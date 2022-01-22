سامسونج للإلكترونيات تطلق الشاشة المحمولة The Freestyle للترفيه في كل مكان

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن إطلاق جهازها الترفيهي، وهو عبارة عن شاشة محمولة جديدة بالكامل تحمل اسم The Freestyle، وذلك قبل انطلاق معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022.

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وتقدم هذه الشاشة تقنية تعد الأولى من نوعها من حيث المرونة،لتضمن أفضل مستويات العرض والترفيه للعملاء الذين يتطلعون إلى الاستمتاع بمحتوى الفيديو والصوت في كل مكان يذهبون إليه.



وتستهدف شاشةThe Freestyle الجيل Z وجيل الألفية، وهيعبارة عن جهاز للعرض مزود بنظام صوت ذكي وجهاز الإضاءة المحيطة التي تأتي جميعها مدمجة في جهاز واحد محمول يمتاز بخفة الوزن.





وعندما يتعلق الأمر بسهولة الحمل، يبلغ وزن الشاشة 830 غراماً فقط، ما يسمح بتغيير أي مساحة إلى شاشة بسهولة تامة. وعلى عكس أجهزة العرض التقليدية الضخمة، يسمح حامل الشاشة متعدد الاستخدامات بالدوران حتى 180 درجة، ليتيح للمستخدمين عرض فيديو عالي الجودة في أي مكان،بما في ذلك الطاولات أو الأرضيات أو الحوائط أو حتى الأسقف،من دون الحاجة إلى الاستعانة بشاشة منفصلة.



وقال سايمون سونج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس فريق المبيعات والتسويق في وحدة الأعمال Visual Displayلدى سامسونج: "إن جهاز العرض الجديد يعدّ فريداً من نوعه،حيث يلبي الحاجات المتنوعةبأعلى مستويات المرونة، بما يتوافق مع أنماط الحياة المتغيرة للمستهلكين. ونظراً للقيود التي تفرضها المساحة وعامل الشكل، يبرز Freestyle كجهاز ممتع ومتعدد الاستخدامات،إذ يمكن استخدامه بأي طريقة يفضلها العملاء".



ويأتي هذا الجهاز معززاً بخاصية ضبط الانحراف التلقائي الكاملة والتسوية التلقائية بفضل توظيف التكنولوجيا الرائدة في الصناعة.

وتسمح هذه الميزات للجهاز بضبط شاشته تلقائياً على أي سطح وبأي زاوية، ما يوفر صوراً متناسبة تماماً في كل مرة. وإضافة إلى ذلك، تسمح ميزة التركيز التلقائي للجهاز عرض صورة واضحة تماماً على أي سطح وفي أي زاوية يصل حجمها إلى 100 بوصة،كما يأتي مع وحدة أشعة سلبية مزدوجة تضمن صوتاً يمتاز بالنقاء والعمق من دون أي تشويه، كما يتيح إشعاع الصوت على مستوى 360 درجة للعملاء،ليساعدهم على الاستمتاع بتجربة صوت تحاكي تجربة السينما بغض النظر عن مكان وجودهم.







ويتوافق الجهاز مع البطاريات الخارجية التي تدعم وحدةUSB-PD ومخرج من فئة 50 واط/ 20 فولت أو أعلى، وهذا يعني أنه يمكن للمستخدمين اصطحابه معهم في أي مكان، سواء في أثناء التنقل أو إلى رحلاتالتخييم وما إلى ذلك. وينتمي الجهاز أيضاًإلى فئة رائدة،حيث يعدّ أول شاشة محمولة تعمل عند توصيلها بمقبس إضاءة قياسي من نوع (E26)،من دون الحاجة إلى استخدام أسلاك إضافية، والتوافق مع خيار قابس الحائط التقليدي.



وعندما لا يتم استخدامه كجهاز عرض للمحتوى، يوفر The Freestyle أيضاً تأثير الإضاءة بفضل الوضع المناسب للبيئة المحيطة وغطاء العدسة شبه الشفاف. ومع وجود مكبر صوت ذكي، يمكنه تحليل الموسيقى لتكون مقترنة بالتأثيرات المرئية التي تعرض على الحائط والأرضيات وفي أي مكان آخر.



ويشتمل جهاز Freestyleعلى ميزات التلفزيون الذكي المتاحة على أجهزة سامسونج، إلى جانب خدمات البث الضمنية وميزات النسخ المتطابق والبث المتوافق مع الأجهزة المحمولة التي تعمل بنظاميAndroid و iOS. وبذلك، يكون أول جهاز عرض محمول في الصناعة معتمد من قبل شركاء OTT العالميين الرئيسيين، ما يوفر للعملاء أفضل تجربة مشاهدة للمحتوى. وعلاوة على ذلك، يعد أول جهاز عرض يتضمن خاصية التحكمبالصوتعن بعد، ما يتيح للمستخدمين اختيار خدمات مساعدي الصوت المفضلين لديهم عند استخدام الجهاز بدون استخدام اليدين.



وسيتم عرض Freestyle خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2022 في الفترة من 5 إلى 7 يناير، ويمكن طلبه مسبقاً عبر الإنترنت في السوق الأمريكية في 4 يناير، مع التوسع في نطاق توفيره إلى الأسواق العالمية الأخرى في الأشهر التالية.

وللمزيد من المعلومات، بما في ذلك الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بالمنتجات التي تعلن عنها سامسونج في هذا الحدث، يرجى زيارة news.samsung.com/global/ces-2022.

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