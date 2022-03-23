سامسونج للإلكترونيات تعلن عن أول ثلاجة Bespoke French Door، مع توسيع تشكيلة ثلاجاتها العصرية

الوكيل الاخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن أول ثلاجة Bespoke French Door التي تم الكشف عنها في معرض الالكترونيات الإستهلاكية 2022، لإدخال هذا المفهوم في كافة أنواع الثلاجات الرئيسية التي تباع في الولايات المتحدة تقريبًا.

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وتتوافر الثلاجة الجديدة في مجموعة طرازات مختارة من 3 و 4 أبواب، إلى جانب الطراز Family Hub، لتوسع من خلالها تشكيلة منتجاتها وفق مفهوم "Bespoke".



ويمثل الخط الجديد أفضل ما تقدمه سامسونج، حيث يجمع بين التصميمات المناسبة للأذواق الشخصية، والتقنيات الفريدة التي تلهم على التوصل إلى طرق جديدة تمامًا للحياة. ومع وجود هذه الثلاجة كعنصر أساسي، سيتمكن المستهلكون من تخصيص ديكورات منازلهم لاستكمال أسلوبهم الشخصي.



وقال كانغيوب لي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم المبيعات والتسويق لأعمال الأجهزة الرقمية في سامسونج للإلكترونيات: "لم يتم تصميم مفهوم "Bespoke" للمطبخ فقط، بل نعتقد أن المستهلكين يجب أن يتمتعوا بحرية تامة لتصميم منازلهم بالكامل وفق أذواقهم الشخصية، وبما يتناسب مع احتياجات أسلوب حياتهم.

ومن شأن هذا التوسع في التشكيلة أن يساعد المستهلكين على إنشاء مساحات معيشية تعكس أذواقهم والجوانب الجمالية التي يفضلونها، باستخدام ابتكارات وتقنيات ساسونج التي تحقق لهم أهدافهم".



ثلاجة Bespoke French Door

تتوافر ثلاجة الباب الفرنسي Bespoke French Door من سامسونج في مجموعة من الأحجام والأشكال والألوان، وتوفر خصائص هذا المفهوم بتصميم أملس في واجهتها الأمامية المسطحة، لتقدم نوع الثلاجة المفضل لدى المستهلكين في الولايات المتحدة.

ويضمن التوسع في تشكيلة ثلاجات Bespoke الحالية، بما في ذلك Bespoke 4-Door Flex، والمجمدة السفلية ببابين Bespoke 2-Door Bottom ، و Bespoke 1-Door Flex Column، وجود خيارات للثلاجة المصممة وفق المفهوم الجديد، لتناسب احتياجات كل أسرة. وستتوفر ثلاجة Bespoke French Door بحجمين من 3 و 4 أبواب، - في كل من الطرازين الكامل والعميق، وتتضمن خيارات تشتمل على طراز Family Hub الذي تمت ترقيته للعام الجديد 2022.



ومع وجود 12 لونًا ونوعين من المواد المستخدمة، وهي الزجاج والفولاذ، تتميز ثلاجة Bespoke French Door بوجود آلاف من الدرجات اللونية. وفي الموديلات الزجاجية، تشتمل قائمة الألوان الجديدة على الأبيض والرمادي والوردي والفحمي والأزرق الفاتح والبرتقالي والأصفر الذهبي. وفي الموديلات الفولاذية، تشمل قائمة الألوان الجديدة اللون التوساني، والأسود غير المصقول والأزرق البحري والأخضر الزمردي، والفولاذ المقاوم للصدأ.



ولمساعدة العائلات على تخزين وجباتهم والحفاظ عليها بشكل أفضل، تأتي ثلاجة Bespoke French Door معززة بأحدث ابتكارات التخزين والتبريد من سامسونج. ويتيح القسم المخصص للمشروبات والحجرة الأوتوماتيكية المزدوجة لصنع الثلج، سهولة الوصول السريع إلى المشروبات الباردة، بينما تحافظ منطقة FlexZone على المكونات في درجة الحرارة المثلى لضمان بقائها طازجة.

وفي ظل وجود مجموعة كبيرة من الميزات الذكية، توفر ثلاجة Family Hub الترفيه في المطبخ، كما تساعد العائلات على البقاء في أحوال منظمة ومتصلة بالشبكة.

وفي العام 2022، ستدعم هذه الثلاجة خدمة Samsung TV Plus، لتوفير المحتوى التلفزيوني المجاني، وتجارب المشاهدة المستمرة والسلسة مع شاشات أخرى، مثل أجهزة تلفزيون سامسونج الذكية وأجهزة جالكسي.



وستدعم ثلاجة Family Hub لعام 2022 أيضًا Alexa في مناطق محددة، ما يعني أنه يمكن للمستهلكين الوصول إلى خدمات أمازون المختلفة، بما في ذلك Amazon Music وخدمات إعادة ترتيب فلاتر المياه الذكية على ثلاجاتهم. وتمت ترقية خاصية View Inside أيضًا باستخدام تقنية الكاميرا الداخلية للاستفادة من المعلومات الموجودة على ملصقات الطعام، والسماح للعائلات بمشاهدة محتويات الثلاجة، ومعرفة تواريخ انتهاء الصلاحية .. والمزيد من الخصائص الأخرى.



وللمزيد من المعلومات حول مجموعة منتجات Bespoke، يرجى زيارة: https://samsung.com/bespoke

