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الإثنين، 11-03-2024 10:04 ص

سامسونج للإلكترونيات تحصل على 75 تقديراً ضمن جوائز iF Design 2024

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الوكيل الاخباري - حصدت شركة سامسونج للإلكترونيّات 75 جائزة ضمن جوائز المنتدى الدولي للتصميم iF Design 2024؛ المسابقة الألمانية الدولية المرموقة، ومنها جائزتين ذهبيّتين عن تلفاز سامسونج OLED (S95C)، وحافظة Maison Margiela للهاتف الذكي Galaxy Z Flip5.

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وكانت جائزة iF Design قد تأسست في العام 1953 باسم Die Gute Industrieform e.V، وتعتمد على إجراء تقييمات شاملة للمنتجات وفقاً لعدد من العوامل، بما في ذلك مدى تمايزها عن منافسيها وتأثيرها، عبر تسع فئات، وهي: تصميم المنتجات، والتغليف، والاتصالات، والهندسة الداخليّة، والمفهوم الاحترافي، وتصميم الخدمة، والهيكل الخارجي، وتجربة المستخدم، وواجهة المستخدم.
وبهذه المناسبة، أكّد رئيس مركز التصميم المؤسسي في شركة سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه، على الدور الهام الذي يلعبه تصميم الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية في تشكيل تجارب المستخدمين، مشيراً إلى أنّ الجوائز التي حصلت عليها سامسونج تعدّ مؤشراً على التقدم المستمر الذي حققته الشركة في هذا المجال. وقال: "نواصل التزامنا بمنح الأولوية للتصميم الذي لا يعتبر ضروريًا فحسب، بل يتماشى أيضًا مع الغرض المقصود من المنتج، ونمضي قدماً نحو التكيف مع أنماط الحياة المتطورة للمستهلكين، وتعزيز تجاربهم من خلال الابتكار المستمر في التصميم."

جائزتان ذهبيتان لمنتجين مبتكرين 
يتميّز جهاز تلفاز OLED (S95C) بتصميمه الأنيق والنحيف للغاية الذي يبلغ قياسه 9.9 ملم، والذي يعمل على تقليص الفجوة عند تركيبه، وبالتالي إتاحة تثبيته بشكل مُحكم على الحائط. ولا يعزز هذا التصميم الجودة الجمالية الشاملة للمساحة فحسب، بل يساهم أيضًا في تركيب سلس وأنيق، بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز التلفاز بتقنية Dolby Atmos، مما يوفر للمستخدمين تجربة صوتية ومرئية غامرة من خلال توفير صوت واقعي ثلاثي الأبعاد. 


وتعكس حافظة Maison Margiela للهاتف Galaxy Z Flip5 أسلوب دار الأزياء الفرنسيّة Maison Margiela المميّز، عبر استخدام نمط خياطة فريد في وسط الغطاء. ويشبه التصميم العام للعبوة صناديق العينات الأرشيفية المستخدمة في المتاجر المتخصّصة لتخزين عينات القماش والخيوط. وعلاوة على ذلك، فإن الجزء الخارجي من العبوة مغطى بقماش منسوج على شكل كتاب ورقي، مما يدمج الجهاز بسلاسة مع الجمالية الراقية والعصرية المرتبطة بمشغل Maison Margiela. 

75 جائزة توزّعت بين أجهزة التلفاز والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية
وشملت الجوائز الـ 75 التي حصلت عليها سامسونج مختلف فئات التصميم. فإلى جانب الجوائز الذهبيّة لتلفاز OLED (S95C)، وحافظة Maison Margiela للهاتف الذكي Galaxy Z Flip5. وامتدت الجوائز إلى فئة تصميم المنتجات، لتشمل جائزة لغسالة ومجففة الملابس Bespoke AI Laundry Combo™، ومكبر الصوت اللاسلكي Music Frame المصمم بغطاء قابل للتخصيص، والذي يعزز الاندماج بسلاسة في البيئات المنزلية للمستخدمين، وهواتف Galaxy Z Flip5 وGalaxy Z Fold5، الذكية القابلة للطي التي تستخدم عامل شكل جديد لتعزيز تجربة المستخدم، وتتميز بشكل خاص بشاشة عرض أكبر. 


وتتضمن المنتجات والخدمات الأخرى التي حصلت على تقدير لتميزها في التصميم؛ Samsung Now+ وQ Symphony وDesign Samsung Website. ويعرض +Samsung Now معلومات مفيدة مثل الطقس أو البث المباشر لكاميرات المراقبة المنزلية دون تشغيل التلفاز؛ فيما تعمل تقنية Q Symphony على زيادة التجارب الغامرة إلى أقصى حد من خلال استخدام تقنية الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحليل مساحات المشاهدة لدى المستهلكين؛ ويتمتع الإصدار الأحدث من موقع Design Samsung الإلكتروني بتجربة محسنة للهاتف المحمول وواجهة سهلة الاستخدام.

 

 

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