سامسونج للإلكترونيات تطلق غرفة أخبار الشرق الأوسط

الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات اليوم عن إطلاق غرفتها الإخبارية Samsung Newsroom المخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي ستكون المصدر الإخباري الرسمي من الشركة إلى وسائل الإعلام والعملاء في المنطقة.

اضافة اعلان

ويأتي هذا الإطلاق تماشياً مع مهمة الشركة وتركيزها على تلبية احتياجات العملاء، وإطلاعهم على آخر التحديثات والأخبار باللغة العربية، لاسيما وأنها تلقى صدى واسعاً لدى الجمهور في تسع دول.



وستحتوي أول غرفة أخبار للشركة مخصصة للمنطقة، والتي تكمل غرفتها الإخبارية العالمية، على مجموعة واسعة من المحتوى الذي يضم البيانات الصحفية وخصائص منتجات سامسونج، إضافة إلى الصور ومقاطع الفيديو والرسوم البيانية عالية الجودة والإعلانات المتعلقة بإطلاق المنتجات والشركة ومبادراتها.

وستوفر غرفة الأخبار محتوى عربياً مخصصاً للجمهور الأوسع في المنطقة، وسيكون معززاً بتعليقات المتحدثين بإسم سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتسليط الضوء على المواضيع ومبادراتالمسؤولية الإجتماعية للشركة والأنشطة الإقليمية.



وتمثل هذه الخطوة الجديدة تأكيداً من جانب سامسونج للإلكترونيات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على التزامها بالسوق المحلي، وتقديم أفضل تجربة للتفاعل مع العلامة.

وستعتمد هذه المنصة الإخبارية على موارد الشركة لمشاركة القصص الحصرية والمقابلات والآراء مع ممثلي القطاع بصورة آنية.



وتعتبر الغرفة الإخبارية الجديدة، الثالثة والثلاثين للشركة، بين الغرف التي توفرها سامسونج حول العالم.

لمزيد من المعلومات حول أنشطتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن زيارة الرابط التالي: https://news.samsung.com/mena/





