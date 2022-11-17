سامسونج للإلكترونيات تطلق حملة "Let’s Bring It All Home" للاحتفال بعشاق كرة القدم من خلال تجربة SmartThings التي تربط العديد من الأجهزة

الوكيل الإخباري - احتفالاً بموسم كرة القدم الذي ينتظره الكثيرون، وحرصاً منها على توفير تجربة مشاهدة استثنائية لعشاق الرياضة، أطلقت سامسونج للإلكترونيات حملة "Let’s Bring It All Home" التي تسلط الضوء على تجربة المنزل المتكاملة التي تتيحها لزبائنها مع منتجاتها ذات الميزات الفريدة والمدعومة بتقنيات "إنترنت الأشياء" و"الذكاء الاصطناعي" بما فيها تجربتهم الترفيهية متضمنة تجربة المشاهدة، وذلك من خلال تطبيق SmarThings.

اضافة اعلان



ومن خلال هذه الحملة، سيتم إلقاء المزيد من الضوء على مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك هواتف جالكسي Z Fold4 وZ Flip4 ومع هذه الحملة، ستكون الفرصة سانحة أمام عشاق كرة القدم للاستمتاع بهذه المجموعة الرائعة من أجهزة سامسونج، ومشاهدة المباريات في أي وقت ومن أي مكان وفي إطار مساحة متصلة مع بعضها بالاعتماد على تطبيق SmartThings.



هذا وكانت سامسونج للإلكترونيات قد تمكنت على مر السنين، من تقديم مجموعة هائلة من الابتكارات التي تساعد الأشخاص في التغلب على أي عقبات قد يواجهونها، إلى جانب خلق تجارب جديدة للارتقاء بجودة حياتهم.

وتركز سامسونج على تطوير منتجات مخصصة تعمل على دعم فلسفتها التي تضع الأشخاص في مقدمة اهتماماتها، مع تأكيدها في الوقت ذاته على تمكين الأفراد لاستخدام التقنيات الرائدة.

وتمثل هذه الحملة شهادة واضحة على نهج الشركة المتمحور حول راحة الزبائن وإسعادهم، كما تعد بادرة تقدير لعشاق كرة القدم الذين سيستفيدون من مجموعة واسعة من الخيارات لمشاهدة المباريات على منظومة أجهزة سامسونج المتصلة لتعزيز تجربتهم، بما في ذلك الفيديو الرقمي على هواتف جالكسيFold4 وZ Flip4، ومتابعة آخر التحديثات المتطابقة على ساعة جالكسي Watch5.



واحتفالاً بموسم كرة القدم، أطلقت "سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي" حملة عروض على هواتف سامسونج الذكية عبر متجر سامسونج الإلكتروني وعبر معارض موزعيها ووكلائها الرسميين في المملكة، ستستمر من الأول من شهر تشرين الثاني وحتى الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول.

وتأتي هذه الحملة تزامناً مع حملة عروض سامسونج على أجهزة التلفاز، وذلك بهدف تقديم تجربة مشاهدة استثنائية خلال موسم مباريات كرة القدم عبر منظومة اجهزة متصلة عبر تطبيق ٍSmartThings.



وسيتمكن مشترو هاتف Galaxy Z Fold 4 عبر متجر سامسونج الإلكتروني من الحصول على قسيمة شرائية بقيمة 180 دينار أردني، بالإضافة إلى اشتراك مجاني سيستمر حتى نهاية موسم كرة القدم في منصة البث TOD من خلال تطبيق Samsung Members، أما مشتري هاتف Galaxy Z Flip 4 الذكي فسيحصلون على قسيمة شرائية بقيمة 130 ديناراً أردنياً، بالإضافة إلى اشتراك مجاني سيستمر حتى نهاية موسم كرة القدم في منصة البث TOD عبر تطبيق Samsung Members.



هذا وسيحصل كل من يقوم بشراء هاتف Galaxy Z Fold 4 من أي من معارض وموزعي ووكلاء سامسونج الرسميين في المملكة، على حزمة مكونة من سماعة Galaxy Buds Live، وغطاء هاتف يحتوي على قلم سامسونج S Pen، وشاحن سيارة لاسلكي متنقل، بالإضافة إلى اشتراك مجاني سيستمر حتى نهاية موسم كرة القدم في منصة البث TOD عبر تطبيق Samsung Members. أما مشتري هاتف Galaxy Z Flip 4على حزمة مكونة من سماعة Galaxy Buds Live، وغطاء سيليكون للحماية، بالإضافة إلى شاحن سيارة متنقل بقوة 40 واط، بالإضافة إلى اشتراك مجاني سيستمر حتى نهاية موسم كرة القدم في منصة البث TOD عبر تطبيق Samsung Members.



وسيتمكن مشترو هاتف Galaxy S22 Ultra عبر المتجر الإلكتروني من الحصول على قسيمة شرائية بقيمة 60 دينار أردني، بالإضافة إلى اشتراك مجاني سيستمر حتى نهاية موسم كرة القدم في منصة البث TOD من خلال تطبيق Samsung Members.

أما مشتري هاتف Galaxy S22 Ultra عبر معارض موزعي سامسونج ووكلائها الرسميين من الحصول على اشتراك مجاني سيستمر حتى نهاية موسم كرة القدم في منصة البث TOD من خلال تطبيق Samsung Members.

وستكون هذه العروض متاحة لفترة محدودة، مع توفير خصومات حصرية للحزم عبر المتاجر الإلكترونية والتابعة لشركة سامسونج، وعبر معارض موزعيها ووكلائها الرسميين.











