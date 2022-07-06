سامسونج للإلكترونيات تطلق فيلماً قصيراًمستوحى من "Stranger Things" باستخدام جالكسي S22 Ultra

الوكيل الإخباري - أطلقت سامسونج للإلكترونيات المحدودة اليوم Make STRANGER Nights Epic، الفيلم القصير الذي يعتمد على ميزات التصوير الليلي المتقدمة في الكاميرا الموجودة بجهاز جالكسي S22 Ultra، وذلك احتفاءً بسلسلة Stranger Things الشهيرة من "نيتفليكس".

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ويعتبر هذا العمل جانباً من الشراكة المستمرة بين الطرفين، ويمكن مشاهدته الآن على قنوات سامسونج للتواصل الاجتماعي، مع وصول الموسم الرابع من هذا الفيلم إلى منصة البث.



وفي الفيلم القصير، يتم استخدام الفيديو المستوحى من Stranger Things كطريقة مناسبة لعرض إمكانات التصوير الليلي القوية التي يمتاز بها جهاز سامسونج S22 Ultra. وفي الموسم الرابع من هذا العمل الفني، يفتح الليل بوابة لعالم غير عادي، حيث يتم الاعتماد على هذا الجهاز لإعادة إبداع هذا النمط المميز من الأعمال الفنية، وسرد قصة سينمائية توضح سبل التمتع بالتقنيات التي توفرها أجهزة جالكسي، وما تملكه من قدرات لالتقاط ما لم يكن من الممكن رؤيته في الظلام.



إبداع عمل ليلي استثنائي



في فيلمMake STRANGER Nights Epic، تقوم فتاة بوضع هاتف سامسونج جالكسي S22 Ultra في جيبها الخلفي أثناء ركوب دراجتها وهي متجهة لحضور حفلة مشاهدة النسخة الرابعة من Stranger Things في منزل صديقتها.

وفي أثناء رحلتها، يتم تشغيل الفيديو في جهازها عن غير قصد، ويصور لقطات للعناصر التي تكمن وراءها بالكاميرا في الوضع الرأسي لجهاز سامسونج جالكسي S22 Ultra.

ويوظف الفيلم القصير أيضاً ميزات التصوير الليلي القوية للكاميرا في الجهاز ذاته، والتي تتضمن كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل،ومجس ضخم بدقة 2.4 ميكرومتر مدعوم بخصائص الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تسمح بالتقاط المزيد من الضوء والبيانات.

وبذلك يمكن الحصول على إضاءة أكثر إشراقاً، ومقاطع فيديو أعلى وضوحاً في ساعات الليل والنهار على حد سواء.



عالم من المحتوى الاستثنائي



ترتبط سامسونج ونيتفليكس بشراكة طويلة الأمد، وسبق لهما أن تعاونتا في حملات "Bespoke" ليتم من خلالها عرض العديد من أشهر المسلسلات لمنصة البث. وفي يناير الماضي، أطلقت الشركتان حملة متكاملة للمساعدة في إطلاق الموسم الثاني من Emily in Paris، بما في ذلك إتاحة المجال أمام المعجبين لـ "التحكمبالنص"، ليصبح أي منهم الشخصية الرئيسية في ملصق الفيلم باستخدام جهاز ساسونج جالكسي Z Flip 5G.



وتعاون الطرفان أيضاًلإنتاج الفيلم القصير Bridgerton للكشف عن سلسلة جالكسي S22 في حدثUnpacked في فبراير الماضي. وفي ذلك العمل الذي استمرت مدة عرضه ثلاث دقائق، يحاول المبتكرون جذب انتباه ملكة بريد جرتون التي تدعى شارلوت.

وينجح المخترع اللورد تريستار في ذلك عندعرض إبداعاته الخيالية، والتي كانت عبارة عن مجموعة اللوحات الكلاسيكية الجديدة الضخمة لجهازي جالكسيS22 و S22+، والتي يعود تاريخها إلى 209 أعوام.

وتواصل الشركتان العمل معاً لإنشاء محتوى بإمكانات هائلة وعالية الجودة تحظى بإعجاب الناس.



وبعد إصدار النسخة الأول في مايو من فيلم Stranger Things 4، يأتي طرح سامسونج لفيلم Make STRANGER Nights Epic لأول مرة، وذلك بعد يوم من إصدار نيتفليكس للمقطع الترويجي الرسمي للنسخة الثانية، والتي ستطلق في الأول من يوليو.

ولمشاهدة الفيلم القصير Make STRANGER Nights Epic، يمكن زيارة قناة سامسونج على اليوتيوب.