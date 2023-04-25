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الثلاثاء، 25-04-2023 11:49 ص

سامسونج للإلكترونيات تستحوذ على 80 تقديراً في جوائز iF Design 2023

Galaxy Z Flip4 Bespoke edition_logo


الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم عن حصولها على 80 جائزة في جوائز المنتدى الدولي للتصميم (iF) 2023، المسابقة الألمانية الدولية المرموقة التي تكرم الإبداع في التصميم. ومن بين الجوائز التي منحت لها، جائزة ذهبية لخط ثلاجات سامسونج (Infinite Line) المصممة حسب الطلب وأجهزة المطبخ.اضافة اعلان


وكانت جائزة iF Design قد تأسست في العام 1953 باسم Die Gute Industrieform e.V، وتعتمد على إجراء تقييمات شاملة لعدد من العوامل، بما في ذلك مدى تمايزها عن منافسيها، وتأثيرها عبر تسع فئات في المجمل، وهي: المنتج والتغليف والاتصالات والمفهوم الاحترافي والهندسة الداخلية والهيكل الخارجي وتصميم الخدمة وتجربة وواجهة المستخدم.

وقال تي إم روه، رئيس مركز التصميم المؤسسي في سامسونج للإلكترونيات: "من المهم تصميم تجارب هادفة تعمل على دمج قيم العملاء مع التقنيات المبتكرة. وسنواصل الإسهام الإيجابي في حياة عملائنا ومجتمعنا بالاعتماد على التصميمات التي تلبي جميع احتياجاتهم".

الجائزة الذهبية تعترف بالتصميم الذي يقدم تجارب تناسب لأنماط الحياة المختلفة
تمتاز ثلاجة Bespoke Infinite Line بمظهرها المدمج، وتكون متوفرة في مجموعة مختارة من طرازات الثلاجات أو الفريزرات أو الوحدات المخصصة للاحتفاظ بالمشروبات. وتظهر بتصميمها المعياري المعاصر ليندمج بسلاسة مع أي تصميم داخلي[2]. بفضل الخطوط البسيطة والمواد الطبيعية عالية الجودة والميزات التي تعزز الراحة، وتعمل على تبسيط عملية تخزين الطعام، لتضيف هذه الثلاجة قيمة دائمة لمطابخ المستهلكين.

وتم تصنيع الجزء الخارجي للثلاجة من الألمنيوم الفاخر الأكثر مقاومة للخدوش، مع سهولة مسح العلامات والبقع بسهولة. وتتميز المقصورة الداخلية بلونها اللامع والمصقول بفضل خاصية التبريد المعدني الأسود وإضاءة الأنفاق، كميزتين تجسدان التوازن الأنيق للثلاجة من حيث الشكل والوظيفة.

80 جائزة بالمجمل، بدءاً من تصميم المنتجات إلى تصميم تجربة المستخدم للتلفزيونات والأجهزة المنزلية والهواتف الذكية
حصدت سامسونج 80 جائزة عبر جميع فئات التصميم، بما في ذلك المنتجات وتجربة المستخدم، وكانت مرشحة للكثير من الجوائز في هذا العام.
وإضافة إلى الجائزة الذهبية لثلاجة Bespoke Infinite Line، حصلت سامسونج على جوائز في فئة المنتج لمنتجها Odyssey Ark، أول شاشة ألعاب منحنية بمقاس 55 بوصة 1000R في العالم، ومكنسة Bespoke Jet™ الكهربائية اللاسلكية المزودة بعصا تنظيف مدمجة جميعها في محطة تنظيف واحدة  Clean Station™، ونسخة الهاتف الذكي Galaxy Z Flip4 Bespoke الذي يوفر تجربة حصرية من خلال السماح للمستخدمين بتصميم جهاز فريد يناسب استخداماتهم.

وتشتمل واجهة المستخدم في تلفزيونات سامسونج المحسنة على دليل لغة الإشارة القائم على الصورة الرمزية، لتوفير تفسيرات لقوائم التلفزيون بلغة الإشارة، ولعبة محاكاة الفضاء الافتراضي Samsung Space Tycoon والإدارة على منصة Roblox metaverse، وبذلك يكون بمقدور المستخدمين إنشاء الألعاب وتشغيلها ومشاركة الخبرات باستخدام منتجات سامسونج التي حظيت بالاعتراف في هذا الحدث لتميزها في التصميم.



يختلف توافرها حسب المنطقة
تتوفر الثلاجة على مستوى العالم، وقد يختلف مدى توفر المنتجات الأخرى حسب المنطقة.

 




 

 


 

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