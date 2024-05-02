سامسونج للإلكترونيات تعلن عن إرشادات الأرباح للربع الأول 2024

الوكيل الإخباري - أعلنت سامسونج للإلكترونيات المحدودة عن إرشادات أرباحها للربع الأول من العام 2024.

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المبيعات الموحدة: 71 ترليون وون كوري تقريباً

الربح التشغيلي الموحد: 6.6 تريليون وون كوري تقريباً

وتستند التقديرات أعلاه إلى معايير الإفصاح المالية الدولية الكورية (K-IFRS)، مع ضرورة الملاحظة أن لوائح الإفصاح الكورية لا تسمح بتقديم تقديرات الأرباح ضمن نطاق محدد. وحتى تتمكن الشركات من الامتثال لهذه اللوائح، تمثل الأرقام المذكورة أعلاه متوسط نطاقات التقدير الواردة أدناه.



المبيعات: 70 - 72 تريليون وون كوري

الربح التشغيلي: 6.5–6.7 تريليون وون كوري

تستند الأرقام الموحدة للربع الأخير 2023 والربع الأول 2023 على معايير التقارير المالية الدولية الكورية (K-IFRS)، وتكون على النحو التالي:



