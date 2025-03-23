سامسونج توسّع نطاق واجهة ‘One UI 7 Beta’ ليشمل المزيد من أجهزة ‘Galaxy’

وسيكون البرنامج التجريبي متاحاً لهواتف ‘Galaxy Z Fold6’ و’Z Flip6’ في الهند وكوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة اعتباراً من 6 مارس، على أن يتم طرحه عبر مزيد من الأجهزة خلال نفس الشهر، بما في ذلك سلسلة ‘Galaxy S23’، وسلسلة ‘Tab S10’، و ’Galaxy A55’ . كما يمكن للمستخدمين التسجيل في البرنامج عبر تطبيق ‘Samsung Members’، بينما سيبدأ الإصدار الرسمي لواجهة ‘One UI 7’ خلال شهر أبريل.
وتمثل واجهة ‘One UI 7’ نقلة نوعية في تجربة الأجهزة المحمولة، حيث تدمج تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة مع قدرات المعالجة متعددة الأنماط في كل جانب من واجهة المستخدم، ما يجعل تجربة الاستخدام أكثر سلاسة وذكاء بشكل غير مسبوق.
-
أخبار متعلقة
-
تجديد الشراكة بين شركة توتال للطاقات وتكية أم علي لتعزيز الأمن الغذائي في الأردن
-
شركة الوصل لتجارة السيارات – جيلي الأردن تنظم إفطارًا خيريًا في معرضها بشارع مكة
-
كابيتال بنك يُرسّخ معاني التكافل والتلاحم ويقيم إفطاراً رمضانياً للأطفال الأقل حظاً
-
زين واتحاد عمان يطلقان البطولة الرمضانية لكرة السلّة 3x3 للصغار
-
كيا الأردن تحقق إنجازًا استثنائيًا في تجربة العملاء في الشرق الأوسط
-
البنك العربي يواصل دعمه لبرنامج شهر رمضان في متحف الأطفال الأردن
-
بنك الإسكان يحتفي بالأمهات والأطفال بمناسبة عيد الأم وعيد الفطر وينفذ مبادرة "كسوة عيد" بالتعاون مع بنك الملابس
-
مجمع الملك الحسين للأعمال يستضيف مجموعة من أطفال جمعية عبين عبلين ضمن مأدبة إفطار رمضانية