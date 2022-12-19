سامسونج للإلكترونيات تعلن عن الفائز بأول بطولة Space Cup لكرة القدم على منصة Roblox في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الوكيل الإخباري - اعلنت سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عن أسماء الفائزين في بطولة Space Cup لكرة القدم على منصة Roblox ، الفعالية الحصرية التي يتم تنظيمها في ملعبها الافتراضي Space Tycoon، وذلك احتفالاً لموسم كرة القدم المستمر. وتم تتويج الفريق السعودي بطلاً للنسخة الأولى من هذه البطولة، ليسجل بذلك إنجازاً تاريخياً في العالم الرياضي الافتراضي.

اضافة اعلان



وقاد الفريق السعودي نجم اليوتيوب واللاعب الشهير بيكا لولي، حيث تمكن من إلحاق الهزيمة بالمغربي عبد الهادي في المباراة النهائية، ليفوز بمجموعة من منتجات سامسونج تبلغ قيمتها 10 آلاف دولار. وتنافست على بطولة منصة Roblox التي استمرت يومين، ثمانية فرق بقيادة مؤثرين من الإمارات وقطر والسعودية والمغرب وتركيا ومصر والعراق وتونس، للفوز بالكأس.



وتم تسجيل أكثر من 1,500 مشارك من عشاق الرياضة في البطولة خلال أقل من 10 أيام لتتجاوز بذلك كل التوقعات. وتم بث الفعالية على قنوات اليوتيوب التابعة لشركة "سامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، كما سجلت أكثر من 220,000 مشاهدة على مدار اليومين في 9 و 10 كانون الأول.

وقال محمد العزاوي، رئيس التسويق الرقمي في المقر الإقليمي لشركة سامسونج للإلكترونيات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "لقد سجل هذا الحدث الرياضي الافتراضي الأول من نوعه اهتماماً كبيراً في جميع أنحاء المنطقة. وتعكس هذه النتيجة جهودنا المستمرة للتواصل مع عملائنا من "الجيل Z"، وذلك من خلال منصات تفاعلية، إلى جانب حرصنا على توفير تجربة ممتعة. وسنواصل العمل لتحقيق الابتكار، كما سنبذل كل جهد ممكن من أجل تمكين عملائنا من خلال التجارب المخصصة لمنتجات سامسونج".



ويواصل "الجيل Z" زيارة الملعب الافتراضي Space Tycoon بالرغم من انتهاء البطولة وذلك للمشاركة في الألعاب المصغرة الجديدة لكرة القدم، والتي تم إطلاقها خصيصاً لعشاق هذه الرياضة وزوار منصة Roblox.

وإضافة إلى ذلك، تم تسجيل أكثر من 475,000 لاعب انضموا للاشتراك الألعاب المصغرة على Space Tycoon منذ الإعلان عن البطولة خلال الشهر الماضي. وارتفعت الزيارات إلى الملعب الافتراضي ذاته بنسبة 95% منذ انطلاق البطولة، وحصدت 165 مليون ظهور.



وبسبب الشهرة الواسعة لمنصة Roblox، وتنامي مجتمع الألعاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد تمثل التحدي الأكبر في عملية اختيار 16 متأهلاً للتصفيات النهائية من بين 64 لاعباً في القائمة النهائية. وحققت الفعالية نجاحاً كبيراً، وحظيت بتفاعلات إيجابية من قبل اللاعبين والمتابعين في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قبل البطولة وأثناء تنظيمها وبعد اختتامها.

