaxy Z TriFold’ بتصميم نحيف يسهل حمله ويقدم أداءً فائقاً بمعايير الهواتف الرائدة، كما يتيح عند تمديده بالكامل شاشة غامرة مقاس 10 بوصات ترتقي بالإنتاجية وتمنح تجربة مشاهدة سينمائية، ليقدّم تجربة غير مسبوقة في عالم الهواتف الذكية.

اضافة اعلان



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي بالإنابة لقسم تجربة الأجهزة في شركة سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "تواصل سامسونج سعيها المستمر لاستكشاف آفاق جديدة تُسهم في رسم مستقبل تجارب الهواتف المحمولة. وبفضل سنوات من الابتكار في تصاميم الأجهزة القابلة للطي، يقدّم ‘Galaxy Z TriFold’ حلاً لإحدى أبرز التحديات التي طالما واجهتها صناعة الهواتف، من خلال تحقيق التوازن المثالي بين قابلية الحمل والأداء الرائد والإنتاجية في جهاز واحد. ويواصل ‘Galaxy Z TriFold’ اليوم توسيع حدود ما يمكن إنجازه في مجالات العمل والإبداع والتواصل عبر الهاتف المحمول."



سنوات من الخبرة تقود مسيرة ابتكار مستقبل الأجهزة المحمولة



لطالما قادت سامسونج قطاع الهواتف المحمولة، وابتكرت فئات وتجارب جديدة شملت الأجهزة ذات الشاشات الكبيرة، والتصاميم القابلة للطي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي على الهواتف، وجميعها طُوّرت مع التركيز على احتياجات المستخدم. وبفضل قدرات بحث وتطوير متقدمة، وعمليات تصنيع متكاملة، ومعايير صارمة لمراقبة الجودة، يجسد ‘Galaxy Z TriFold’ استمرار سامسونج في وضع معايير جديدة لهاتف يجمع بين أقصى درجات الإنتاجية وسهولة الحمل في آنٍ واحد.



وتستند جهود سامسونج في البحث والتصميم إلى فهم عميق لكيفية استخدام الناس لأجهزتهم، وهو ما يقود عملية الابتكار لديها. ومن خلال خبرة تمتد لعقد كامل في تطوير فئة الأجهزة القابلة للطي، استوحت الشركة تصميم ‘Galaxy Z TriFold’ متعدد الطيات، الذي يعتمد آلية طيّ داخلي لحماية الشاشة الرئيسية. وتمت هندسة آلية الطي بدقة لتسهيل فتح الجهاز وإغلاقه، مع خاصية التنبيه التلقائي التي تُخطر المستخدم في حال حدوث طيّ غير صحيح، عبر سلسلة من التنبيهات على الشاشة والاهتزازات. وقد تم تطوير كل تفصيل بعناية ووضوح بهدف تقديم تجربة استخدام سلسة.



ويقدّم ‘Galaxy Z TriFold’ أداءً رائداً بفضل منصة Snapdragon® 8 Elite Mobile Platform for Galaxy المخصّصة، وكاميرا بدقة 200 ميغابكسل، وأكبر بطارية تطرحها سامسونج في هاتف قابل للطي حتى الآن. ويبلغ سُمك الجهاز 3.9 ملم فقط في أنحف جزء منه، فيما يعتمد على نظام بطارية ثلاثية الخلايا بسعة 5,600 ملي أمبير موزعة على اللوحات الثلاث لضمان توزيع متوازن للطاقة وقدرة تدوم طوال اليوم. وبالاقتران مع تقنية الشحن فائق السرعة 45 واط، يتيح ‘Galaxy Z TriFold’ للمستخدمين البثّ والابتكار والعمل دون حدود.



لتحقيق التوازن بين قوة الأداء في جهاز فائق الجودة وبين تصميم نحيف يسهل حمله، أعادت سامسونج تحسين التقنيات الأساسية للأجهزة القابلة للطي. وقد جرى تطوير كل جزء من الجهاز بعناية فائقة تركز على الابتكار الهيكلي وضمان الجودة:



• المفصلات الأكثر تطوراً من سامسونج حتى الآن: استناداً إلى خبرتها الطويلة في ابتكار الهواتف القابلة للطي، قامت سامسونج بتطوير مفصل ‘Armor FlexHinge’ليتناسب مع متطلبات ‘Galaxy Z TriFold’ الفريدة. ويعمل مفصلان مختلفا الحجم مع بنية مزدوجة المسار بتناغم تام، ما يوفّر طيّاً أكثر سلاسة وثباتاً رغم اختلاف الوزن والمكوّنات عبر الجهاز. وتتيح هذه البنية التقاء ألواح الشاشة بإحكام مع تقليل الفجوة إلى الحد الأدنى، ما يمنح الجهاز شكلاً أنحف ويعزّز سهولة حمله.



• شاشة معاد هيكلتها للأجهزة القابلة للطي: يقدّم ‘Galaxy Z TriFold’ تقنية شاشة جديدة مطوّرة خصيصاً لمقاس 10 بوصات القابلة للطي مرتين لتتحول إلى هاتف يمكن وضعه في الجيب. وتمت إضافة طبقة حماية معزّزة فوق طبقة عرض ممتصّة للصدمات، ما يمنح مقاومة أعلى عبر تصميم الطيّ المزدوج.



• مواد متقدمة للهيكل الخارجي: تأتي حافظة المفصل من التيتانيوم، مع قطعة معدن رفيعة تحمي آلية الطي وتقاوم التآكل مع مرور الوقت. كما يدعم هيكل الجهاز ألومنيوم ‘Advanced Armor’، وهو سبيكة عالية المتانة تضيف صلابة دون زيادة في السمك. ويساعد هذا الهيكل في ضمان عدم تماسّ الشاشات ببعضها، بينما تحافظ الجهة الخلفية المصنوعة من بوليمر معزز بألياف السيراميك والزجاج على تصميم نحيف مع مقاومة عالية للتشققات.



• فحوصات جودة دقيقة لكل جهاز: يخضع كل جهاز لسلسلة من اختبارات الجودة الصارمة لتحقيق أعلى معايير الدقة. فعلى سبيل المثال، يتيح استخدام تقنية ‘CT’ فحص اللوحة الإلكترونية المرنة للتأكد من تصنيعها وفق التصميم المعتمد قبل دمجها مع باقي مكونات الشاشة الداخلية. فيما تتحقق تقنية المسح بالليزر من تثبيت كل المكونات الداخلية بدقة في ارتفاعاتها المحددة، بما يضمن جودة السطح وثبات الأداء.



ومن خلال الابتكار في التصميم والهندسة المتقدمة ومعايير الجودة العالية، تم تطوير كل جهاز لتقديم أفضل تجربة استخدام ممكنة.



أذكى هواتف سامسونج بفضل الذكاء الاصطناعي… وبأكبر شاشة على الإطلاق

تتضاعف مستويات الإنتاجية على ‘Galaxy Z TriFold’ مع تجارب قوية صُممت خصيصاً لشاشة مقاس 10 بوصات، وهي أكبر شاشة تقدمها سامسونج في أي هاتف ‘Galaxy’. وبفضل تصميم يرتقي لتلبية احتياجات المستخدمين في عصر الذكاء الاصطناعي، يجمع ‘Galaxy Z TriFold’ بين القوة والتنوع والاستعداد الكامل لعصر الذكاء الاصطناعي الحديث. وعند فتح الهاتف، تعمل الشاشة بطريقة تحاكي ثلاث شاشات هواتف بقياس 6.5 بوصة في جهاز واحد بمقاس 10 بوصات، ما يمنح المستخدمين مساحة أكبر لإنجاز المهام المتعددة طوال اليوم. ويمكن استخدام الشاشة بمرونة غير محدودة، سواء عبر العمل على ثلاثة تطبيقات عمودية جنباً إلى جنب دون انقطاع، أو تغيير حجم التطبيقات في وضع النوافذ المتعددة لمشاهدة أهم المعلومات بوضوح، أو استخدام الوضع العمودي عند مراجعة المستندات للتركيز بشكل أكبر. على سبيل المثال، يمكن لمهندس معماري يعمل على مخطط منزل جديد الاستفادة من الشاشة الكبيرة لتشغيل ثلاثة تطبيقات في وقت واحد لمراجعة المخططات، وكتابة المقترحات، وإجراء الحسابات ضمن مساحة عمل واحدة. وإذا وردت مكالمة مفاجئة، يمكنه الرد دون التأثير على تنسيق الشاشة أو فقدان تسلسل العمل، فيما يتيح شريط المهام في أسفل يمين الشاشة الوصول الفوري إلى التطبيقات المستخدمة مؤخراً واستعادة تخطيط العمل بلمسة واحدة. كما تم تحسين عدد من التطبيقات والميزات مثل “My Files” و ‘Samsung Health’ لتناسب الشاشة الكبيرة، وتمكين المستخدمين من تنظيم المحتوى ورؤية المعلومات الرئيسية بوضوح أكبر ومن النظرة الأولى.



ويعد ‘Galaxy Z TriFold’ أول هاتف محمول يدعم تشغيل ‘Samsung DeX’ بشكل مستقل، ما يتيح للمستخدمين إعداد بيئة عمل متكاملة من أي مكان تقريباً. ومن خلال الانتقال إلى لوحة الإعدادات السريعة واختيار ‘DeX’ للحصول على تجربة العمل الأكثر تقدماً على ‘Galaxy’، يمكن للمستخدمين الوصول إلى ما يصل إلى أربعة مساحات عمل يعمل في كل منها خمسة تطبيقات في الوقت نفسه. ويمكنهم، على سبيل المثال، مراجعة عرض اجتماع وتعديله في مساحة عمل، ثم الانتقال بسرعة إلى أخرى للدردشة مع الأصدقاء والتسوّق عبر الإنترنت. ولتعزيز الإنتاجية أكثر، يمكن إضافة شاشة ثانية عبر وضع ‘Extended Mode’ الذي يقدم تجربة مزدوجة الانسيابية مع شاشة خارجية، مع إمكانية سحب التطبيقات وإفلاتها بين الشاشتين والعمل عليهما بكفاءة تضاهي سطح المكتب. كما يمكن للمستخدمين إضافة فأرة ولوحة مفاتيح بتقنية البلوتوث، لتكوين محطة عمل محمولة متكاملة فوراً للمهام المعقدة أو التصاميم الإبداعية.



ترتقي تجربة ‘Galaxy Z TriFold’ مع ‘Galaxy AI’، حيث صُمّم كل تفصيل في الجهاز لتحقيق التميّز وجعل كل ميزة أكثر ذكاءً وسلاسة على الشاشة الكبيرة. وتعمل ميزات ‘Photo Assist’، بما في ذلك ‘Generative Edit’و’Sketch to Image’، على التكيّف بسلاسة مع قدرات ‘Galaxy AI’ الواسعة، ما يمكّن المستخدمين من الالتقاط والابتكار عبر المنصة الإبداعية الأكثر تنوعاً من سامسونج. كما يمكنهم بسهولة مقارنة الصور قبل التعديل وبعده جنباً إلى جنب. ويوفّر ‘Browsing Assist’ تجربة تصفّح أبسط عبر ‘Samsung Internet’، إذ يتيح الحصول على ملخصات فورية أو ترجمات عند الحاجة.



ويعمل ‘Gemini Live’ على ‘Galaxy Z TriFold’ بقدرات ذكاء اصطناعي متعددة الوسائط، قادرة على فهم ما يراه المستخدم وما يقوله وما يفعله. ويمكن للمستخدمين طرح الأسئلة صوتياً والحصول على الإجابات بسلاسة، دون الحاجة للتنقّل بين التطبيقات لإنجاز المهام المتعدّدة على مستوى متقدّم. وتتيح الشاشة الكبيرة تقديم نصائح تصميم فورية، فعندما يعرض المستخدم صورة لغرفة، وموقعاً للتسوّق، وعينات ألوان، يقدّم ‘Gemini Live’ توصية مخصّصة. ومن خلال مشاركة الشاشة أو الكاميرا عبر ‘Gemini Live’، يمكن للمستخدمين ببساطة طرح الأسئلة حول ما يعرضونه للحصول على مساعدة فورية، وكل ذلك عبر جهاز واحد.



تجربة مشاهدة سينمائية بحجم الجيب



يفتح التصميم الفريد لـ ‘Galaxy Z TriFold’ آفاقاً أوسع للإبداع والعمل، ويقدّم في الوقت نفسه مساحة مثالية لمشاهدة الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية. وبفضل تصميم يوفّر مساحة واسعة للمشاهدة مع قابلية حمل أكبر، تمنح الشاشة الرئيسية الواسعة مقاس 10 بوصات تجربة غامرة تجعل المستخدم يستمتع بالأفلام والمسلسلات بكامل تفاصيلها. ولتجربة أكثر تفاعلاً على YouTube، يمكن للمستخدمين الآن مشاهدة الفيديو وقراءة التعليقات جنباً إلى جنب. كما يضمن تقليل بروز خط الطي عرض المحتوى بسلاسة دون أي انقطاع، فيما يسمح تصميم الجهاز النحيف عند إغلاقه بالانزلاق بسهولة في أي جيب.

يقدّم الجهاز صوراً فائقة السلاسة على الشاشة الرئيسية ‘Dynamic AMOLED 2X’ بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، وذلك بفضل خبرة سامسونج الطويلة في تقنيات العرض المرئي. كما يتميّز ‘Galaxy Z TriFold’ بدرجة سطوع عالية سواء كان مفتوحاً أو مطوياً، تصل إلى 2600 شمعة على الشاشة الرئيسية و 1600 شمعة على الشاشة الرئيسية. ومع تقنية ‘Vision Booster’ التي تحسّن الألوان والتباين في مختلف ظروف الإضاءة، تنبض كل صورة وكل مشهد بتفاصيل دقيقة وألوان حيّة، ما يوفّر تجربة مشاهدة غامرة.



التوافر والعروض

من المتوقع أن يتوفر ‘Galaxy Z TriFold’للشراء في كوريا في 12كانون الأول 2025، يتبع ذلك طرحه في أسواق أخرى تشمل الصين وتايوان وسنغافورة والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة. وعند الإطلاق، سيتوفر ‘Galaxy Z TriFold’ في عدد من المتاجر المختارة في الدول المعنية لتمكين العملاء من تجربة الجهاز الجديد واكتشاف مزاياه مع الحصول على الدعم داخل المتجر.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: Samsung Newsroom و samsungmobilepress.com وsamsung.com.