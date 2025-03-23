الأحد 2025-03-23 03:37 م
 

سامسونج توسّع نطاق واجهة ‘One UI 7 Beta’ ليشمل المزيد من أجهزة ‘Galaxy’

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سامسونج للإلكترونيات
 
الأحد، 23-03-2025 01:54 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم عن توفير ميزات ‘Galaxy AI’ على المزيد من أجهزة ‘Galaxy’ من خلال برنامج  ‘One UI 7 Beta’، الذي تم تطويره لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي أكثر سلاسة وانسجاماً مع احتياجات المستخدمين على الأجهزة المحمولة.اضافة اعلان


وسيكون البرنامج التجريبي متاحاً لهواتف ‘Galaxy Z Fold6’ و’Z Flip6’  في الهند وكوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اعتباراً من 6  مارس، على أن يتم طرحه عبر مزيد من الأجهزة خلال نفس الشهر، بما في ذلك سلسلة ‘Galaxy S23’، وسلسلة  ‘Tab S10’، و ’Galaxy A55’ . كما يمكن للمستخدمين التسجيل في البرنامج عبر   تطبيق  ‘Samsung Members’، بينما سيبدأ الإصدار الرسمي لواجهة  ‘One UI 7’ خلال شهر أبريل. 

وتمثل واجهة ‘One UI 7’  نقلة نوعية في تجربة الأجهزة المحمولة، حيث تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مع قدرات المعالجة متعددة الأنماط في كل جانب من واجهة المستخدم، ما يجعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة وذكاء بشكل غير مسبوق. 
 
 
gnews

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