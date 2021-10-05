الثلاثاء 05-10-2021
الوكيل الاخباري

عطلة رسمية مرتقبة الشهر الحالي

النقد الدولي يوافق على إقراض الأردن 418 مليون دولار في 2021

التنمية: مساعدات نقدية لنحو 6140 أسرة في شهر أيلول

وفيات الثلاثاء 5/10/2021

ضبط 1102 متسول خلال شهر في المملكة

السير لـ برنامج الوكيل : إصابة بحادث تصادم 4 مركبات في نفق السابع

الصين في منأى عن أعطال شبكات التواصل الاجتماعي

التعليم العالي يوضح حول عدم قبول طالبة حاصلة على معدل 100 في الطب.. وترد: ظلموني

انقلاب مركبة في نفق السابع وأزمة خانقة

التنمية لـ برنامج الوكيل : التعامل مع مراكز ذوي الاحتياجات كباقي القطاعات الأكثر تضررا

الثلاثاء، 05-10-2021 10:21 ص

سامسونج للإلكترونيات تطلق غرفة أخبار الشرق الأوسط

WhatsApp Image 2021-10-05 at 10.23.01 AM


الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق غرفتها الإخبارية Samsung Newsroom المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستكون المصدر الإخباري الرسمي من الشركة إلى وسائل الإعلام والعملاء في المنطقة.

اضافة اعلان

 

ويأتي هذا الإطلاق تماشياً مع مهمة الشركة وتركيزها على تلبية احتياجات العملاء، وإطلاعهم على آخر التحديثات والأخبار باللغة العربية، لاسيما وأنها تلقى صدى واسعاً لدى الجمهور في تسع دول.


وستحتوي أول غرفة أخبار للشركة مخصصة للمنطقة، والتي تكمل غرفتها الإخبارية العالمية، على مجموعة واسعة من المحتوى الذي يضم البيانات الصحفية وخصائص منتجات سامسونج، إضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية عالية الجودة والإعلانات المتعلقة بإطلاق المنتجات والشركة ومبادراتها.

 

وستوفر غرفة الأخبار محتوى عربياً مخصصاً للجمهور الأوسع في المنطقة، وسيكون معززاً بتعليقات المتحدثين بإسم سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على المواضيع ومبادراتالمسؤولية الإجتماعية للشركة والأنشطة الإقليمية.


وتمثل هذه الخطوة الجديدة تأكيداً من جانب سامسونج للإلكترونيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التزامها بالسوق المحلي، وتقديم أفضل تجربة للتفاعل مع العلامة.

 

وستعتمد هذه المنصة الإخبارية على موارد الشركة لمشاركة القصص الحصرية والمقابلات والآراء مع ممثلي القطاع بصورة آنية.


وتعتبر الغرفة الإخبارية الجديدة، الثالثة والثلاثين للشركة، بين الغرف التي توفرها سامسونج حول العالم.

 

لمزيد من المعلومات حول أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن زيارة الرابط التالي: https://news.samsung.com/mena/ 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
GetAttachment

تصفح جميع أنواع السيارات كاش وأقساط على السوق المفتوح

GetAttachment

تخريج الفوج الأول من مركز زين للتدريب على (الفايبر)

Capital Bank Logo

كابيتال بنك يصدر بطاقات الائتمان والدفع المباشر لعملائه من الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة في الأردن

640

البنك العربي يطلق خدمة القرض السكني 'بيتي' عبر تطبيق 'عربي موبايل'

WhatsApp Image 2021-10-04 at 10.22.38 AM

الأردنية للطيران تجدد دعمها لجامعة الحسين التقنية وتقدم 14 منحة كاملة

WhatsApp Image 2021-10-03 at 4.52.33 PM

رئيس مجموعة البنك الدولي يمنح كريستل جائزة البنك الدولي للقيادة والإبداع