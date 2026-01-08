سامسونج تكشف عن The Freestyle+ قبل انطلاق CES 2026، مستعرضة شاشة متنقلة أكثر ذكاءً مدعومة بالذكاء الاصطناعي

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج الكترونيكس عن الإطلاق العالمي لجهاز The Freestyle+، وهو أحدث جهاز عرض متنقل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، صُمّم لتقديم تجربة ترفيهية أكثر مرونة وتخصيصًا عبر مجموعة واسعة من المساحات.

وقد كُشف عن The Freestyle+ قبل معرض CES 2026 في لاس فيغاس، ليبني على التصميم المميز للإصدار الأصلي من The Freestyle، مع تقديم قدرات ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا، وسطوع أعلى، وميزات ترفيهية متنوعة، ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى بحرية أكبر وبأقل قدر من التدخل في الإعدادات وتعديلها.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال النائب الرئيس التنفيذي لرئيس لقسم الشاشات المرئية في شركة سامسونج الكترونيكس، هون لي: "يعكس The Freestyle+ رؤية سامسونج في ابتكار شاشات تتكيّف بشكل طبيعي مع أسلوب حياة المستخدمين وتنقّلهم بين المساحات. ومن خلال الجمع بين سهولة الحمل الحقيقية والذكاء الاصطناعي الذي يحسّن بيئة المشاهدة والمحتوى نفسه، يسهّل The Freestyle+ الاستمتاع بتجربة عالية الجودة ومتسقة أينما كنت."



ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً يتيح لك التوجيه والمشاهدة فورًا



في قلب The Freestyle+ تأتي ميزة AI OptiScreen، وهي ميزة سامسونج لتحسين الشاشة بالذكاء الاصطناعي، التي تقوم تلقائيًا بضبط الصورة لتناسب المساحات المختلفة، ليتمكّن المستخدم من التحديد والتثبيت والبدء في المشاهدة فورًا.



تتضمن AI OptiScreen مجموعة من الميزات الذكية المصممة لتحسين الصورة تلقائيًا عبر أسطح وبيئات متعددة، ومنها:



3D Auto Keystone تصحيح تلقائي للتشويش حتى عند العرض على أسطح غير مستوية أو غير مسطّحة، مثل الزوايا أو الستائر أو الجدران المائلة.



Real-time Focus ضبط مستمر للتركيز أثناء تحريك جهاز العرض أو تدويره، للحفاظ على صور واضحة وثابتة دون تشويش أو ضبابية.



Screen Fit ضبط تلقائي للصورة لتتوافق مع مساحة الشاشة عند استخدامها مع ملحق شاشة عرض متوافق.



Wall Calibration تحليل لون أو نمط سطح العرض وتقليل التشويش البصري للحصول على مشاهدة أكثر وضوحًا.



ويتعزّز هذا الأداء الذكي عبر Vision AI Companion، منصة سامسونج المخصّصة بالذكاء الاصطناعي للشاشات، والتي تدمج Bixby المطوّر مع خدمات ذكاء اصطناعي من شركاء عالميين، لتقديم تفاعل أكثر طبيعية وسلاسة مع المحتوى المعروض.



سهل الحمل، ومصمّم للمشاهدة اليومية



صُمّم The Freestyle+ مع التركيز على سهولة الحمل، حيث يتميز بهيكل أسطواني مدمج يسهل نقله بين الغرف أو اصطحابه أثناء التنقّل. وبسطوع يصل إلى 430 لومن ISO، يقدّم الجهاز ما يقارب ضعف سطوع الجيل السابق، ما يساعد على عرض المحتوى بوضوح وجاذبية في بيئات المعيشة اليومية.



ويتيح The Freestyle+ للمستخدمين حرية التنقّل به دون القلق بشأن ملاءمة المكان للعرض. كما يدعم تصميمه القابل للدوران بزاوية 180 درجة العرض على أي زاوية تقريبًا بما في ذلك الجدران والأرضيات والأسقف من دون الحاجة إلى حوامل أو ملحقات إضافية، ما يوفّر إعدادات مشاهدة مرنة تتكيّف طبيعيًا مع الغرف المختلفة ولحظات اليوم المتنوعة.



ترفيه أثناء التنقّل مع صوت غامر



صُمّم The Freestyle+ ليواكب اللحظات خارج غرفة المعيشة، مقدّمًا الترفيه أينما كنت من دون الاعتماد على أجهزة خارجية أو إعدادات ثابتة. ويتيح الوصول المدمج إلى Samsung TV Plus وشركاء خدمات البث المعتمدين، بالإضافة إلى Samsung Gaming Hub، للمستخدمين البث واللعب واستكشاف المحتوى مباشرة من جهاز العرض دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.



وعلى صعيد الصوت، يقدّم The Freestyle+ تجربة صوتية غامرة تملأ المكان عبر مكبّر الصوت المدمج بزاوية 360 درجة، والمضبوط لإنتاج صوت أغنى وأكثر امتلاءً ضمن تصميم مدمج. كما تتيح تقنية Q-Symphony مزامنة جهاز العرض مع مكبّرات الصوت المتوافقة من سامسونج، لتوفير تجربة صوتية أكثر تناغمًا وعمقًا أينما تم استخدامه.