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الإثنين، 10-04-2023 11:16 ص

سامسونج توسع متاجرها الإلكترونية المخصصة للشركات لتغطي 30 دولة حول العالم

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الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن افتتاح متجر إلكتروني جديد لعملائها من الشركات في ألمانيا، لينضم إلى قائمة متاجرها الموجودة في 30 دولة حول العالم.
وتعتبر المتاجر الإلكترونية للشركات خدمة ضمن موقعها الإلكتروني Samsung.com لتوفير المنتجات والحلول، إضافة إلى مزايا الشراء المخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

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وتقبل هذه المتاجر خيارات الدفع المتنوعة للشركات، مثل دفعات الأقساط والفواتير. ويمكن للعملاء الاستفادة من العروض الترويجية الحصرية للشركات فقط، والحصول على الخصومات من إجمالي مبلغ الشراء والدعم الفني. ويكون المجال مفتوحاً أمام العملاء للتسوق من مجموعة منتجات متنوعة من سامسونج، بدءاً من أجهزة التلفزيون والشاشات ومكيفات الهواء والثلاجات، وحتى الأجهزة المحمولة، مثل أجهزة الكمبيوتر واللوحية والهواتف.


وكانت سامسونج قد أطلقت أول متجر إلكتروني للشركات لأول مرة في شهر تشرين الأول من عام 2021 في أستراليا وفرنسا وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وتتوسع هذه الخدمة منذ ذلك الحين بشكل كبير في جميع أنحاء أوروبا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط، وحققت تغطية رائعة شملت 30 دولة في مدة تقل عن سنة ونصف.


وقال دانيال كانج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس مركز المبيعات المباشرة للعملاء(D2C) في سامسونج للإلكترونيات: "تتمثل الأهداف الرئيسية لخطة التوسع للمتاجر الإلكترونية للشركات في تسهيل عمليات الشراء، وتوفير مجموعة متنوعة من طرق الدفع لهذه الفئة من عملائها.

وبما أننا نرى فرصاً عالية لنمو الأعمال التجارية الإلكترونية بين الشركات عالمياً، ستواصل سامسونج توسيع نطاق خدماتها وتطويرها، لتوفير العديد من المزايا العملية، ودعم عملائنا من الشركات الصغيرة والمتوسطة".


ومقارنة بالعام الماضي، زاد متوسط عدد الأعضاء المسجلين حديثاً على مستوى العالم بنسبة 100%، وتضاعف نمو المبيعات في المتاجر الإلكترونية المخصصة للشركات اعتباراً من فبراير الجاري. وبناءً على هذه الإنجازات، تخطط سامسونج لتوسيع بصمتها من مبيعاتها الإلكترونية للشركات لتعزيز الفوائد والخدمات التي تستهدف الشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد.

 




 

 


 

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