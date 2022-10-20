سامسونج للإلكترونيات تستعد لإطلاق "أسبوع سامسونج" عبرمتجرها الإلكتروني

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الوكيل الإخباري - تستعد شركة سامسونج للإلكترونيات لإطلاق "أسبوع سامسونج"، أكبر حدث ترويج عالمي للعلامة التجارية، لتحتفي مع جميع زبائنها بهذه المناسبة على طريقتها الخاصة التي تحمل في طياتها العديد من العروض القيمة.وسيقام "أسبوع سامسونج" إبتداءً من 24تشرين الأول الحالي وحتى 1 تشرين الثاني القادم، حيث ستقدم الشركة عروض حصرية وخصومات استثنائية.وتهدف هذه الحملة إلى إظهار تقدير الشركة لعملائها على مستوى العالم، الذين دعموها وقدموا لها الثقة عبر عقود من الابتكار والتطوير.وفي إطار الحملة، سيكون بإمكان زبائن"سامسونج"، التمتع بفرصة اقتناء ما يحلو لهم من الأجهزة المنزلية الرقمية، والأجهزة السمعية والبصرية، وأجهزة الترفيه المنزلي المتنوعة من علامة "سامسونج"، فضلاً عن هواتف جالاكسي الذكية، والملحقات والإكسسوارات، والتي ستكون متاحة أمامهم عبر متجر سامسونج الإلكتروني : https://www.samsung.com/levant_ar/offer/samsung-week-prelaunch/وhttps://www.samsung.com/levant /offer/samsung-week-prelaunch/هذا وتدعو "سامسونج" زبائنهالمشاركتها احتفالاتها والإنضمام إليها في "أسبوع سامسونج" لاستكشاف مجموعة المنتجات المتنوعة للعلامة التجارية، والاستفادة من العروض والتخفيضات التي سيتم تقديمها في هذا الحدث العالمي وذلك بالبدء بتسجيل معلوماتهم لترقب العروض المذهلة.