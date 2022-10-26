سامسونج توقع اتفاقية تعاون مع مدرسة كينغز أكاديمي لإطلاق مبادرة وبرنامج Samsung Innovation Campus

الوكيل الإخباري - أعلنت شركة سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي مؤخراً عن توقيع اتفاقية تعاون مع مدرسة كينغز أكاديمي، والهادفة لإطلاق مبادرة Samsung InnovationCampus SIC، التي تعد إحدى مبادرات الشركة للمسؤولية المؤسسية المجتمعية، والتيتنبثق منرؤية الشركة: "تمكين الناس، معاً من أجل غدٍ أفضل"، والمعنية برفع مستوى الكفاءات وإعداد جيل متخصص في مجال تقنية إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات الضخمة، والمتماشية مع رؤيتها الرامية لتمكين الشباب من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والتطبيقات الذكية.

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وتقدم الشركة ضمن مبادرتها العديد من الجلسات عبر برنامج تدريبي يستهدف الطلاب المشاركين فيها، وذلك على يد فريق متخصص من مركز سامسونج للأبحاث والتطوير، والذي تمّ إنشاؤهفي الأردن عام 2014 بهدف دعم الشركة في المملكة في مجال تطوير الخدمات والمحتوى على المستوى المحلي. وتتميز الجلسات التدريبية بالمنهج المعتمد والذي تم تصميمه بالاعتماد على العمليات التشغيلية التي تقوم بها الشركة، والتي تركز بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والبيانات الضخمة، وحلول الأعمالB2B، فضلاً عن الاختبارات الميدانية.

هذا وسيحظى المشاركون في نهاية البرنامج بفرصة التعرف إلى كيفية التحكم في الروبوت واستخدام برنامج Python لبرمجته، كجزء من خطة إعداد وتمكين الشباب من دخول التخصص الجامعي القائم على التكنولوجيا بكفاءة واقتدار، من خلال رفدهم بخلاصة التعليم العملي لفهم التقنيات التي ستُشكل مستقبلهم.

وستكون الفرصة متاحة للمشاركة في البرنامج أمام الطلاب الذين ترشحهم المدرسة لذلك، والذين سيتم اختيارهم بناءً على اهتمامهم بتطوير مهاراتهم التقنية ومدى تطلعهم لدخول سوق العمل في عالم التكنولوجيا المتطور باستمرار. وسيخوض الطلاب فعاليات البرنامج على مقاعدهم الصفية في الفصول الدراسية التي ستتولى مدرسة كينغز أكاديمي توفيرها.



وتأتي هذه الخطوة من "سامسونج" انبثاقاً من إيمانها بضرورة دفع الابتكار لما يتجاوز الحدود والبيئات التقليدية لإلهام المزيد من الشباب للانخراط في عمليات الابتكار والبرامج التدريبية المتعلقة بتحفيزه، بما يضمن نشر المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وستقوم سامسونج بتعليم الطلاب على الكفاءات الأساسية مثل الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وكيفية التعامل مع البيانات الضخمة، ومهارات الترميز، والبرمجة، وغيرها من المواضيع التي تهدف لتزويدهم بالمهارات التقنية التي يحتاجونها للنجاح في تلك المجالات، وبالتالي بلوغ هدف البرنامج المتمحور حول تخريج شباب مهنيين ذوي خبرة جيدة.



وإلى جانب التدريب الفني، ستحرص "سامسونج" على تدريب الطلاب على مجموعة واسعة من المهارات الشخصية مثل مهارات التواصل الاجتماعي، والإبداع، بالإضافة إلى تنمية روح التعاون لديهم، مما سيقودهم إلى تنمية مواهبهم وقدراتهم المتميزة.

ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع شركة "سامسونج إلكترونيكس" عبر الرابط التالي: www.samsung.com.





