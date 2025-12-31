سامسونج توسّع تشكيلة ‘Micro RGB’ الفاخرة لعام 2026 أحجام جديدة وتقنيات متقدمة ترتقي بتجربة المشاهدة المنزلية

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات أنها ستطرح في عام 2026 تشكيلة موسّعة من تلفزيونات ‘Micro RGB’، تتوفر بأحجام 55 و65 و75 و85 و100 و115 بوصة. وتمثل هذه التشكيلة الجديدة الجيل التالي من تقنيات عرض ‘Micro RGB’ من سامسونج، لترسي معيارًا جديدًا لتجارب المشاهدة المنزلية الفاخرة.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال نائب الرئيس التنفيذي لقسم الشاشات المرئية في شركة سامسونج للإلكترونيات، هون لي: "بفضل أحدث تقنيات سامسونج، تقدم مجموعة تلفزيونات ‘Micro RGB’ ألوانًا نابضة بالحياة ووضوحًا فائقًا يجعل مشاهدة الأفلام والرياضة والبرامج التلفزيونية أكثر تعبيرًا وتفاعلاً. ومن خلال توسيع هذه التشكيلة في عام 2026، نؤسس فئة فاخرة جديدة تتوافق مع مختلف مساحات المعيشة العصرية، مع الحفاظ على أعلى معايير جودة الصورة التي تميز سامسونج".



ويتطلع المستخدمين اليوم إلى مستويات أعلى من جودة الصورة في أجهزة التلفزيون، وقد أصبح هذا العامل أحد أبرز الدوافع للانتقال إلى الفئات الفاخرة. وسواء استُخدمت شاشات ‘Micro RGB’ كعنصر أساسي في مساحات معيشة واسعة أو كشاشة راقية بتصميم مدروس للمساحات الأصغر، فكل طراز يعتمد على بنية العرض المتقدمة من سامسونج، بما يعكس التزام الشركة بالدقة الهندسية وتقديم جودة بصرية فاخرة.

اضافة اعلان



‘Micro RGB’: دقة هندسية لألوان أقرب إلى الواقع



استكمالًا لشاشة ‘Micro RGB’ بقياس 115 بوصة التي تم إطلاقها في 2025، تأتي التشكيلة الجديدة لعام 2026 بميزات متقدمة وتحسينات جديدة ترتقي بأداء الصورة من حيث اللون والوضوح والتصميم، وتشمل:



•تقنية ‘Micro RGB’ تعتمد على مصابيح LED حمراء وخضراء وزرقاء يقل حجمها عن 100 ميكرون، ينبعث الضوء من كل منها بشكل مستقل. وتتيح هذه البنية المتقدمة تحكمًا بالغ الدقة في الإضاءة وتحسينًا ملحوظًا في دقة الألوان. كما تسهم تقنيات معالجة الصورة المطوّرة، مثل 4K ‘AI Upscaling Pro’ و ’AI Motion Enhancer Pro’، في تحسين السطوع، وتنعيم الحركة، وتعزيز الوضوح بشكل فوري.

•محرك ‘Micro RGB AI Engine Pro’ مزوّد بشريحة ذكاء اصطناعي من الجيل الجديد، تتيح دقة أعلى وواقعية أكبر إطارًا بإطار. ويضم المحرك ميزتي’Micro RGB Color Booster Pro’ و ’Micro RGB HDR Pro’ لتقديم تجربة ألوان نابضة بالحياة تجعل المشاهدة أقرب ما تكون إلى الواقع.

•‘Micro RGB Precision Color 100’ يقدم مصدر إضاءة Micro RGB مُحسّنًا مع دقة أعلى في تعتيم ألوان RGB، ما يحقق تعبيرًا لونيًا غير مسبوق. وحاصل على اعتماد VDE، حيث يحقق تغطية بنسبة 100% لنطاق الألوان الواسع BT.2020، ليمنح ألوانًا فائقة الواقعية وسطوعًا لافتًا.

•‘Vision AI Companion’ المطوّر، منصة سامسونج متعددة الوكلاء، تجمع بين ذكاء يعتمد على نماذج لغوية كبيرة (LLM) وتفاعل طبيعي عبر ‘Bixby’، وتتيح البحث الحواري، والأسئلة والأجوبة التفاعلية، والتوصيات الاستباقية، إضافة إلى الوصول إلى ميزات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي مثل ‘Live Translate’ و ‘Generative Wallpaper’ و ‘Perplexity’.



•تقنية ‘Glare Free’ الحصرية من سامسونج تقلل الانعكاسات للحفاظ على وضوح الألوان والتباين في مختلف ظروف الإضاءة، بما يضمن أفضل تجربة مشاهدة.



•ميزات صوتية محسّنة تشمل ‘Dolby Atmos®’ لصوت متعدد الأبعاد، و’Adaptive Sound Pro’ لتحسين الوضوح وفق نوع المحتوى والمساحة، و ‘Q-Symphony’ التي تربط مكبرات صوت التلفزيون مع أجهزة سامسونج المتوافقة لتقديم مجال صوتي أعمق. كما ستتضمن جميع تلفزيونات سامسونج لعام 2026 نظام ‘Eclipsa Audio’ الجديد، المصمم لتجربة صوتية ثلاثية الأبعاد غامرة.