سامسونج للإلكترونيات تحصد 45 جائزة بما في ذلك جائزتان ذهبيتان في حفل توزيع جوائز "International Design Excellence Awards" 2024

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات عن حصولها على تقدير لتميزها في التصميم في حفل توزيع جوائز التميز في التصميم الدولي IDEA 2024. وتشمل الجوائز جائزتين ذهبيتين وجائزة فضية وجائزتين برونزيتين، بالإضافة إلى ترشيح 40 تصميماً من تصميمات الشركة المبتكرة للنهائيات.



وتُعد جائزة "IDEA" من أبرز برامج جوائز التصميم في العالم، وتُنظم من قبل جمعية "Industrial Designers Society of America". ومنذ تأسيسها في عام 1980، تُعنى الجائزة بالاحتفاء بالإنجازات المتميزة في مجال التصميم الصناعي. هذا العام، تم اختيار الفائزين في 20 فئة متنوعة، تشمل تصاميم الأدوات المنزلية، وتكنولوجيا المستهلك، والتفاعل الرقمي. وتعتمد معايير التقييم على مجموعة من العوامل الرئيسية، بما في ذلك الابتكار في التصميم، وفائدة المنتج للمستخدم، وتأثيره الإيجابي على المجتمع، وغير ذلك الكثير.



ويعكس تصميم سامسونج القيم المتطورة للشركة والتكنولوجيا المبتكرة التي تقدمها. وقد تم تكريم الشركة لتميزها في التصميم الذي يركز على أنماط حياة المستهلكين وتجاربهم.



وقال تي إم روه، رئيس ومدير مركز التصميم المؤسسي لدى سامسونج للإلكترونيات: "تمثل هذه الجوائز تأكيداً مهماً على التزامنا المستمر بتجاوز حدود التصميم، مع ضمان أن تبقى إبداعاتنا متصلة بحياة الناس. ومع تقدمنا إلى الأمام، سنحافظ على تركيزنا على تطوير تصميمات مبتكرة تهدف إلى إثراء حياة مستخدمينا، مع الحفاظ على جوهر كل منتج نقدمه".

حصلت سامسونج على جائزتين ذهبيتين عن هذه الابتكارات المثيرة:



Galaxy AI UX : يقدم هذا الابتكار تجربة ذكاء اصطناعي تهدف إلى تحسين مختلف جوانب الحياة اليومية، مع التركيز على تمكين الاتصال السلس في أي مكان وزمان. ويتضمن "Galaxy AI UX" ميزات سهلة الاستخدام تدعم المستخدمين في تفاعلهم اليومي، مثل: "المترجم" أو "Interpreter" الذي يتحدى الحواجز اللغوية، و"الترجمة الحية" أو "Live Translate" التي تترجم المكالمات الصوتية تلقائياً، و"Note Assist" التي تتيح للمستخدمين إنشاء ملخصات ذكية لملاحظاتهم، و"Browsing Assist" الذي يسمح لهم بتلخيص وترجمة الصفحات الإلكترونية و"Chat Assist" الذي يتيح لهم إرسال النصوص باللغة التي يفضلون استخدامها.





"Advanced Design Concepts" لملحقات الأجهزة المنزلية: ويطلق على هذا الابتكار اسم "هوية التصميم المستدام لملحقات الأجهزة المنزلية" أو "Sustainable Design Identity for Home Appliances Accessories". وتم تحديد ثلاثة ألوان مميزة للملحقات التي تشمل مرشحات المكانس الكهربائية وأجهزة تنقية الهواء، اعتماداً على متطلبات صيانتها وطرق التخلص منها. ويساهم هذا التحسين في التصميم في تمكين المستخدمين من التعرف بسهولة على احتياجات ملحقاتهم، خاصة عند تغييرها أو تحديثها.

حصلت سامسونج على جائزة فضية عن هذا المنتج المتطور:

"Galaxy Z Flip 5" الذي يقدم تجربة فريدة من نوعها بفضل تصميمه القابل للطي الذي يستخدم عامل شكل جديد وشاشة خارجية أكبر، ما يعزز من تجربة المستخدم بشكل ملحوظ.



حصلت سامسونج على جائزتين برونزيتين عن هذه التصاميم الرائعة:



سلسلة "Galaxy Tab S9": تجمع هذه السلسلة بين سهولة حمل الجهاز اللوحي والقدرات القوية للكمبيوتر المحمول. وبفضل تنوع أشكالها وأدواتها الفعالة، تُعتبر هذه الأجهزة قادرة على تعزيز الإنتاجية طوال اليوم.







تقنية "AI Vision Inside": تُستخدم هذه التقنية في ثلاجة Bespoke 4-Door Flex™ المزودة بتقنية AI Family Hub™، حيث تتعرف على ما يصل إلى 33 عنصراً من الأطعمة الطازجة عند دخولها وخروجها، ثم تقوم تلقائياً بملء قائمة طعام المستخدم.

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من تصميم المنتج إلى تصميم تجربة المستخدم، حققت سامسونج إنجازاً ملحوظاً بحصولها على إجمالي 45 جائزة تقديراً لتفوقها في تصميم أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية.

وتم ترشيح مجموعة واسعة من تصميمات سامسونج للنهائيات، بما في ذلك:

جهاز "Neo QLED 8K"، وهو جهاز تلفزيون يوفر تجربة غامرة بتصميم "infinity air" الانسيابي.

مكبر صوت "Music Frame" اللاسلكي القابل للتخصيص، والذي تم تصميمها للاندماج بسلاسة مع محيطه.



مجموعة Bespoke AI Laundry Combo™، التي تشمل غسالة ومجفف في جهاز واحد.

حل "The Easy Setting Box" الذكي، والذي يسمح للمستخدمين بتقسيم الشاشات إلى أقسام متعددة، ما يعزز تجربة تعدد المهام بشكل فعال ويزيد من الإنتاجية. ويجمع هذا الحل المتطور بين وظائف الكمبيوتر الشخصي والشاشة الذكية، مما يمكّن المستخدمين من التحكم بكل سهولة باستخدام فأرة حاسوب واحدة، دون الحاجة إلى جهاز تحكم عن بعد.