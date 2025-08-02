سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعاون مع "فيسز بيوتي" الشرق الأوسط لإطلاق حملة "رحلة الجمال"، التي توثّق أجمل لحظات الصيف بعدسة ‘Galaxy S25’

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع "فيسز بيوتي" الشرق الأوسط، العلامة الرائدة في قطاع تجزئة مستحضرات التجميل في المنطقة، عن إطلاق حملة صيفية جديدة، تحتفي بفن السفر، والجمال، والتعبير عن الذات.

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وتُعد "فيسز بيوتي" الشرق الأوسط الوجهة المفضلة لعشّاق الجمال في المنطقة، حيث توفّر أحدث منتجات العطور والعناية بالبشرة والشعر والمكياج، ومعطرات الجو. ومع سلسلة هواتف ‘Galaxy S25’ من سامسونج، بات بإمكان المسافرين التقاط صور استثنائية وتوثيق جميع لحظاتهم بأسلوب احترافي، وذلك بفضل قدرات الكاميرا المتقدمة، والتصميم الأنيق، وميزات الذكاء الاصطناعي المتطورة. ويُشكّل هذا التعاون دعوة للمتسخدمين لخوض تجارب جديدة، وتعزيز روح الإبداع لدى كل من يسعى لاكتشاف العالم من حوله.



وفي صميم هذا التعاون تكمن رؤية مشتركة تهدف إلى التواصل مع فئة الشباب الشغوفين بالمغامرة من عشّاق الاستكشاف والباحثين عن تجربة جديدة تجمع بين الأسلوب العصري والتكنولوجيا المتقدمة. وتتصدر أحدث أجهزة ‘Galaxy’ من سامسونج المشهد، مثل ‘Galaxy S25 Ultra’ و ‘Galaxy S25 Edge’، وذلك بفضل قدراتها الفائقة على توثيق اللحظات التي لا تُنسى. وإلى جانب هذه الهواتف الرائدة، تنضم ‘Galaxy Watch 7’ و‘Watch Ultra’ و ‘Galaxy Ring’ إلى المنظومة بسلاسة، لتوفّر مزايا ذكية لمتابعة الحالة الصحية، ودعم الملاحة مباشرةً، ما يُبقي المستخدم على تواصل دائم مع العالم أينما ذهب.

سواء على شاطئ البحر أو أثناء العطلات، تشكّل هذه الأجهزة الرفيق المثالي للمسافرين الراغبين في توثيق رحلاتهم بأدق التفاصيل، مع الاستمتاع بتجربة ملهمة تعزز من إحساسهم بالحرية والإبداع.



وتم تصوير الحملة بالكامل باستخدام سلسلة ‘Galaxy S25’، لتجسيد هذه الرؤية من خلال أسلوب سردي نابض بالحياة. وتُعد كل صورة دليلاً على التمازج السلس بين أساسيات الجمال الصيفية من "فيسز بيوتي" وتقنيات التصوير المتقدمة من سامسونج. وتتيح ميزة ‘Generative Edit’ المدعومة بتقنيات ‘Galaxy AI’ للمستخدمين إعادة تحرير صورهم بطريقة احترافية فائقة، من خلال تحريك العناصر، أو ملء الفراغات، أو تعديل التفاصيل بدقة متناهية. ومع عدساتها الواسعة والمقرِّبة، تلتقط كاميرا ‘Galaxy S25 Ultra’ كل شيء بدقة وحرفية بدءًا من المشاهد الطبيعية إلى أدق التفاصيل، بينما تعمل ميزة ‘Scene Optimizer' تلقائياً على ضبط الإعدادات للحصول على أفضل نتيجة في مختلف الظروف، سواءً على شاطئ البحر أو في مكان مخصّص للاسترخاء والعناية.



وتُتيح سلسلة ‘Galaxy S25’ للمستخدمين توثيق اللحظات بمستوى عالٍ من الدقة والوضوح، سواءً كانت صورة لشروق الشمس أو فيديو منسّق لروتين الجمال اليومي، ما يجعلها الخيار الأمثل للمستخدمين الذين يبحثون عن نتائج استثنائية.

وعبّر نائب الرئيس الإقليمي للتسويق في سامسونج للإلكترونيات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمر صاحب، عن فخره بهذا التعاون وقال: "يُسعدنا التعاون مع "فيسز بيوتي" الشرق الأوسط، العلامة الرائدة التي تجسّد مفاهيم الثقة والجمال العصري. ويأتي إطلاق ‘Galaxy S25 Edge’ ليجسّد رؤيتنا في الوصول إلى فئة المستخدمين التي تولي اهتماماً كبيراً بالابتكار والتعبير عن الذات من خلال التكنولوجيا. ونهدف عبر هذه الشراكة إلى تحفيز روح الاستكشاف وتمكين الأفراد، وإعادة تعريف مفهومي الجمال والتواصل في زمن التحوّل الرقمي".