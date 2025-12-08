سامسونج للإلكترونيات تعلن تعيين قيادات تنفيذية جديدة

وسيواصل تي إم روه الإشراف على أعمال الشركة في مجال الهواتف المحمولة بصفته رئيسًا لقطاع تجربة الأجهزة المحمولة، فيما سيستمر يونغ هيون جون في قيادة قطاع صناعة الذاكرة في الشركة.
ولتعزيز مكانة سامسونج التقنية، أعلنت الشركة تعيين جانغ هيون يون بمنصب رئيس التكنولوجيا لقطاع تجربة الأجهزة ورئيس مركز أبحاث سامسونج، إلى جانب تعيين هونغ كون بارك لقيادة معهد سامسونج المتقدّم للتقنية.
وكان جانغ هيون يون يشغل سابقًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Samsung Venture Investment، كما تولّى قبل ذلك مسؤولية تطوير منصات البرمجيات وتقنيات إنترنت الأشياء ونظام Tizen ضمن أعمال الهواتف المحمولة في الشركة.
أما هونغ كون بارك، فيشغل حاليًا منصب أستاذ الكيمياء والفيزياء في جامعة هارفارد، ويُعدّ من أبرز الباحثين عالميًا في مجالات علم النانو والعلوم الكمية والهندسة المتقدمة.
تعتبر شركة سامسونج للإلكترونيات المحدودة رائدًا عالميًا ملهِمًا يساهم في رسم معالم المستقبل من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة. وتعمل الشركة على إعادة صياغة عالم أجهزة التلفاز والهواتف الذكية والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والأجهزة المنزلية وأنظمة الشبكات والذاكرة وأنظمة أشباه الموصلات وحلول سبك المعادن وحلول الإضاءة LED.
وتلتزم سامسونج بتقديم تجربة متصلة وموحّدة عبر منظومة SmartThings والتعاون المفتوح مع الشركاء. للحصول على أحدث الأخبار يرجى زيارة غرفة أخبار سامسونج من خلال الرابط news.samsung.com.
